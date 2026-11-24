Thay vì tập trung nguồn lực cho một chiến hạm chủ lực có quy mô và chi phí khổng lồ, nhiều nhà lập pháp đặt câu hỏi liệu Mỹ có nên ưu tiên các tàu chiến nhỏ hơn, linh hoạt hơn và có thể triển khai sớm hơn hay không.

Các nhà lập pháp tại Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2027 trị giá khoảng 1.100 tỷ USD, trong đó đề xuất cắt giảm tổng cộng gần 1,84 tỷ USD đối với các khoản ngân sách liên quan đến chương trình BBG(X). Khoản cắt giảm bao gồm 1 tỷ USD dành cho hoạt động mua sắm ban đầu và 836,9 triệu USD dành cho nghiên cứu, phát triển.

Động thái này cho thấy chương trình thiết giáp hạm mới đang phải đối mặt với sự thận trọng ngày càng lớn từ giới lập pháp, ngay cả khi Hải quân Mỹ coi đây là một thành phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng lực lượng hạm đội trong tương lai.

Được công bố vào tháng 12/2025, chương trình BBG(X), với chiếc tàu đầu tiên dự kiến mang tên USS Defiant, được định hướng trở thành lớp chiến hạm mặt nước lớn nhất mà Mỹ phát triển kể từ Thế chiến II. Tàu dự kiến có trọng tải khoảng 34.000-35.000 tấn, sử dụng năng lượng hạt nhân và tích hợp nhiều loại vũ khí tiên tiến.

Tuy nhiên, chương trình đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ, đặc biệt trước những lo ngại về chi phí, khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và áp lực lên ngành công nghiệp đóng tàu vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), chi phí có thể lên tới khoảng 23 tỷ USD đối với chiếc đầu tiên và trung bình 18 tỷ USD đối với các tàu tiếp theo. Các nhà lập pháp cũng đang cân nhắc việc trì hoãn hoặc điều chỉnh chương trình cho đến khi các công nghệ vũ khí chủ chốt như tên lửa siêu thanh, súng điện từ và laser được chứng minh là có thể vận hành trong thực tế.

Mỹ phải tính toán bài toán thay thế các chiến hạm cũ trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hải quân, tạo thêm áp lực lên Washington trong cuộc cạnh tranh trên biển.

Hạm đội già nua và động lực phát triển BBG(X)

Đằng sau đề xuất phát triển BBG(X) là nhu cầu thay thế các chiến hạm mặt nước đã cũ, đồng thời duy trì khả năng tác chiến của Hải quân Mỹ trước những thay đổi nhanh chóng trong môi trường chiến tranh trên biển.

Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) tháng 1/2026 lưu ý rằng các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang phải đối mặt với tình trạng lão hóa, cùng những hạn chế ngày càng rõ rệt về thiết kế và khả năng tích hợp công nghệ mới.

Theo báo cáo, 22 tàu tuần dương lớp Ticonderoga còn lại, được đóng trong giai đoạn 1978-1988, dự kiến sẽ được loại biên hoàn toàn vào năm tài chính 2027. Kế hoạch hiện đại hóa một số tàu trước đây đã bị đánh giá là quá tốn kém, khiến Hải quân Mỹ khó duy trì lớp tàu này trong thời gian dài.

Trong khi đó, sau khoảng 40 năm sản xuất và nhiều thập kỷ nâng cấp, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke cũng đang đối mặt với những hạn chế về không gian, trọng lượng, nguồn điện, hệ thống làm mát và độ ổn định của thân tàu.

Những hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng tích hợp các hệ thống vũ khí thế hệ mới, bao gồm vũ khí năng lượng định hướng, tên lửa tầm xa kích thước lớn và các cảm biến tiên tiến. Đây cũng là một trong những lý do Hải quân Mỹ tìm kiếm thiết kế chiến hạm mới có khả năng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong nhiều thập kỷ tới.

Trung Quốc mở rộng hạm đội, Mỹ tìm cách tăng sức mạnh

Trong khi Mỹ phải tính toán bài toán thay thế các chiến hạm cũ, Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hải quân, tạo thêm áp lực lên Washington trong cuộc cạnh tranh trên biển.

Một báo cáo CRS tháng 4/2025 cho biết Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã mở rộng lực lượng tàu tuần dương và tàu khu trục từ 19 chiếc năm 2000 lên khoảng 60 chiếc năm 2023. Các dự báo của Hải quân Mỹ cho rằng số lượng tàu chiến mặt nước cỡ lớn của Trung Quốc có thể đạt khoảng 80 chiếc vào năm 2040.

