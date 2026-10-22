Chiến dịch toàn cầu phanh phui 39 tỷ USD tài sản bất hợp pháp

Chiến dịch kéo dài 3 tháng, từ ngày 1/7 đến ngày 30/9, với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật tại 30 quốc gia, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Liên minh Chống lừa đảo Toàn cầu (Global Anti-Scam Alliance) và 13 đối tác thuộc khu vực tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, nền tảng kỹ thuật số và dịch vụ tài chính.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) dẫn đầu chiến dịch toàn cầu này, với sự tham gia của các đối tác đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Italy, Pháp, Hà Lan, Brazil, Ecuador, Jordan và Bahrain. Về phía khu vực tư nhân, chiến dịch có sự tham gia của hai doanh nghiệp UAE là Bayut và Dubizzle, cùng hai nền tảng mạng xã hội lớn Meta và TikTok.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, chiến dịch tập trung vào 3 loại hình tội phạm chính gồm gian lận sử dụng AI, gian lận tài chính kỹ thuật số và tống tiền bằng hình ảnh/video nhạy cảm. Các biện pháp triển khai đã giúp phong tỏa 4.126 tài khoản ngân hàng, đóng 570 tài khoản mạng xã hội, tiến hành 29 cuộc đột kích tại các địa điểm liên quan đến hoạt động gian lận, đồng thời xác định thêm 3.500 nghi phạm và 15.500 nạn nhân.

Các lực lượng tham gia cũng trao đổi hơn 9.000 thông tin tình báo phục vụ công tác điều tra. Chiến dịch còn góp phần bảo đảm an toàn cho hơn 4 tỷ giao dịch tài chính được thực hiện mỗi tháng thông qua công nghệ mã hóa dữ liệu (tokenization), qua đó tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng và ngăn chặn các nguy cơ gian lận.

Đại tá Dana Al Marzouqi, Tổng giám đốc Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nội vụ UAE, cho biết chiến dịch này đã chứng minh tầm quan trọng của quan hệ đối tác quốc tế trong việc giải quyết các mạng lưới lừa đảo – những đối tượng tìm cách lợi dụng các nền tảng trực tuyến, dịch vụ tài chính và công nghệ mới nổi để thực hiện các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Bà nói thêm rằng Bộ Nội vụ UAE vẫn đang tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, cùng các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính nhằm đấu tranh chống tội phạm lừa đảo kỹ thuật số xuyên quốc gia, đồng thời bảo vệ người dân và các tổ chức.

Tiến sĩ Monica Juma, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), mô tả chiến dịch "Confrontation Ghost" là một hình mẫu về hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các loại hình tội phạm mới nổi.

Bà nhấn mạnh rằng tội phạm ngày càng sử dụng nhiều công nghệ kỹ thuật số và AI để thực hiện hành vi lừa đảo, cùng với việc lợi dụng các nền tảng kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để chuyển tiền và che giấu nguồn gốc dòng tiền, cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục củng cố các biện pháp đối phó và tăng cường hợp tác toàn cầu