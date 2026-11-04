Chiến dịch Tidal Wave: 54 oanh tạc cơ B-24 không trở về sau trận đánh Ploiești

Đầu tháng 8/1943, Không quân Lục quân Mỹ mở Chiến dịch Tidal Wave nhằm vào các cơ sở lọc dầu tại Ploiești, Romania. Đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với Đức Quốc xã vì cung cấp lượng nhiên liệu quan trọng cho cỗ máy chiến tranh của phe Trục.

Khi lực lượng Đồng minh mở rộng hoạt động tại Địa Trung Hải, phá hủy nguồn cung dầu của đối phương được xem là cách làm suy yếu khả năng vận hành máy bay, xe tăng và phương tiện cơ giới Đức.

Kế hoạch được xây dựng quanh một cuộc tấn công bằng oanh tạc cơ B-24 Liberator bay ở độ cao thấp.

Thay vì tiến hành ném bom từ độ cao lớn như nhiều chiến dịch khác, các phi đội dự kiến tiếp cận mục tiêu ở độ cao rất thấp nhằm hạn chế khả năng bị radar phát hiện và tăng độ chính xác.

Các máy bay xuất phát từ khu vực Benghazi, Libya, vượt Địa Trung Hải rồi tiến sâu vào lãnh thổ đối phương.

Ngày 1/8/1943, khoảng 177 chiếc B-24 cất cánh tham gia chiến dịch. Chuyến bay dài và phức tạp nhanh chóng gặp trục trặc.

Mây dày khiến đội hình bị chia cắt, trong khi sai sót dẫn đường làm một số nhóm máy bay đi chệch tuyến dự kiến.

Yếu tố bất ngờ vì thế bị suy giảm, tạo điều kiện để hệ thống phòng thủ Romania chuẩn bị đối phó.

Khi các máy bay tiếp cận Ploiești, hỏa lực phòng không dày đặc cùng những đám cháy và khói từ các mục tiêu đã bị đánh trúng khiến tình hình càng hỗn loạn.

Một số B-24 phải bay xuyên qua khu vực có khói dày và những vụ nổ thứ cấp. Các tổ bay tiếp tục tấn công dù nhiều máy bay bị hư hại nghiêm trọng.

Theo Bảo tàng Không quân Quốc gia Mỹ, 54 máy bay không trở về sau nhiệm vụ và gần 500 người thiệt mạng hoặc bị bắt.

Một số phi công và chỉ huy được trao Huân chương Danh dự vì hành động dũng cảm, trong đó có những người tiếp tục dẫn đầu đội hình dù máy bay bốc cháy hoặc hư hại nặng.

Cuộc không kích gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở dầu mỏ, nhưng không thể loại bỏ lâu dài năng lực sản xuất của Ploiești.

Các cơ sở bị hư hại được sửa chữa và hoạt động trở lại. Vì thế, Tidal Wave là một chiến dịch thể hiện lòng dũng cảm và khả năng tiến công tầm xa của B-24, nhưng cũng cho thấy giới hạn của một cuộc đột kích đơn lẻ trước hệ thống phòng thủ mạnh.