Chiến lược đón nhà đầu tư của Shinec: Hình thành chuỗi giá trị ngay trong KCN

Đoàn đại biểu Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) và doanh nghiệp Thái Lan chụp trong chuyến khảo sát KCN sinh thái Nam Cầu Kiền, Hải Phòng. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN

Trong bối cảnh Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang được triển khai, CTCP Shinec cho biết đang điều chỉnh cách thức xúc tiến đầu tư, hướng tới thu hút các dự án phù hợp với chuỗi sản xuất tại từng địa phương. Cuộc gặp với đoàn doanh nghiệp Thái Lan tại Hải Phòng là một phần trong hoạt động này.

Ngày 23/9, Shinec đón đoàn đại biểu Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) và doanh nghiệp thuộc chương trình TOISC khóa 22 đến khảo sát KCN sinh thái Nam Cầu Kiền. Tại đây, doanh nghiệp giới thiệu mô hình khu công nghiệp đang vận hành ở Hải Phòng và trao đổi về cơ hội đầu tư tại các dự án khác trong mạng lưới của mình.

TOISC là chương trình do BOI tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu việc đầu tư ra nước ngoài. Trong chuyến làm việc tại Việt Nam từ ngày 22–25/9, đoàn khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm đối tác và tìm hiểu những vấn đề cần lưu ý khi triển khai dự án.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Shinec bày tỏ sự vui mừng khi được lựa chọn là điểm đến để giới thiệu về một mô hình khu công nghiệp sinh thái tiên phong của Việt Nam tới các doanh nhân Thái Lan.

"Tại Shinec, chúng tôi đang triển khai đồng thời 14 dự án bất động sản công nghiệp theo mô hình sinh thái, kết hợp với văn hóa bản địa tại nhiều địa phương trong cả nước," ông Điệp chia sẻ.

Từ mạng lưới dự án này, Shinec muốn tìm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; chế biến nông sản, thực phẩm tại miền Trung và Tây Nguyên; nuôi trồng, chế biến thủy hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long; cũng như sản xuất trong chuỗi điện tử và cơ khí chế tạo tại miền Bắc.

“Mỗi dự án được định hướng thu hút và hình thành tổ hợp công nghiệp theo lợi thế địa phương nơi dự án được triển khai. Với hệ sinh thái các dự án đang được triển khai, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư của nhiều nhà đầu tư Thái Lan đang tìm kiếm địa điểm đầu tư, hoặc hợp tác kinh doanh tại Việt Nam,” ông Điệp nói.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Shinec. Ảnh: Mộc An/Mekong ASEAN

Nam Cầu Kiền là điểm khởi đầu

Mô hình được Shinec giới thiệu trực tiếp với đoàn Thái Lan là KCN Nam Cầu Kiền. Thay mặt cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Trung - đại diện Shinec, cho biết khu công nghiệp có quy mô hơn 260 ha, với 107 doanh nghiệp đang hoạt động. Nam Cầu Kiền được phát triển từ khu công nghiệp xanh, sau đó từng bước chuyển sang mô hình sinh thái và tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn.

Theo ông Trung, khu công nghiệp sinh thái được đánh giá trên bốn nhóm tiêu chí: quản lý, hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. Khu công nghiệp cùng các doanh nghiệp hoạt động tại đây còn phải tuân thủ quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và lao động.

Bên cạnh hạ tầng điện, viễn thông, xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy, Nam Cầu Kiền phát triển các dịch vụ quản lý số, đào tạo, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp. Trong mô hình này, doanh nghiệp có thể tìm cách chia sẻ nguồn lực hoặc tận dụng phụ phẩm từ quá trình sản xuất của nhau.

“Tại Nam Cầu Kiền, chúng tôi phát triển ba chuỗi liên kết gồm năng lượng, trung tâm kết nối kinh doanh sinh thái và doanh nghiệp liên kết. Các doanh nghiệp có thể chia sẻ nguyên vật liệu, năng lượng, dịch vụ logistics và giải pháp xử lý chất thải giữa những lĩnh vực như thép, nhựa, luyện kim, cơ khí, điện và công nghiệp hỗ trợ điện tử,” ông Trung phát biểu.

Một ví dụ được đại diện Shinec đưa ra là bụi thép, xỉ, vảy cán và thép phế liệu có thể được xử lý để làm đầu vào cho sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng. Cùng với việc tìm kiếm các liên kết như vậy, Shinec cho biết đang triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý phát thải khí nhà kính và chuyển đổi số trong vận hành khu công nghiệp.

Kinh nghiệm từ Nam Cầu Kiền là cơ sở để Shinec phát triển các khu, cụm công nghiệp tại những địa phương khác. Tuy nhiên, theo ông Thái Thành Nhân, Giám đốc CTCP Đầu tư An Thọ (công ty con trong hệ sinh thái Shinec), nhân rộng mô hình sinh thái không có nghĩa là áp dụng nguyên cách làm của Nam Cầu Kiền cho mọi dự án.

Mỗi địa phương có cơ cấu ngành, nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp hỗ trợ, hạ tầng và lực lượng lao động khác nhau. Vì vậy, Shinec sử dụng các nguyên tắc đã triển khai tại Nam Cầu Kiền làm nền tảng, sau đó lựa chọn hướng phát triển phù hợp với điều kiện của từng nơi.

