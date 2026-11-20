Hội nghị tổng kết chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh và Viettel Sơn La.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Quốc phòng, Viettel được giao nhiệm vụ khẩn trương khắc phục tình trạng lõm sóng thông tin di động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Theo thống kê trước tháng 3/2026, toàn quốc cần triển khai xây dựng 1.337 trạm phát sóng di động tại 23 tỉnh, thành chủ yếu ở khu vực có cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông khó khăn. Đến ngày 31/10/2026, Viettel đã hoàn thành xây dựng và vận hành phát sóng toàn bộ 1.337 trạm BTS. Qua đó, phục vụ phủ sóng 1.856 điểm lõm sóng, trong đó, có 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có từ 50 người trở lên về đích trước 2 tháng so kế hoạch, đưa dịch vụ viễn thông đến với khoảng 130.000 người dân.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã báo cáo công tác phối hợp, triển khai khảo sát, lựa chọn vị trí, bố trí mặt bằng đặt các trạm phát sóng. Tỉnh đã triển khai nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho 22 vị trí trạm liên quan đến đất rừng và đất công thuộc 15 xã. Đến hết tháng 10, tỉnh Sơn La hoàn thành 246 trạm phát sóng, chiếm 20% khối lượng công việc của toàn quốc, phủ sóng cho 348 thôn, bản, cụm dân cư. Góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân tiếp cận nền hành chính hiện đại, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, xử lý thông tin kịp thời…

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Tập đoàn Viettel, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xóa vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc. Đại tướng khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, quốc phòng an ninh và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đề nghị Viettel và các địa phương cần vận hành sử dụng tốt, vận hành hiệu quả các trạm phát sóng. Chủ động xây dựng phương án kỹ thuật dự phòng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế, nguồn điện, lực lượng ứng phó sự cố, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh Sơn La dự hội nghị.