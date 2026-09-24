Chiến lược 'đa dạng hóa âm nhạc' của HYBE đã phát huy hiệu quả

Các nghệ sĩ thuộc HYBE Labels, dẫn đầu là BTS cùng các tên tuổi như ENHYPEN, KATSEYE và tân binh TWS đang duy trì sự hiện diện mạnh mẽ và rộng khắp trên các bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, nhờ vào phong cách âm nhạc đặc trưng cùng những ý tưởng (concept) độc đáo, vững chắc.

Vào ngày 24/9, HYBE Labels (gồm Big Hit Music, BELIFT LAB, HYBE x Geffen Records và ADOR) đã dẫn chứng dữ liệu từ các bảng xếp hạng Billboard Mỹ mới nhất (ngày 26/9) để thông báo rằng, các nghệ sĩ của họ đang thống trị toàn diện nhiều hạng mục, từ album đến ca khúc, trải dài trên các bảng xếp hạng chính như Billboard 200 cho đến Hot 100 và Emerging Artists, tất cả đều nhờ vào những câu chuyện âm nhạc đầy khác biệt của họ.

Trước hết, BTS tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ toàn cầu hàng đầu nhờ những thông điệp âm nhạc có sức nặng. Album phòng thu thứ năm của nhóm, ARIRANG, đã ra mắt ở vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng chính Billboard 200 và duy trì thứ hạng này suốt 26 tuần liên tiếp. Ca ​​khúc chủ đề SWIM, tác phẩm kết hợp giữa cảm thức Hàn Quốc và âm hưởng nhạc pop thời thượng đã chứng minh sức hút bền bỉ, sáu tháng sau khi phát hành, khi vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Global Excl. U.S. (BXH toàn cầu, trừ Mỹ).

Xóa nhòa ranh giới giữa các nhóm nhạc nam và nhóm nhạc nữ toàn cầu, ENHYPEN và KATSEYE đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên các bảng xếp hạng nhờ bản sắc riêng biệt. ENHYPEN, nhóm nhạc nổi tiếng với những câu chuyện giả tưởng đen tối đầy lôi cuốn, đã chứng minh sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ cốt lõi trên toàn cầu, khi mini-album thứ tám THE SIN : BLISS trụ vững ở vị trí 115 trên Billboard 200 trong bốn tuần liên tiếp. Trong khi đó, KATSEYE, nhóm nhạc được thành lập tại Mỹ dựa trên chuyên môn sản xuất của K-pop đã chinh phục công chúng đại chúng bằng các ca khúc pop bắt tai như Animal (hạng 28 trên Hot 100) và Hootie Frutti (hạng 91). Nhóm cũng đạt thành tích ấn tượng khi có cùng lúc ba album lọt vào Billboard 200 trong năm tuần liên tiếp, bao gồm cả EP thứ ba mang tên WILD (hạng 22).

Mang đến luồng gió mới đầy năng động là sự trỗi dậy mạnh mẽ của TUIDE, nhóm nhạc nữ tân binh trực thuộc HYBE. Theo đuổi dòng nhạc độc đáo mang tên Soultronic, sự kết hợp giữa nhạc soul và nhạc điện tử, nhóm đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Emerging Artists (Nghệ sĩ mới nổi) của Billboard, với mini-album đầu tay TUNE & PLAY. Với chất nhạc có tiết tấu phóng khoáng, cùng khả năng hòa âm tinh tế của các thành viên, nhóm đã chinh phục người hâm mộ âm nhạc Bắc Mỹ và thành công lọt vào bốn bảng xếp hạng, trong đó có việc đạt vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng World Albums. Nền tảng âm nhạc vững chắc của BTS, khả năng kể chuyện đầy lôi cuốn của ENHYPEN, sức hút nhạc pop mang đậm dấu ấn địa phương của KATSEYE và phong cách âm nhạc đặc trưng của TWS, tất cả cùng phát triển mạnh mẽ trong mô hình đa nhãn hiệu, đã minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh toàn cầu của các nội dung K-pop đa dạng từ HYBE.

Trong khi đó, BTS sẽ tiếp tục duy trì sức 'nóng' của các buổi biểu diễn trực tiếp, với chuyến lưu diễn tại các sân vận động ở Nam Mỹ, bắt đầu từ tháng 10/2026. ENHYPEN sẽ kết nối với người hâm mộ thông qua chuyến lưu diễn thế giới đi qua 22 thành phố trên toàn cầu. KATSEYE cũng đã nhận được đề cử tại bốn hạng mục của lễ trao giải 2026 MTV VMAs (diễn ra tại Nhà hát Peacock ở Mỹ, vào ngày 27/9) và đang tích cực chuẩn bị cho một màn trình diễn đầy ấn tượng.