“Tại KCN Đông Đầm Hà B ở Quảng Ninh, một trong những hướng được nghiên cứu là tích hợp năng lượng tái tạo, với phương án điện mặt trời nổi kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng BESS. Ở một địa phương khác, trọng tâm có thể là logistics, chế biến, nguồn nguyên liệu tại chỗ hoặc một chuỗi công nghiệp đặc thù,” ông Nhân nêu ví dụ.

Chọn nhà đầu tư theo khả năng liên kết

Trong hoạt động xúc tiến với cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan lần này, Shinec tập trung giới thiệu Cụm công nghiệp Đak Đoa số 2 tại Gia Lai và KCN Đông Phú 2 tại Cần Thơ.

Chia sẻ rõ hơn với Mekong ASEAN, ông Thái Thành Nhân cho biết, Cụm công nghiệp Đak Đoa số 2 có quy mô khoảng 74,82 ha, định hướng phát triển gắn với công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chí ESG. KCN Đông Phú 2 là một dự án trong kế hoạch mở rộng mạng lưới của Shinec xuống Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nhân cho rằng hai địa bàn này có thể được doanh nghiệp Thái Lan nghiên cứu khi tìm kiếm địa điểm đầu tư ngoài các trung tâm công nghiệp truyền thống. Dù vậy, Shinec không muốn giới thiệu một dự án chỉ dựa trên quỹ đất sẵn có.

“Tuy nhiên, quan điểm của Shinec là không giới thiệu một dự án chỉ vì chúng tôi đang có quỹ đất tại đó. Trước hết chúng tôi muốn hiểu doanh nghiệp sản xuất gì, thị trường ở đâu, yêu cầu về logistics, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng như thế nào. Từ đó, Shinec mới đề xuất địa điểm phù hợp nhất trong toàn bộ hệ thống của mình,” ông Nhân cho biết.

Việc tìm hiểu nhu cầu của nhà đầu tư còn phục vụ một mục tiêu khác: hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp sau khi họ đi vào hoạt động. Theo ông Nhân, tỷ lệ lấp đầy quỹ đất là một chỉ số cần theo dõi, nhưng không đủ để đánh giá hiệu quả lâu dài của khu công nghiệp.

“Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ lấp đầy thì một khu công nghiệp có thể được coi là thành công khi quỹ đất đã được khai thác hết. Nhưng theo quan điểm của Shinec, lấp đầy chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng hơn là các doanh nghiệp sau khi vào khu công nghiệp có thể tạo ra mối liên kết với nhau như thế nào,” ông nhận định.

Bởi vậy, khi xem xét nhà đầu tư, Shinec tìm hiểu doanh nghiệp đang ở vị trí nào trong chuỗi giá trị, sử dụng nguyên liệu gì, cần nhà cung cấp nào và sản phẩm đầu ra phục vụ ngành nào. Doanh nghiệp cũng đánh giá liệu phụ phẩm của một cơ sở sản xuất có thể trở thành nguyên liệu cho cơ sở khác hay không.

Mục tiêu của chúng tôi là chuyển từ tư duy thu hút từng nhà đầu tư riêng lẻ sang hình thành các chuỗi giá trị ngay trong khu công nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp vào khu không chỉ thuê một diện tích đất, mà còn có cơ hội tìm thấy nhà cung cấp, khách hàng và đối tác trong cùng một hệ sinh thái. Ông Thái Thành Nhân, Giám đốc CTCP Đầu tư An Thọ (công ty con trong hệ sinh thái Shinec)

Định hướng này đòi hỏi chủ đầu tư hạ tầng tiếp tục tham gia hỗ trợ sau khi doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất. Theo ông Nhân, tại Nam Cầu Kiền, Shinec đang phát triển các dịch vụ về quản lý, đào tạo, kết nối doanh nghiệp, logistics, kỹ thuật, môi trường, năng lượng và ESG. Những dịch vụ này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai, vận hành dự án và tìm kiếm đối tác trong khu công nghiệp.

“Nếu một doanh nghiệp cần nhà cung cấp linh kiện, nguyên liệu, logistics hay dịch vụ kỹ thuật và chúng tôi có thể kết nối họ với một doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái, thì giá trị Shinec tạo ra đã vượt ra ngoài câu chuyện cho thuê đất,” ông Nhân nói.

Sau buổi làm việc ngày 23/9, đoàn doanh nghiệp Thái Lan tham quan KCN Nam Cầu Kiền để tìm hiểu mô hình vận hành. Shinec mong muốn tiếp tục trao đổi với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, từ đó xác định lĩnh vực, địa điểm và khả năng hợp tác phù hợp.

“Có thể nói, xây dựng hạ tầng có thể nhìn thấy trong vài năm, nhưng xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp là câu chuyện dài hạn. Đây vừa là thách thức, vừa là giá trị mà Shinec muốn theo đuổi,” ông Nhân chia sẻ.

Trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, chuyến khảo sát của đoàn BOI và doanh nghiệp TOISC tại Nam Cầu Kiền cho thấy vai trò kết nối ngày càng rõ của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng công nghiệp trong nước. Từ việc chuẩn bị hạ tầng xanh, định hướng các ngành ưu tiên đến tạo không gian hợp tác giữa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam, Shinec đang góp phần đưa các mục tiêu về thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, có liên kết và phát triển bền vững thành những cơ hội hợp tác cụ thể.