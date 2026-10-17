Chiến dịch tri ân những người nằm lại trên 'đất lửa Sa Thầy'

Để tri ân các thế hệ đi trước, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Sa Thầy đang dồn sức cho “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS)” (Chiến dịch). Đồng chí Y Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Sa Thầy cho biết, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và xã Sa Thầy triển khai thực hiện Chiến dịch bằng tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm chính trị cao cả và bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Các chiến sĩ dân quân xã Sa Thầy và Đội lấy mẫu số 10 thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Sa Thầy, từ ngày 17-8 đến 4-9, xã Sa Thầy đã huy động lực lượng hỗ trợ Đội lấy mẫu số 10 (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) làm việc xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 để khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy. Tại đây, các lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật 401 phần mộ liệt sĩ, lấy 401 mẫu sinh phẩm, trong đó 267 mẫu đạt, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng của xã Sa Thầy và Đội lấy mẫu số 10 đã phát hiện nhiều di vật có giá trị, mở ra hy vọng xác định danh tính, tìm người thân, đưa HCLS về với quê hương, gia đình. Nổi bật như: Mảnh nhôm kích thước 35x25cm có khắc thông tin “NÔNG THẾ AN - 8/71 - HS 24,5,72 - C5 KC” tại phần mộ số 1206, hàng 3, lô 24, khu 24; chiếc ví màu đen bạc, có in hình con hạc cùng hoa văn và dòng chữ “XN DANNY TỔNG CỤC BẠCH HƠN” tại phần mộ số 1196, hàng 2, lô 24, khu 24; chiếc ví màu đen đã cũ, rách, có dòng chữ “Quân giải phóng” tại phần mộ số 1080, hàng 1, lô 22, khu 22. Hay như những chiếc lược nhựa có chữ "Nguyễn Cấn", "Long Vân"…

Mảnh nhôm có khắc chữ "Nông Thế An" được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Chiếc ví màu đen có dòng chữ “Quân giải phóng” được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Những chiếc lược nhựa có chữ "Nguyễn Cấn", "Long Vân" được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Đại úy Nguyễn Công Vỹ, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Sa Thầy, là người bám hiện trường, chỉ huy các lực lượng của xã trong suốt quá trình khai quật mộ liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN chia sẻ: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy đúng vào thời điểm nắng nóng và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 nhưng các lực lượng làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương, cẩn trọng tuyệt đối để tìm từng di vật, từng mẫu xương còn đủ điều kiện để lấy mẫu, tạo cơ sở cho việc giám định ADN đạt độ chính xác cao nhất”.

Trao đổi với lãnh đạo xã Sa Thầy, chúng tôi được biết một thành công trong thực hiện Chiến dịch của địa phương là đã triển khai đồng bộ, hiệu quả và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội. Xã Sa Thầy đã chủ động đưa nội dung chiến dịch vào các hội nghị, buổi sinh hoạt chi bộ, thôn, làng, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời lồng ghép khéo léo qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thi đua yêu nước. Cùng với đó, xã Sa Thầy đã đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số và mạng xã hội qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, fanpage địa phương bằng các sản phẩm truyền thông hiện đại như phóng sự ngắn, infographic, video clip nhằm tiếp cận hiệu quả với mọi người dân trên địa bàn xã và các cựu chiến binh, nhân dân cả nước.

Bác sĩ, nhân viên y tế xã Sa Thầy và Đội lấy mẫu số 10 phân tích, lựa chọn mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Nhờ đó, đã có nhiều cựu chiến binh, nhân dân trên cả nước cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng của xã để phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập HCLS như: Bà Nguyễn Thị Mai, trú tại thôn Duyên Linh, xã Tiên Tiến (tỉnh Hưng Yên) cung cấp thông tin và đề nghị tra cứu thông tin mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, đơn vị c7, e320, hy sinh tại bờ sông Sa Thầy (khu vực Bông Giông); ông Vũ Xuân Tuynh, trú tại xã Trà Giang (tỉnh Hưng Yên) cung cấp và đề nghị tra cứu thông tin mộ liệt sĩ Tiên, Sơ, Cư, Thanh Mão, Thẩm, đơn vị d45, e40, hy sinh tại bãi cây le, cách đường đi lên Chốt Cờ Leng khoảng 200m…

“Tìm kiếm, xác định danh tính và đưa HCLS về với người thân là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Sa Thầy sẽ tiếp tục chạy đua với thời gian, làm việc không kể ngày nghỉ, tận dụng từng nguồn thông tin quý giá của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, nhân dân cả nước để khảo sát, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS”, đồng chí Y Sâm nhấn mạnh.