Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 đa dạng màu sắc, mang hơi thở của thời đại số

Chiều 28/9, tại Thái Nguyên, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đoàn xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Thu hút hơn 10,2 triệu lượt tình nguyện viên

Chiến dịch TNTN Hè năm 2026 diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 31/8/2026, gắn với chủ đề công tác năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, lấy 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền làm địa bàn trọng tâm, cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Sau hơn 3 tháng triển khai, Chiến dịch đã thu hút hơn 10,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; đồng thời đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chiến dịch hoàn thành 9/9 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tại các địa bàn trọng tâm đã thành lập và duy trì 1.423 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 116 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện tham gia; tổng nguồn lực huy động và kinh phí triển khai đạt trên 87 tỷ đồng.

Đặc biệt, chiến dịch năm nay lần đầu tiên Bản đồ số Mùa Hè Xanh năm 2026 được triển khai. Đây là điểm mới trong ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, điều hành Chiến dịch; hỗ trợ cập nhật, hệ thống hóa thông tin về đội hình, địa bàn hoạt động, công trình, phần việc và nguồn lực thực hiện trên một nền tảng chung.

Kết quả Chiến dịch TNTN Hè 2026. Nguồn: BTC

Ghi dấu ấn chuyển đổi số

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, hoạt động tình nguyện được tổ chức bài bản, đổi mới mạnh mẽ về phương thức triển khai. Danh mục nhiệm vụ, kết quả dự kiến được xác lập ngay từ đầu Chiến dịch, bám sát phương châm “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” từ Trung ương đến cơ sở; công tác chỉ đạo, điều phối, quản trị dựa trên dữ liệu, lấy sản phẩm, tác động cụ thể và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo.

Điểm sáng của năm nay nằm ở việc “số hóa” thành công lịch sử với hơn 700.000 câu chuyện, nhân chứng được lan tỏa trên không gian mạng; đồng thời áp dụng AI vào phục dựng di ảnh liệt sĩ, tạo nên những làn sóng tích cực trên không gian số.

Anh Huy nêu rõ, với những kết quả nổi bật và khảo sát dư luận xã hội cho thấy gần 80% ý kiến đánh giá tích cực về chiến dịch, càng có ý nghĩa trong bối cảnh tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cấp có nhiều biến động sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Việc triển khai tại 248 xã biên giới tuy đã phủ kín địa bàn nhưng chưa tương xứng; năng lực điều phối ở một số cơ sở chưa đồng đều, nội dung còn dàn trải, chưa xuất phát từ nhu cầu của người dân, chưa lượng hóa được tác động cụ thể.

Quản trị hoạt động tình nguyện dựa trên dữ liệu

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu phong trào tình nguyện trong giai đoạn tới tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trên mọi phương diện, không ngừng nâng cấp và liên tục đặt ra mục tiêu cao hơn đối với từng cá nhân, từng tập thể, từng hoạt động.

Anh Bùi Quang Huy đã dẫn lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: “Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở; tham gia chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo”.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung 6 nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, khẩn trương hoàn thiện, bàn giao các công trình, phần việc, bảo đảm mỗi công trình đều có người quản lý, vận hành sau bàn giao; không khởi công mới khi chưa bảo đảm nguồn lực hoàn thành.

Phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thông qua các hoạt động tình nguyện, trọng tâm là đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Các tỉnh, thành Đoàn phải chủ động chuẩn bị lực lượng tình nguyện tại chỗ cho cao điểm mùa mưa bão, đặt yêu cầu an toàn của tình nguyện viên lên hàng đầu. Duy trì thường xuyên, hiệu quả các chương trình Tiếp sức đến trường, tìm nhà trọ, kết nối việc làm, học bổng; thúc đẩy hoạt động tình nguyện thường xuyên, xây dựng các dự án dài hạn, ưu tiên đội hình chuyên môn và cơ chế phối hợp lâu dài để giải quyết dứt điểm những vấn đề cụ thể của địa bàn.

Thúc đẩy các hoạt động tình nguyện thường xuyên. Mỗi đơn vị cần xác lập lĩnh vực trọng tâm, xây dựng dự án tình nguyện dài hạn giải quyết dứt điểm vấn đề cụ thể của địa bàn; ưu tiên đội hình tình nguyện chuyên môn; xây dựng cơ chế phối hợp dài hạn với các đơn vị, tổ chức để chủ động nguồn lực.

"Theo dõi sát sao, đánh giá tác động thực tế của từng công trình, phần việc và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả giữa các địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy hoạt động tình nguyện sau mỗi đợt cao điểm hay nhiều hoạt động dàn trải, chạy theo số lượng mà thiếu chiều sâu, không tạo được giá trị bền vững, không đem lại kết quả cụ thể", anh Huy nói.

Nhân rộng mô hình bản đồ số tình nguyện, duy trì, khai thác hiệu quả các nền tảng quản lý, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung cho các hoạt động tình nguyện thường xuyên, đột xuất từ trung ương đến cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục vận dụng hiệu quả hơn nữa công thức “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” vào mỗi công trình, phần việc; chuyên nghiệp hóa hoạt động tình nguyện thông qua đổi mới phương thức quản trị, chỉ đạo, điều phối nguồn lực dựa trên cơ sở dữ liệu, phản ánh thực chất, khách quan từng kết quả, sản phẩm của mọi hoạt động, đóng góp của từng chiến sĩ tình nguyện.

Môi trường rèn luyện cán bộ, đào tạo nguồn phát triển đảng Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Tôi đề nghị người đứng đầu các cấp bộ đoàn phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng phong trào tình nguyện, coi mỗi hoạt động tình nguyện là môi trường rèn luyện cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng". Từ thực tiễn triển khai chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, anh Huy đề nghị các cấp bộ đoàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, vận dụng hiệu quả các bài học, xác định đúng trọng tâm, địa bàn, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chính trị ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, quản trị bằng dữ liệu, đánh giá bằng sản phẩm, phát huy chuyên môn của từng lực lượng, theo chủ trương “3 liên kết”.

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Báo Tiền Phong có 5 cá nhân được nhận Bằng khen

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch TNTN Hè 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch TNTN Hè 2026. Ảnh: Thanh Hiếu

Chị Hồ Hồng Nguyên tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành với Chiến dịch TNTN Hè 2026. Ảnh: Xuân Tùng