Chiến lược Galaxy Z Fold8 đối đầu điện thoại gập Apple: Lợi thế về độ mỏng và kinh nghiệm

Cuộc đối đầu trong phân khúc thiết bị màn hình gập tiếp tục nóng lên khi Samsung tung ra chiến dịch quảng cáo mới nhằm trực tiếp vào đối thủ truyền kiếp Apple. Thông qua các thông số kỹ thuật được nêu cụ thể, nhà sản xuất Hàn Quốc không chỉ nhấn mạnh lợi thế vật lý của Galaxy Z Fold8 mà còn ngầm tái khẳng định năng lực sản xuất sau nhiều thế hệ hoàn thiện phần cứng.

Chiến dịch truyền thông so sánh trực diện cấu trúc thiết bị

Đoạn video được phát hành dưới dạng bài đăng hợp tác có trả phí trên nền tảng Instagram, mở đầu bằng hình ảnh một quả táo xanh bị cắt đôi đang nỗ lực gập lại. Hình ảnh mang tính ẩn dụ này châm biếm trực tiếp thiết kế gập của Apple, trước khi Galaxy Z Fold8 xuất hiện để phô diễn các chỉ số phần cứng mỏng nhẹ.

Samsung chế giễu Apple trong quảng cáo mới

Theo số liệu Samsung công bố trong nội dung quảng cáo, Galaxy Z Fold8 mỏng hơn 1,6 mm và nhẹ hơn tới 53 gram so với mẫu thiết bị gập từ Apple. Thông điệp kết thúc "Years ahead in Foldables" (Đi trước nhiều năm trong lĩnh vực màn hình gập) đóng vai trò tuyên ngôn về khoảng cách công nghệ mà hãng đã xây dựng qua nhiều năm thương mại hóa dòng sản phẩm này.

Nền tảng kỹ thuật và thông số chi tiết của Galaxy Z Fold8

Lợi thế mỏng nhẹ của Galaxy Z Fold8 đạt được nhờ cấu trúc khung vỏ cải tiến và các giải pháp tối ưu linh kiện bên trong. Dù giảm kích thước vật lý, thiết bị vẫn duy trì các thông số kỹ thuật cao cấp phục vụ nhu cầu xử lý đa nhiệm.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy Z Fold8:

Phản ứng đa chiều từ cộng đồng người dùng công nghệ

Chiến dịch so sánh trực tiếp này lập tức tạo ra những luồng tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Một bộ phận người theo dõi đánh giá cao sự hài hước và tính quyết liệt trong thời điểm cạnh tranh thị phần, trong khi số khác cho rằng phương pháp tiếp thị công kích trực diện đối thủ đã quen thuộc và có phần thiếu đột phá.

Thực tế, chiến lược tập trung vào điểm yếu phần cứng của iPhone từng được nhiều hãng công nghệ lớn áp dụng. Đối với Samsung, việc công khai các chỉ số vật lý như trọng lượng và độ mỏng là bước đi cần thiết nhằm giữ vững thị phần màn hình gập cao cấp trước sức ép gia nhập thị trường từ Apple.