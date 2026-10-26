Chiến lược 'đứng trên vai người khổng lồ' của thủ lĩnh BigBang

G-Dragon hợp tác với nhiều nhãn hàng nổi tiếng trong thời gian phát triển thương hiệu riêng. Ảnh: Vogue.

Từ 10 triệu lon Highball đến bộ sưu tập 70 sản phẩm với Disney, PEACEMINUSONE, thương hiệu do trưởng nhóm nhạc K-pop BigBang G-Dragon đồng sáng lập, dần mở rộng từ thời trang đường phố sang đồ uống, phụ kiện và mỹ phẩm sau 10 năm hoạt động.

Trong một thập kỷ qua, thương hiệu đã hợp tác với Nike, Disney, McDonald’s và chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp cùng tập đoàn Hàn Quốc Goodai Global. "Đứng trên vai người khổng lồ" là chiến lược quan trọng của hãng, theo Seoul Economic Daily.

Hợp tác là chiến lược phát triển

Theo hồ sơ doanh nghiệp trên nền tảng tuyển dụng Hàn Quốc Wanted, PEACEMINUSONE được thành lập năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và phân phối. Công ty có 4 nhân sự tham gia bảo hiểm việc làm ở thời điểm ra mắt.

Gee Eun, stylist lâu năm và nhà đồng sáng lập thương hiệu với G-Dragon, từng chia sẻ với Dazed rằng nhãn hàng được xây dựng từ những ý tưởng mà cả 2 ấp ủ trong thời gian dài. Trong cuộc phỏng vấn với WWD năm 2022, Choi Soonho, người từng phụ trách phát triển kinh doanh toàn cầu của nhãn hàng, cũng cho biết ý tưởng ban đầu xuất phát từ G-Dragon và những người quen trong mạng lưới.

Thương hiệu xây dựng hình ảnh dựa trên sự giao thoa giữa thời trang đường phố, nghệ thuật và văn hóa đại chúng. Nhãn hàng đưa họa tiết hoa cúc trở thành dấu hiệu nhận diện nổi bật.

Mô hình hợp tác đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng. Thay vì tự phát triển toàn bộ năng lực sản xuất và phân phối ở mọi ngành hàng, thương hiệu kết hợp bản sắc sáng tạo của G-Dragon với nguồn lực từ phía đối tác. Một trong những dấu mốc quan trọng là màn hợp tác với Nike năm 2019, khi 2 bên cùng ra mắt Air Force 1 Para-noise.

Những mẫu giày đánh dấu sự kết hợp giữa Nike và PEACEMINUSONE thu hút sự chú ý của các tín đồ thời trang. Ảnh: PEACEMINUSONE.

Thiết kế kết hợp phom giày kinh điển của Nike với phong cách nghệ thuật của G-Dragon, bao gồm họa tiết hoa cúc xuất hiện trên thân giày. Theo The Korea Herald, lượng truy cập tăng cao sau thông tin mở bán, khiến website nhãn hàng gặp sự cố.

Mối quan hệ hợp tác với Nike cũng tiếp diễn qua các phiên bản Para-noise và những dự án mới. Năm nay, thương h​​iệu tham gia dự án X2 của Nike hướng đến World Cup, với bộ sưu tập cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc. Sản phẩm gồm áo khoác và giày bóng đá được thiết kế theo phong cách đặc trưng của G-Dragon.

Thương hiệu cũng mở rộng sang phụ kiện và sản phẩm văn hóa đại chúng. Tháng 6, Walt Disney Hàn Quốc công bố bộ sưu tập đánh dấu sự kết hợp giữa nhãn hàng của "ông hoàng K-pop" và Toy Story. Khoảng 70 sản phẩm được lên kế hoạch, từ mô hình nhân vật, thú bông, đồ dùng phong cách sống đến phụ kiện điện thoại.

Đến tháng 9, G-Dragon tiếp tục xuất hiện trong chiến dịch McDonald’s tại 13 thị trường châu Á. Tại Hàn Quốc, chương trình đi kèm 3 sản phẩm giới hạn, gồm mũ phong cách vintage, túi đeo vai và bộ ghim cài. Theo ChosunBiz, sản phẩm thu hút người mua ngay trong ngày đầu mở bán.

Hơn 10 triệu lon đồ uống

Một trong những dự án có số liệu tiêu thụ rõ ràng nhất của thương hiệu là dòng đồ uống có cồn Highball, hợp tác với nhà sản xuất Brewguru và BGF Retail.

Cũng theo ChosunBiz, phiên bản đầu tiên của Black Highball ra mắt ngày 30/4/2025 với số lượng ban đầu 880.000 lon. Toàn bộ lô hàng được bán hết chỉ trong 3 ngày. Phiên bản Daisy Highball tiếp tục gây chú ý khi lượng hàng đặt trước trực tuyến bán hết sau 3 giờ.

Đến ngày 31/7 cùng năm, tổng lượng tiêu thụ lũy kế của dòng PEACEMINUSONE Highball vượt 10 triệu lon, theo thông báo từ Brewguru. Sản phẩm cũng được xuất khẩu sang Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Dòng đồ uống của thương hiệu do G-Dragon sáng lập ghi nhận số lượng bán ra lớn. Ảnh: PEACEMINUSONE.

Đầu tháng 1, dòng sản phẩm tiến vào thị trường Mỹ thông qua hợp tác với LA Soju. Theo Forbes, sản phẩm được phân phối ban đầu tại một số nhà hàng và quán bar ở California. Thương hiệu tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng sang New York và New Jersey.

Dù đây là số liệu thương mại đáng chú ý, lượng lon bán ra không đồng nghĩa với doanh thu hay lợi nhuận của thương hiệu. Các nguồn công khai chưa cho biết giá trị hợp đồng, tỷ lệ chia sẻ doanh thu với Brewguru và BGF Retail.

Hướng mở rộng mới nhất là mỹ phẩm. Ngày 8/10, nhãn hàng của G-Dragon công bố hợp tác với Goodai Global để tiến vào mảng làm đẹp, dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2027 trước khi mở rộng sang Mỹ và Nhật Bản. Hai bên cùng tham gia xây dựng định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm, thay vì chỉ đưa tên nhãn hàng lên một dòng mỹ phẩm có sẵn.

Goodai Global là doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu mỹ phẩm như Beauty of Joseon, TIRTIR, SKIN1004 và Round Lab. Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất 1.471,7 tỷ won trong năm 2025.