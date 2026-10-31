Chiến lược 'cắm cờ' toàn cầu của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Từ kế hoạch thành lập hãng bay nội địa tại Australia đến thương vụ đầu tư vào Kazakhstan và hợp tác công nghệ với SpaceX, Vietjet đang mở rộng dấu ấn trên thị trường hàng không quốc tế. Những bước đi này cho thấy tham vọng phát triển vượt ra ngoài mạng bay từ Việt Nam, hướng tới tham gia sâu hơn vào các thị trường hàng không nước ngoài.

VIETJET TÌM ĐƯỜNG VÀO THỊ TRƯỜNG HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA AUSTRALIA

Theo The Sydney Morning Herald, Vietjet đã nộp hồ sơ lên Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA) để xin cấp chứng nhận khai thác hàng không (AOC), phục vụ kế hoạch thành lập hãng bay nội địa tại quốc gia này với tên gọi Cherrie Air.

Theo kế hoạch được đề cập, Cherrie Air có thể khai thác tối đa 10 máy bay Boeing 737, kết nối các thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Brisbane. Đây đều là những thị trường có sự hiện diện của các hãng hàng không lớn như Qantas, Jetstar và Virgin Australia.

Vietjet đã nộp hồ sơ lên Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia (CASA) để xin cấp Giấy phép Khai thác Hàng không (AOC)

AOC là chứng nhận quan trọng để một hãng hàng không được phép khai thác vận tải thương mại. Vì vậy, việc nộp hồ sơ lên CASA đánh dấu một bước chuẩn bị về mặt pháp lý cho kế hoạch gia nhập thị trường nội địa Australia.

Một dấu hiệu khác liên quan đến kế hoạch này là sự xuất hiện của máy bay Boeing 737 MAX 8 thuộc sở hữu của Vietjet Aviation trong sổ đăng bạ máy bay Australia, mang số đăng ký VH-T8A. Máy bay được ghi nhận có liên quan đến đơn vị mang tên Cherrie Aviation tại Melbourne.

Song song với kế hoạch phát triển hãng bay nội địa, Vietjet tiếp tục mở rộng kết nối hàng không giữa Australia và Việt Nam. Hãng hiện khai thác các đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với những thành phố của Australia như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth.

Vietjet cũng dự kiến trở thành hãng hàng không quốc tế thứ ba khai thác các chuyến bay từ sân bay quốc tế Western Sydney, sau Air New Zealand và Singapore Airlines. Theo kế hoạch, hãng sẽ khai thác đường bay từ Western Sydney đến TP.HCM từ ngày 10/1/2027, với tần suất hai chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào thứ tư và chủ nhật.

Như vậy, kế hoạch tại Australia không chỉ dừng ở việc tăng cường các chuyến bay quốc tế giữa hai nước. Nếu Cherrie Air được cấp phép và đi vào hoạt động, Vietjet sẽ có thêm một hướng tiếp cận thị trường thông qua mô hình hãng hàng không nội địa, bên cạnh mạng bay quốc tế hiện hữu.

BƯỚC TIẾN CHIẾN LƯỢC TẠI KAZAKHSTAN

Australia không phải thị trường duy nhất Vietjet hướng tới để mở rộng hoạt động. Tại Kazakhstan, hãng đã tham gia một kế hoạch hợp tác và đầu tư hàng không với mục tiêu phát triển mạng bay nội địa, đồng thời từng bước mở rộng kết nối quốc tế.

Vào tháng 5/2025, Vietjet Air cũng đã có những hợp tác quan trọng tại quốc gia Trung Á Kazakhstan.

Vietjet Qazaqstan là hãng hàng không thế hệ mới chi phí thấp, được kỳ vọng trở thành cầu nối hàng không chiến lược giữa Kazakhstan với Việt Nam

Trong đó, có Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính Việt Nam trao cho Công ty Aviation Holdings, thành viên của Vietjet Air, để thực hiện giao dịch mua cổ phần chiến lược tại hãng hàng không Qazaq Air. Đây được coi là một phần trong chiến lược mở rộng quốc tế của Vietjet Air, góp phần củng cố quan hệ song phương Việt Nam - Kazakhstan về hợp tác hàng không, kinh tế, văn hóa nói chung, đồng thời mở ra chương mới cho ngành hàng không Trung Á.

Ngoài ra, còn có Thỏa thuận nhượng quyền kinh doanh giữa Vietjet Air và Qazaq Air. Theo thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ cùng phát triển và vận hành hãng hàng không Vietjet Qazaqstan (tiền thân là Qazaq Air, hãng hàng không của Kazakhstan được thành lập vào năm 2015, chuyên về các chuyến bay nội địa). Theo đó, Vietjet Qazaqstan là hãng hàng không thế hệ mới chi phí thấp và được kỳ vọng trở thành cầu nối hàng không chiến lược giữa Kazakhstan với Việt Nam, Đông Nam Á, các trung tâm hàng không quốc tế.

