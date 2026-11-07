Chiến lược dữ liệu Tuyên Quang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Các mục tiêu trọng tâm đến năm 2030:

Về hạ tầng và nền tảng dữ liệu: Hoàn thiện Trung tâm dữ liệu của tỉnh, Nền tảng điện toán đám mây, hệ thống thiết bị giám sát IoT, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở và Trung tâm IOC đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Về phát triển chính quyền số: 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa. Đảm bảo 100% TTHC đủ điều kiện được giải quyết trên cơ sở khai thác lại dữ liệu đã có, giúp người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần.

Về kinh tế số và xã hội số: Số hóa toàn diện dữ liệu các ngành trọng điểm như Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, An sinh xã hội... Phấn đấu 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và 90% di sản văn hóa, di tích quốc gia được số hóa thành thư viện số.

Về an ninh dữ liệu: Triển khai các hệ thống bảo đảm an ninh mạng theo mô hình 4 lớp; 100% hệ thống chứa dữ liệu cốt lõi áp dụng cơ chế kiểm soát toàn bộ vòng đời dữ liệu, phân quyền và lưu vết đối với mọi hoạt động truy cập.

Tầm nhìn đến năm 2045:

Đến năm 2045, 100% hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu; tối thiểu 90% quyết định, chính sách quan trọng được xây dựng, đánh giá dựa trên phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp toàn trình trên môi trường điện tử với mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 99% trở lên.