Quá trình mở rộng tập trung vào các lớp tàu chiến hiện đại, trong đó có tàu tuần dương lớp Type 055 Renhai với trọng tải khoảng 12.000-13.000 tấn, được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng và các loại tên lửa hiện đại. Các tàu khu trục lớp Type 052D Luyang III, có trọng tải khoảng 7.500 tấn, cũng được trang bị hệ thống radar mảng pha và nhiều loại vũ khí hiện đại.

Trước sự thay đổi về tương quan lực lượng, Tiến sĩ Mark B. Schneider, chuyên gia phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Công Quốc gia (NIPP), trong báo cáo tháng 6/2026 cho rằng BBG(X) được thiết kế nhằm vượt trội trước các đối thủ nước ngoài, tăng khả năng răn đe, hạn chế nguy cơ leo thang hạt nhân và đóng vai trò trung tâm chỉ huy trong các hoạt động của hạm đội.

Theo Schneider, BBG(X) có kích thước gấp khoảng 3 lần tàu khu trục lớp Arleigh Burke, qua đó tạo thêm không gian cho hệ thống vũ khí, cảm biến, khả năng bảo vệ và kho đạn lớn hơn. Thiết kế này được kỳ vọng sẽ giúp tàu có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời triển khai các loại vũ khí như tên lửa siêu thanh Conventional Prompt Strike (CPS), súng điện từ và laser.

Những người ủng hộ dự án cho rằng một chiến hạm có kích thước lớn, khả năng mang vũ khí đa dạng và hệ thống chỉ huy tích hợp sẽ giúp Hải quân Mỹ có thêm lựa chọn trong các tình huống tác chiến phức tạp, đặc biệt khi phải đối mặt với các cuộc tấn công cường độ cao.

Những nghi ngờ về hiệu quả chiến đấu

Dù được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về sức mạnh hỏa lực, BBG(X) ngay từ đầu đã vấp phải những phản biện về tính hợp lý của việc tập trung quá nhiều năng lực chiến đấu vào một chiến hạm có kích thước lớn và chi phí cao.

Trong báo cáo tháng 2/2026 của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), chuyên gia Geoffrey Till cho rằng thiết kế BBG(X) đặt ra những vấn đề đáng chú ý trong bối cảnh chiến tranh trên biển ngày càng chuyển sang mô hình tác chiến phân tán, dựa trên mạng lưới tàu chiến, máy bay và các hệ thống không người lái.

Till lập luận rằng việc tập trung một lượng lớn hỏa lực và năng lực chiến đấu vào một chiến hạm đồ sộ có thể tạo ra một mục tiêu có giá trị cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu bị đối phương phát hiện, theo dõi và tiến hành các cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa chống hạm.

Ông viện dẫn những bài học từ các chiến hạm bị đánh chìm trong Thế chiến II và vụ tàu tuần dương Moskva của Nga bị đánh chìm năm 2022, cho rằng quy mô và sức mạnh của một chiến hạm không đồng nghĩa với khả năng bảo đảm sự sống sót trước các phương thức tấn công hiện đại.

Till cũng đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng nguồn lực của BBG(X). Theo ông, một số tàu khu trục lớp Arleigh Burke phiên bản hiện đại có thể mang số lượng ống phóng thẳng đứng (VLS) lớn hơn so với 128 ống phóng dự kiến trên BBG(X), trong khi các hệ thống vũ khí như súng điện từ và laser lại đòi hỏi nguồn điện rất lớn và các yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Những nghi ngờ này không chỉ liên quan đến khả năng chiến đấu của một con tàu, mà còn đặt ra câu hỏi về cách Hải quân Mỹ phân bổ nguồn lực giữa các chiến hạm lớn, các tàu chiến nhỏ hơn và hệ thống tác chiến phân tán.

Nút thắt công nghiệp và chi phí

Một trong những trở ngại lớn nhất đối với BBG(X) có thể không nằm ở thiết kế hay vũ khí, mà ở năng lực thực tế của ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ.

Trong báo cáo tháng 9/2026 của Viện Asan, chuyên gia Peter Lee cho rằng những hạn chế kéo dài trong ngành đóng tàu Mỹ, bao gồm chi phí lao động cao, chuỗi cung ứng nội địa yếu, sự tập trung của ngành công nghiệp và tình trạng thua lỗ kéo dài tại một số cơ sở, đang gây áp lực lên nhiều chương trình đóng tàu lớn.

