Chiến lược bớt áp lực 'cơm áo gạo tiền' của người trẻ TP.HCM

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Người trẻ

TP.HCM giữ chặt

túi tiền nhờ

sống cùng ba mẹ

Sống cùng gia đình giúp nhiều người trẻ TP.HCM giảm áp lực tài chính và tích lũy cho tương lai. Tuy nhiên, cuộc sống chung cũng có những bất tiện do khác biệt về thói quen sinh hoạt.

Tú Uyên (29 tuổi, phường Thới An, TP.HCM) đã đi làm nhiều năm nhưng chưa từng nghĩ đến việc ra ở riêng. Là nhân viên văn phòng có thu nhập chưa đến 10 triệu đồng/tháng, cô cho biết việc sống cùng ba mẹ vừa giúp giảm áp lực tài chính, vừa có thêm thời gian chăm sóc gia đình khi ba mẹ ngày một lớn tuổi.

Mỗi tháng, Uyên dành khoảng 30% thu nhập cho các khoản chi tiêu cá nhân và đóng góp khoảng 2,5 triệu đồng vào sinh hoạt chung của gia đình. So với việc tự thuê nhà, cô ước tính sống cùng ba mẹ giúp mình giảm khoảng 2,5-3,5 triệu đồng chi phí mỗi tháng.

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Với mức lương hiện tại, nếu thuê nhà và sống riêng thì mình sẽ khá khó xoay xở.

Tú Uyên chia sẻ với Tri Thức - Znews

Nhờ không phải dành một phần thu nhập cho nhà ở và sinh hoạt, Uyên có thể tự tin chi tiền cho sở thích cá nhân. Cô từng dành khoảng 6 triệu đồng cho một khóa trang điểm cá nhân, bao gồm học phí và mỹ phẩm, thường xuyên mua sách về tâm lý học, quản lý tài chính cá nhân và dự định chi khoảng 4 triệu đồng để học bơi trong thời gian tới.

Ở cùng ba mẹ

Tú Uyên, 29 tuổi

Nhân viên văn phòng, phường Thới An

2,5-3,5 triệu đồng

giảm được mỗi tháng so với tự thuê nhà, theo ước tính của Uyên

Mỗi tháng

Thu nhập

dưới 10 triệu đồng

Góp vào sinh hoạt chung

khoảng 2,5 triệu đồng

Chi tiêu cá nhân

khoảng 30% thu nhập

Phần dư dành cho sở thích

Khóa trang điểm

khoảng 6 triệu đồng

Sách tâm lý học, tài chính cá nhân

thường xuyên

Học bơi, dự định

khoảng 4 triệu đồng

So với việc thuê nhà, Tú Uyên ước tính lựa chọn hiện tại giúp tiết kiệm thêm khoảng 2,5-3,5 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh: NVCC.

Không riêng Uyên, nhiều người trưởng thành vẫn lựa chọn sống cùng ba mẹ sau khi đi làm. Với nhiều người trẻ, ra riêng không còn là cột mốc bắt buộc ngay khi có thu nhập, mà phụ thuộc vào điều kiện tài chính, kế hoạch cá nhân và mối quan hệ trong gia đình.

Tại một số đô thị châu Á, chi phí nhà ở cao cùng mong muốn tích lũy khiến thời gian sống cùng gia đình có xu hướng kéo dài hơn.

Theo khảo sát do LIFULL HOME'S, dịch vụ thông tin bất động sản thuộc Công ty LIFULL (Nhật Bản), công bố tháng 5/2025 và được Nippon dẫn lại, 37,7% người trong độ tuổi 20 đang đi làm tại vùng thủ đô Nhật Bản sống cùng gia đình, cao hơn tỷ lệ sống một mình.

Mong muốn tiết kiệm là lý do phổ biến nhất khiến người ở độ tuổi 20 và 30 tiếp tục ở cùng ba mẹ, với tỷ lệ lần lượt 48,6% và 47%.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện tại Hàn Quốc. Theo khảo sát của nền tảng tuyển dụng Jinhaksa Catch công bố tháng 8, được Seoul Economic Daily dẫn lại, 44% trong số 1.615 người tìm việc Gen Z cho biết đang sống cùng ba mẹ. Trong nhóm này, 74% chưa có kế hoạch ra riêng ngay sau khi tìm được việc hoặc có thu nhập; 42% muốn tiếp tục sống cùng gia đình, còn 32% dự định chỉ chuyển đi sau khi tích lũy được một khoản tiền.

