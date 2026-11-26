Nvidia ngày 23/11 thông báo khôi phục chức vụ CEO cho ông Jensen Huang, chỉ hơn 10 ngày sau khi ông tuyên bố từ chức.

Đằng sau quyết định này là một chiến dịch vận động kéo dài khoảng 10 ngày, có sự tham gia của các nhà đầu tư công nghệ, doanh nhân và quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ.

Theo Financial Times, nhóm vận động tự gọi mình là Phòng Tác chiến, quy tụ những nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon như nhà sáng lập Uber Travis Kalanick, các nhà đầu tư Gavin Baker, Brad Gerstner, Marc Andreessen và lãnh đạo Goldman Sachs John Underwood.

Họ tìm cách thuyết phục Nhà Trắng rằng việc ông Huang rời Nvidia có thể ảnh hưởng rộng đến ngành trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường chứng khoán và nền kinh tế Mỹ.

Ngày 12/11, chỉ một ngày sau khi ông Huang thông báo từ chức, ông Baker và ông Gerstner đã gửi thư ngỏ tới hội đồng quản trị Nvidia, đề nghị cân nhắc mọi phương án, kể cả đưa cựu CEO trở lại.

Đến ngày 18/11, ông Huang cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục điều hành nếu công ty còn cần mình. Tuy nhiên, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones khi đó vẫn khẳng định khả năng này đã khép lại.

Ở hậu trường, các đồng minh của ông Huang tìm cách tiếp cận Phó tổng thống JD Vance. Một cuộc điện đàm kéo dài 45 phút giữa hai người được thu xếp trong tuần trước.

Nội dung trao đổi tập trung vào quan điểm của ông Huang về kiểm soát xuất khẩu chip, khả năng truy cập chip từ xa và quan hệ kinh doanh với Megaspeed, khách hàng của Nvidia có trụ sở tại Singapore.

Theo những người tham gia chiến dịch, ông Vance bị thuyết phục bởi các lập luận của ông Huang và đồng minh.

Tổng thống Trump sau đó cũng tham gia vận động hội đồng quản trị, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thay đổi lập trường cứng rắn trước đó đối với Nvidia. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick không tham gia các cuộc thảo luận này.

Bước ngoặt xuất hiện tối 22/11, khi ông Trump được cho là đã gọi điện trực tiếp cho hội đồng quản trị Nvidia trong lúc các thành viên đang họp.

Vài giờ sau, công ty thông báo ông Huang trở lại vị trí CEO, có hiệu lực ngay lập tức. Nvidia cho biết quyết định được đưa ra sau khi tiếp nhận ý kiến từ chính phủ Mỹ và hội đồng quản trị tin rằng sự trở lại của ông không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Dù vậy, việc phục chức chưa khép lại những vấn đề pháp lý của Nvidia. Công ty vẫn đối mặt các cuộc điều tra của FBI, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cùng những cuộc điều tra tại quốc hội.

Ông Huang và Giám đốc pháp lý Tim Teter dự kiến được triệu tập tham dự các phiên điều trần trong tháng 12.