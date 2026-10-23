Chiến lược công tác tư tưởng trong tình hình mới

Đổi mới công tác tư tưởng từ cơ sở

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, AI vừa là cơ hội, đồng thời cũng đặt ra thách thức to lớn, trong đó có công tác tư tưởng trong bối cảnh bùng nổ thông tin. Việc Nghị quyết số 25 ra đời nhằm giải quyết bài toán công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Khi công nghệ có thể làm thay đổi thông tin, làm con người thay đổi cách tiếp nhận thông tin, thì niềm tin là vấn đề trung tâm và hiệu quả của công tác tư tưởng cần phải đo, đếm được.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Chiêm Hóa nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ ở chi bộ thôn Ngọc Long.

Tại Tuyên Quang, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đang từng bước được triển khai gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành. Đến nay 128/128 đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và tổ chức hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc trong các cơ quan Đảng.

Đồng chí Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Bình, nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trước hết là sự chuyển đổi về nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Địa phương cũng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, đảng viên và các lớp “Bình dân học vụ số” phục vụ người dân. Những cách làm này góp phần nâng cao kỹ năng số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tạo điều kiện để công nghệ phục vụ thiết thực hơn đời sống cộng đồng.

Chị Ma Thị Biển, thôn Làng Chùa, xã Lâm Bình bày tỏ, thông qua các lớp “Bình dân học vụ số”, người dân không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mà còn nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng, tăng khả năng đề kháng trước các thông tin xấu độc, sai sự thật. Từ đó, mỗi người dân có thể chủ động tiếp cận, chia sẻ thông tin chính thống, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Ở xã Nhữ Khê, việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tại 34 chi bộ với 1.071 đảng viên tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tài liệu, chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Đây là hướng đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng, góp phần nâng cao tính chủ động của đảng viên. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ; chất lượng sinh hoạt vẫn phải được quyết định bởi tinh thần tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu, trách nhiệm tham gia thảo luận và hiệu quả thực hiện nghị quyết.

Đảng viên Triệu Thị Hương, thôn Tả Van, xã Lao Chải cho biết: Sổ tay đảng viên điện tử giúp đảng viên thuận tiện tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy.

Thông qua ứng dụng, việc cập nhật thông tin, nghiên cứu tài liệu, nắm bắt nhiệm vụ chính trị của địa phương trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 30/9/2026 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch, công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phải được triển khai chủ động, sắc bén, thuyết phục, kịp thời và hiệu quả. Trọng tâm là chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; đồng thời kết hợp chặt chẽ hoạt động trên không gian thực và không gian số.

Kế hoạch xác định 3 khâu đột phá, gồm: Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng; chuyển mạnh sang dẫn dắt nhận thức xã hội; Đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền và truyền thông chính sách; Đột phá về dữ liệu, đội ngũ và phương thức quản trị công tác tư tưởng.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh học tập và thực hành theo Bác; đổi mới giáo dục lý luận chính trị và nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết và truyền thông chính sách. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác sắc bén các quan điểm sai trái, thù địch và bảo đảm an ninh tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân; xây dựng chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, người có uy tín, báo cáo viên, tuyên truyền viên và tổ công nghệ số cộng đồng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại của tỉnh.

Kế hoạch ưu tiên nguồn lực cho 6 nhóm nhiệm vụ nền tảng, quyết định chất lượng công tác tư tưởng từ tỉnh đến cơ sở, gồm: xây dựng phương thức nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên nền tảng dữ liệu dùng chung; triển khai mô hình công tác tư tưởng ở cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; thiết lập cơ chế phối hợp xử lý các vấn đề tư tưởng, thông tin phức tạp; xây dựng mạng lưới nòng cốt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và địa bàn tôn giáo; nâng cao sức đề kháng thông tin của Nhân dân gắn với “Bình dân học vụ số”; xây dựng Bộ thông điệp tư tưởng - truyền thông về Tuyên Quang, bảo đảm thống nhất thông tin đối nội, đối ngoại. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông chính sách xuyên suốt từ khâu xây dựng, ban hành đến tổ chức thực hiện; chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích những vấn đề mới, được dư luận quan tâm, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong môi trường số là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân. Với quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, Tuyên Quang đang từng bước đổi mới phương thức công tác tư tưởng, gắn chuyển đổi số với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của công nghệ đi đôi với giữ vững bản lĩnh chính trị, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, Đảng bộ tỉnh quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh từ tư tưởng đến hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.