Lợi ích tài chính là yếu tố nổi bật nhất. Có 61% người được hỏi cho biết sống cùng ba mẹ giúp giảm chi phí nhà ở và sinh hoạt, 12% đánh giá cao cảm giác ổn định về tinh thần và 11% cho rằng việc ở chung giúp họ có thêm thời gian bên gia đình.

Bên cạnh hỗ trợ về gia đình, trong nhóm đang sống cùng ba mẹ, 54% còn được hỗ trợ chi phí hàng tháng, 21% nhận tiền khi cần, còn 48% cho biết phần lớn việc nhà do ba mẹ đảm nhiệm.

Ở chung để tích lũy, không riêng gì người trẻ TP.HCM

Nhật Bản, vùng thủ đô

37,7%

người trong độ tuổi 20 đang đi làm sống cùng gia đình, cao hơn tỷ lệ sống một mình

Muốn tiết kiệm là lý do phổ biến nhất

Người ở độ tuổi 20

48,6%

Người ở độ tuổi 30

47%

Nguồn: LIFULL HOME'S, 5/2025, Nippon dẫn lại

Hàn Quốc, người tìm việc Gen Z

44%

trong số 1.615 người được hỏi đang sống cùng ba mẹ; 74% trong nhóm này chưa có kế hoạch ra riêng ngay khi có thu nhập

Kế hoạch của nhóm đang ở cùng ba mẹ

Muốn tiếp tục sống cùng gia đình

42%

Chỉ chuyển đi khi tích lũy được một khoản

32%

Nguồn: Jinhaksa Catch, tháng 8, Seoul Economic Daily dẫn lại

Hàn Quốc: lợi ích được đánh giá cao

Giảm chi phí nhà ở và sinh hoạt

61%

Ổn định về tinh thần

12%

Thêm thời gian bên gia đình

11%

Hàn Quốc: ba mẹ hỗ trợ thêm

Hỗ trợ chi phí hàng tháng

54%

Cho tiền khi cần

21%

Đảm nhiệm phần lớn việc nhà

48%

Tỷ lệ tính trên số người được hỏi trong từng khảo sát.

Bớt áp lực ‘cơm áo gạo tiền’

Khi ở chung với gia đình, Tú Uyên không phải tự lo toàn bộ chuyện nấu nướng, dọn dẹp hay xử lý các vấn đề phát sinh trong nhà, nhờ đó có thể tập trung hơn cho công việc và dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Sau khi đi làm và bắt đầu đóng góp vào sinh hoạt chung, Uyên cũng cảm thấy mình có trách nhiệm và tiếng nói nhiều hơn trong gia đình, dù mối quan hệ với ba mẹ nhìn chung không thay đổi đáng kể.

Cô không cảm thấy áp lực trước quan niệm rằng người trưởng thành, đi làm nhiều năm thì nên có một nơi ở riêng.

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Gia đình tôi sống hòa thuận với nhau nên khi còn độc thân, tôi chưa thấy có lý do gì thực sự cần thiết để ra riêng.

Tú Uyên

Cô cho biết sẽ tiếp tục gắn bó dưới mái nhà chung cùng ba mẹ và dự định sẽ chỉ chuyển ra ngoài khi sẵn sàng xây dựng tổ ấm nhỏ cho riêng mình.

Tương tự Uyên, Hà My (27 tuổi, phường Phú Thuận, TP.HCM) cũng xem việc sống cùng người thân là điểm tựa, giúp cô bớt áp lực khi lựa chọn và thay đổi công việc. Khoảng 5 năm trước, sau thời gian làm việc ở Đà Lạt và thuê trọ cùng bạn, My chuyển về sống cùng gia đình chị gái khi chị mua một căn hộ chung cư tại phường Phú Thuận.

Dù ở chung với gia đình chị gái, My vẫn có không gian riêng nhờ sử dụng một phòng ngủ trong căn hộ hai phòng ngủ khá rộng rãi. Cô cho biết cuộc sống chung nhìn chung thoải mái, trong khi ba mẹ ở quê cũng thường xuyên gửi thịt, rau củ và các loại thực phẩm lên cho hai chị em.

Nhờ sự hỗ trợ từ chị gái và gia đình, My bớt áp lực trong cuộc sống, từ đó có nhiều cơ hội để thử sức với những công việc khác nhau mà không phải lo lắng nhiều về tài chính.

Trong 5 năm qua, cô từng làm tư vấn ngân hàng, marketing cho ngành đồ phong thủy, trợ lý giám đốc tại một công ty du lịch trước khi trở thành nhân viên kinh doanh của một trung tâm thể hình. Khi nhận thấy một công việc hoặc môi trường không còn phù hợp, cô có thể nghỉ và dành thời gian tìm hướng đi khác mà không lo cuộc sống bị xáo trộn.

