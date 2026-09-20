Chiến dịch Vivaldi: Ukraine tuyên bố giành lại 40 km² ở Donetsk

Tướng Andrii Biletskyi, Tư lệnh Quân đoàn 3 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Global Images Ukraine

Theo tờ Kyiv Independent, Quân đoàn 3 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã giành lại thêm 40 km² lãnh thổ tại tỉnh Donetsk, đồng thời tái kiểm soát một số ngôi làng trong khuôn khổ chiến dịch tiến công Vivaldi đang diễn ra.

“Như đã hứa, tôi đang thông báo những tin tốt”, Tư lệnh Quân đoàn 3, Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, nói trong một tuyên bố ngày 20/9.

“Trong ‘mùa’ thứ hai của Vivaldi, Quân đoàn 3 đã giành lại thêm 40 km² lãnh thổ Ukraine. Shandryholove, Derylove và Drobysheve nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Ukraine”, ông Biletskyi cho biết.

Ông nhấn mạnh Shandryholove là một vị trí quan trọng đối với cả lực lượng Ukraine và Nga.

Chiến dịch Vivaldi - chiến dịch tiến công của Quân đoàn 3 tại khu vực Lyman, miền Bắc tỉnh Donetsk - chỉ được Ukraine công khai từ ngày 15/9. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở (OSINT) độc lập trên mạng xã hội đã theo dõi các cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực này từ cuối mùa Xuân năm 2026.

Cho đến ngày 20/9, Quân đoàn 3 mới chỉ công bố thông tin về giai đoạn đầu của chiến dịch, cho biết đã đầy lùi lực lượng Nga trên diện tích 75 km² và giành lại thêm 10 km² lãnh thổ.

Thông tin Ukraine công bố về chiến dịch vẫn khá hạn chế vì lý do an ninh tác chiến. Trong khi đó, các blogger quân sự Nga cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy quân Nga lùi về sông Zherebets, động thái có khả năng đảo ngược đà tiến của Nga kéo dài hơn 18 tháng tại khu vực này.

Theo tuyên bố của Quân đoàn 3, các ngôi làng Shandryholove và Derylove được bao vây từ phía Bắc xuống phía Nam theo kế hoạch của bộ chỉ huy. Các nhóm xung kích nhanh chóng và bí mật di chuyển qua những khe núi và địa hình trũng để tạo yếu tố bất ngờ.

“Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau. Trong khi một số đơn vị xuyên thủng tuyến phòng thủ, các đơn vị khác giữ hai bên sườn dọc theo tuyến phân giới, ngăn đối phương tổ chức phản công. Các nhóm xung kích được tổ chức thành những đơn vị chiến thuật cơ động, tiến vào từng tuyến cây và cứ điểm, tiêu diệt các ổ kháng cự của đối phương”, tuyên bố cho biết.

Các nguồn quân sự Nga cũng ghi nhận những bước tiến của Ukraine tại khu vực phía bắc Lyman trong những ngày gần đây, song tình trạng kiểm soát một số khu vực vẫn chưa được xác minh độc lập.

Ảnh cắt từ video do Quân đoàn 3 của Ukraine đăng tải cho thấy các cuộc tấn công vào những mục tiêu quan trọng của Nga bằng bom lượn, hệ thống pháo phản lực phóng loạt trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi ở phía bắc tỉnh Donetsk.

Quân đoàn 3 nhấn mạnh chiến dịch Vivaldi vẫn đang tiếp diễn. Ngày 17/9, trong một tuyên bố cho thấy Ukraine đạt được những bước tiến rộng hơn tại khu vực Lyman, Tướng Biletskyi nói “gọng kìm phía Bắc” trong nỗ lực của Nga nhằm bao vây khu vực Donetsk do Ukraine kiểm soát đã “bị đánh bại và phá vỡ”.

Một ngày sau, Quân đoàn 3 cho biết Nga đã rút các đơn vị thuộc Rubicon, lực lượng tác chiến hệ thống không người lái tinh nhuệ của nước này, khỏi tuyến đầu ở miền Bắc tỉnh Donetsk.

Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon là một đơn vị UAV quy mô lớn của Nga và là lực lượng nòng cốt trong nhánh tác chiến hệ thống không người lái mới được thành lập của quân đội Nga.

Đơn vị này chuyên cắt đứt các tuyến hậu cần, truy tìm các nhóm vận hành UAV của Ukraine trên mặt đất, đồng thời đánh chặn những UAV trinh sát và tấn công có giá trị cao. Rubicon gồm nhiều phân đội, mỗi phân đội có vài trăm quân nhân.

Khi được triển khai tới những khu vực trọng điểm trên tiền tuyến, Rubicon và các đơn vị tương tự thường gây thêm khó khăn cho các lữ đoàn Ukraine đối đầu với họ, khi khiến “vùng tiêu diệt” hiện hữu trở nên rộng và nguy hiểm hơn. Các đơn vị UAV tinh nhuệ của Ukraine cũng sử dụng chiến thuật tương tự đối với lực lượng Nga.

Việc phát hiện và tiêu diệt hiệu quả nhân lực cùng phương tiện của các nhóm UAV tinh nhuệ đối phương có thể tạo ra tác động đáng kể tới tương quan sức mạnh tại một khu vực nhất định, tương tự vai trò của hoạt động phản pháo trong tác chiến pháo binh.