Lee lưu ý rằng năng lực của các xưởng đóng tàu Mỹ chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiến độ và quy mô sản xuất, khiến Hải quân Mỹ từng xem xét khả năng chế tạo một số mô-đun thân tàu lớn, không nhạy cảm về công nghệ, tại các cơ sở của đồng minh ở nước ngoài.

Tuy nhiên, các nhà đóng tàu nước ngoài vẫn gặp những rào cản khi cân nhắc đầu tư vào cơ sở tại Mỹ, từ chi phí tăng cao, lượng đơn hàng tồn đọng đến các quy định về lực lượng lao động và chuỗi cung ứng trong nước.

Trong khi đó, sự phản đối ngày càng tăng của Quốc hội đối với việc phụ thuộc vào các cơ sở nước ngoài cũng khiến các phương án hợp tác công nghiệp trở nên khó khăn hơn. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và khả năng triển khai BBG(X).

Tháng 8/2026, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Adam Smith và Joe Courtney, đã chỉ trích chương trình, cho rằng dự án thiếu cơ sở chiến lược và tính khả thi trong thiết kế.

Theo các nghị sĩ này, đề xuất ban đầu được đưa ra sau một bản phác thảo tại Mar-a-Lago vào tháng 12/2025, nhưng các yêu cầu đối với chiến hạm đã gia tăng nhanh chóng, khiến khả năng triển khai trên thực tế trở nên đáng ngờ.

DDG(X) hay BBG(X): lựa chọn nào hợp lý hơn?

Tranh luận về BBG(X) cũng đặt Hải quân Mỹ trước một câu hỏi lớn: liệu việc đầu tư vào một chiến hạm có quy mô và chi phí đặc biệt lớn có nên được ưu tiên hơn chương trình phát triển tàu khu trục thế hệ mới DDG(X) không?

Theo báo cáo của CRS tháng 1/2026, DDG(X) được Hải quân Mỹ định hướng phát triển để thay thế các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và các tàu khu trục lớp Arleigh Burke cũ. Tàu dự kiến có trọng tải khoảng 14.500 tấn, lớn hơn đáng kể so với tàu khu trục Arleigh Burke nhưng vẫn nhỏ hơn nhiều so với BBG(X).

Chi phí trung bình của DDG(X) được ước tính khoảng 4,4 tỷ USD theo một số dự báo, trong khi ước tính của Hải quân Mỹ thấp hơn, khoảng 3,3 tỷ USD. Những con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 23 tỷ USD mà CBO dự báo cho chiếc BBG(X) đầu tiên.

Báo cáo cũng lưu ý rằng Hải quân Mỹ có thể xem xét điều chỉnh hoặc tạm dừng một số hoạt động phát triển DDG(X) để ưu tiên chương trình BBG(X). Nếu chương trình thiết giáp hạm bị hủy bỏ hoặc trì hoãn, nguồn lực và năng lực công nghiệp có thể được chuyển hướng trở lại cho các chương trình tàu khu trục thế hệ mới.

Giống như BBG(X), DDG(X) dự kiến sẽ bắt đầu thay thế các tàu tuần dương và tàu khu trục cũ vào đầu những năm 2030. Thiết kế dự kiến tích hợp hệ thống Aegis Flight III, nguồn điện tích hợp và khả năng triển khai các vũ khí năng lượng định hướng.

Tàu được dự kiến trang bị 96 ống phóng thẳng đứng (VLS), với khả năng điều chỉnh cấu hình để tích hợp các bệ phóng tên lửa cỡ lớn, cùng 2 hệ thống phóng tên lửa Rolling Airframe Missile (RAM), mỗi hệ thống gồm 21 ống phóng.

Dù được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng phát triển mới cho sức mạnh hải quân Mỹ, BBG(X) vẫn đang đứng trước nhiều câu hỏi chưa có lời giải, từ chi phí, công nghệ, năng lực đóng tàu đến hiệu quả chiến đấu trong môi trường tác chiến hiện đại. Khi những yêu cầu đối với chiến hạm ngày càng lớn nhưng nguồn lực và năng lực công nghiệp có giới hạn, tương lai của dự án có thể phụ thuộc không chỉ vào tham vọng chiến lược của Washington mà còn vào khả năng chứng minh rằng khoản đầu tư hàng chục tỷ USD này thực sự mang lại giá trị tương xứng.