Chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Mỹ bước vào giai đoạn nước rút

Việc hai nhân vật hàng đầu của hai đảng trực tiếp xuất hiện tại các địa bàn cạnh tranh cho thấy chiến dịch vận động đang bước vào giai đoạn nước rút, khi cả hai bên đều tìm cách huy động lực lượng cử tri ủng hộ.

Theo kết quả khảo sát do truyền thông Mỹ công bố ngày 25/10, các ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ đang vươn lên dẫn trước tại 3 trong số 4 hạt bầu cử Hạ viện trọng điểm ở bang Pennsylvania, nơi trước đây đảng Cộng hòa từng có lợi thế dẫn trước.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump cũng suy giảm nghiêm trọng, ước tính có khoảng 40% cử tri da trắng không có bằng đại học - lực lượng nòng cốt của đảng Cộng hòa - đã chuyển hướng ủng hộ đảng Dân chủ do bất mãn với tình hình kinh tế và chính sách nhập cư.

Các ước tính hiện tại cho thấy đảng Dân chủ có thể giành khoảng 229 ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh quyền kiểm soát Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ.

Nếu thất bại trong việc lôi kéo ủng hộ của cử tri, tương quan lực lượng tại Quốc hội sau bầu cử sẽ có sự thay đổi đáng kể, gây phương hại đến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump trong nửa sau nhiệm kỳ.