Ở cùng người thân cũng giúp My gắn bó hơn với gia đình. Khi chị gái sinh con, cô từng ở nhà gần một năm để phụ chăm em bé. Việc sống dưới cùng một mái nhà giúp hai chị em dễ hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, còn My có cơ hội gần gũi với cháu từ khi còn nhỏ.

Mặt trái của ‘vùng an toàn’

Tuy nhiên, My thừa nhận sự thuận lợi này cũng có mặt trái. Trong nhiều năm, cô gần như không phải tự mình gánh toàn bộ các khoản chi phí cố định trong sinh hoạt, thực phẩm cũng thường được gia đình hỗ trợ. Điều này khiến cô cảm thấy mình chưa thực sự trải nghiệm áp lực của việc phải tự cân đối ngân sách hàng tháng, lập kế hoạch tích lũy hay chuẩn bị cho những khoản chi lớn khi sống độc lập.

Sự hậu thuẫn từ gia đình đôi lúc cũng khiến My dễ cho phép bản thân rời một công việc khi gặp áp lực hoặc cảm thấy không phù hợp. Sau nhiều lần chuyển từ ngành này sang ngành khác, đến tuổi 27, cô bắt đầu nghiêm túc nhìn lại định hướng nghề nghiệp dài hạn.

Sống trong "vùng an toàn" giúp My thoải mái thử sức và chấp nhận sai lầm, nhưng cô cũng thừa nhận sự êm ấm này dễ khiến bản thân thiếu kỷ luật tài chính, khó kiên trì theo đuổi một sự nghiệp đủ lâu để bứt phá.

My cũng hiểu mình không thể ở cùng gia đình chị gái mãi. Cháu của cô sẽ lớn và cần thêm không gian riêng, trong khi bản thân cô sau này cũng sẽ có cuộc sống và những kế hoạch cá nhân. Gia đình hiện tính đến phương án hỗ trợ My mua một căn hộ trong cùng khu chung cư với chị gái, để các thành viên vẫn ở gần và có thể chăm sóc nhau khi cần. Tuy nhiên, cô đã đề nghị chưa mua ngay. My muốn tự tích lũy được một khoản trước khi nhận sự hỗ trợ từ ba mẹ.

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Ít nhất nếu ba mẹ mua nhà cho, tôi cũng muốn tự lo được phần nội thất.

Hà My

Tuy nhiên, khi trưởng thành, không ít người trẻ vẫn chọn chuyển ra thuê nhà cùng bạn bè để có không gian sống riêng và thoải mái hơn trong sinh hoạt. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trong khi đó, với Anh Khoa (30 tuổi, phường Long Bình, TP.HCM), bất tiện lớn nhất khi sống cùng ba mẹ là thiếu không gian riêng. Từ khi cận kề tuổi 30, ba mẹ thường xuyên nhắc chuyện kết hôn, đôi khi giới thiệu đối tượng hoặc hỏi về kế hoạch lập gia đình. Dù hiểu đó là sự quan tâm, Khoa cho biết những câu hỏi lặp lại nhiều lần vẫn khiến anh cảm thấy áp lực.

Việc gặp gỡ bạn bè cũng không hoàn toàn thoải mái. Khi còn ở chung, anh hiếm khi dẫn bạn về nhà, đặc biệt là bạn khác giới, vì ngại ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình và không muốn các mối quan hệ cá nhân trở thành chủ đề bị hỏi han sau đó. Phần lớn các cuộc gặp vì vậy đều diễn ra ở quán cà phê hoặc bên ngoài.

Đầu năm nay, Khoa quyết định chuyển ra riêng. Anh thuê căn hộ cùng một người bạn, mỗi người sử dụng một phòng, cách nhà ba mẹ khoảng 5 km. Khoảng cách này vừa đủ để anh thường xuyên về ăn cơm, thăm ba mẹ hoặc hỗ trợ khi cần, đồng thời vẫn có không gian sống độc lập.

Sau khi ra riêng, Khoa chủ động hơn về giờ giấc, sinh hoạt và các mối quan hệ cá nhân. Tuy vậy, anh không muốn chuyển quá xa vì vẫn muốn giữ sự gắn bó với gia đình.

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Ra riêng giúp tôi thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn muốn ở đủ gần để có chuyện gì thì có thể về nhà ngay.

Anh Khoa