Bên cạnh đó, Vietjet Qazaqstan và Tập đoàn Boeing ký kết Thỏa thuận khung về hỗ trợ kỹ thuật cho đội máy bay Boeing 737 của Vietjet Qazaqstan. Cụ thể, Tập đoàn Boeing sẽ hỗ trợ toàn diện từ cung cấp phần mềm kỹ thuật, phụ tùng, huấn luyện phi công và kỹ sư, đến bảo dưỡng và nâng cấp máy bay để đảm bảo cho đội bay vận hành hiệu quả và an toàn.

Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, Chủ tịch Qazaq Air Andrew Cowen và bà Aysem Sargin, Giám đốc điều hành Boeing khu vực Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Á, trao Thỏa thuận khung về hỗ trợ kỹ thuật cho đội tàu bay Boeing 737 trong tương lai

Dự kiến, Vietjet Qazaqstan sẽ khai thác ít nhất 20 máy bay Boeing 737, mở rộng mạnh mẽ mạng lưới bay nội địa và quốc tế. Đồng thời, hãng hàng không này sẽ áp dụng mô hình vận hành hiện đại, quản trị số hóa và hệ thống đào tạo nhân sự tiên tiến với sự hỗ trợ kỹ thuật và vận hành từ Vietjet Air.

Hãng hàng không Vietjet Qazaqstan sẽ phục vụ nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân Kazakhstan, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại, logistics xuyên Á. Đồng thời, Vietjet Qazaqstan được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương với hàng nghìn việc làm chất lượng cao.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Tập đoàn Sovico và một quỹ đầu tư Kazakhstan mua lại hãng hàng không Qazaq Air. Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng ký thỏa thuận hợp tác cảng hàng không với các tỉnh của Kazakhstan, đồng thời hợp tác với Tập đoàn dầu khí quốc gia nước này.

Được biết, Qazaq Air là một hãng hàng không nội địa của Kazakhstan, được thành lập vào năm 2015. Hãng hàng không này khai thác chủ yếu dòng máy bay De Havilland Dash 8-Q400, loại máy bay phản lực cánh quạt hiện đại, có sức chứa khoảng 76 chỗ ngồi.

Trên thực tế, Qazaq Air chỉ tập trung khai thác các đường bay nội địa trong Kazakhstan, giúp kết nối các thành phố lớn như Astana (thủ đô), Almaty, Shymkent, Aktobe, Atyrau, Kostanay, Ust-Kamenogorsk, Pavlodar… cùng với một số tuyến bay đến các điểm gần biên giới.

CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN TRONG CHIẾN LƯỢC MỞ RỘNG

Bên cạnh việc phát triển mạng bay và mở rộng hiện diện tại các thị trường nước ngoài, Vietjet cũng thúc đẩy các hợp tác công nghệ phục vụ hoạt động hàng không.

Ngày 23/9/2026, Vietjet và các đơn vị liên quan trong hệ sinh thái công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với SpaceX về việc cung cấp Wi-Fi tốc độ cao miễn phí trên các chuyến bay. Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn đầu, dịch vụ Starlink dự kiến được triển khai trên 120 máy bay, gồm Airbus A321, Boeing 737 và Airbus A330.

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Nếu được thực hiện theo kế hoạch, hợp tác này sẽ bổ sung kết nối Internet vệ tinh trên máy bay, mở rộng trải nghiệm số cho hành khách. Việc triển khai cũng đặt ra những yêu cầu về trang bị thiết bị, tích hợp hệ thống và hiệu quả khai thác thương mại.

Đối với một hãng hàng không đang hướng tới nhiều thị trường, công nghệ không chỉ liên quan đến dịch vụ trên chuyến bay mà còn gắn với quá trình vận hành, quản lý đội bay và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, thỏa thuận công nghệ, kế hoạch đầu tư đội bay và hồ sơ xin cấp phép tại các quốc gia vẫn là những nội dung riêng biệt, cần được đánh giá theo tiến độ thực tế.

Những bước đi ra thị trường quốc tế mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của Vietjet, khi hãng không chỉ mở rộng mạng bay mà còn tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào ngành hàng không tại các quốc gia khác. Nếu các định hướng này được triển khai thuận lợi, Vietjet có thêm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng kết nối giữa các thị trường và từng bước đưa thương hiệu hàng không Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ hàng không thế giới.

Theo danh sách tỷ phú thường niên năm 2026 của Forbes được cập nhật ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air và Phó Chủ tịch thường trực HDBank, sở hữu tài sản ước tính 4,2 tỷ USD, xếp thứ 1.011 thế giới và là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.