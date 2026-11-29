Các UAV của Ukraine tấn công trạm bơm dầu Kaleykino tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga vào ngày 19/11/2026. Ảnh: Exilenova+ / Telegram

Trong 50 ngày, Ukraine đã tập kích 40 cơ sở dầu mỏ và công nghiệp quân sự của Nga, trong đó có một cảng nhiên liệu bên bờ Biển Trắng ở Bắc Cực và một nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa nằm sâu trong vùng Siberia. Các mục tiêu khác bao gồm tàu vận tải quân sự Nga bốc cháy trên biển Baltic, một tàu chiến bị đánh chìm ngoài khơi Libya và một đoạn cầu nối Nga với bán đảo Crimea bị phá hủy, rơi xuống biển.

Theo báo The New York Times, chiến dịch tập kích của Ukraine ngày càng mở rộng, trải dài hơn 2.400 km và qua ít nhất 5 vùng biển. Kiev muốn cắt đứt các mạng lưới duy trì hoạt động quân sự của Moskva, đồng thời biến lợi thế về lãnh thổ rộng lớn và các cơ sở quân sự, kinh tế phân tán của Nga thành điểm bất lợi đối với nước này.

Dù vậy, Nga vẫn có ưu thế rõ rệt về năng lực tấn công tầm xa. Moskva có thể sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công bất kỳ khu vực nào của Ukraine, trong khi Kiev phần lớn không có khả năng đánh chặn những loại tên lửa này nếu thiếu thêm các hệ thống đánh chặn do Mỹ sản xuất. Với ưu thế về quân số và vũ khí, Nga đang tính toán khả năng kéo dài cuộc chiến để làm suy kiệt Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine cũng có những phương án đáp trả. Lực lượng nước này đang đẩy cường độ các chiến dịch tầm xa lên mức kỷ lục, với những ngày phóng hơn 1.000 UAV vào lãnh thổ Nga.

Chiến dịch tập kích mở rộng và những tranh cãi về mục tiêu quân sự

Kiev vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến sản lượng chế biến dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc tập kích này.

Ukraine cũng tiến hành những cuộc tấn công tầm xa táo bạo ngay cả sau khi ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, chỉ trích Kiev tại một cuộc họp trong tháng này về việc phô trương các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, cho rằng những hoạt động đó không mang lại hiệu quả trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến tranh.

Ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, thừa nhận các cuộc tập kích tầm xa không thể tự mình giúp Ukraine giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông cho rằng mỗi cuộc tấn công thành công đều khiến Nga phải sửa chữa cơ sở hạ tầng, chịu tổn thất sản lượng, tổ chức lại hoạt động hậu cần và phát sinh thêm chi phí, qua đó làm gia tăng khó khăn trong việc duy trì chiến dịch quân sự.

Các cuộc tập kích cũng buộc Moskva phải điều chuyển hệ thống phòng không khỏi tiền tuyến và triển khai thêm lực lượng hải quân để bảo vệ tàu thuyền trên biển.

Phạm vi chiến dịch của Ukraine được thể hiện rõ trong tuần qua, khi UAV nước này tấn công tàu vận tải quân sự Nga Sparta II tại vịnh Phần Lan, thuộc khu vực phía Đông biển Baltic.

Sáng hôm sau, cách Ukraine hơn 1.600 km, 7 thiết bị không người lái trên biển đã vượt qua hỏa lực phòng thủ và tấn công các mục tiêu tại cảng Benghazi của Libya. Cuộc tập kích đánh chìm tàu hộ vệ Merkury, một trong những chiến hạm mới nhất của Nga, cùng trực thăng chiến đấu trên tàu, đồng thời đánh trúng một tàu chở hàng của Nga mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đang vận chuyển vũ khí.

Sức ép lên nguồn cung năng lượng và những bất đồng giữa Mỹ với châu Âu

Khả năng chiến lược tập kích của Ukraine có thể buộc Nga tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc hay không đang làm nổi bật sự khác biệt trong chính sách giữa Mỹ và châu Âu.

Sau khi Thứ trưởng Colby chỉ trích chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine tại các cuộc thảo luận của NATO ở Brussels, một số quan chức quốc phòng châu Âu đã công khai phản bác.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi những nhận xét của ông Colby là "một điều khá ngớ ngẩn". Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting khẳng định chiến dịch của Ukraine đang giúp nước này có thêm thời gian và cứu sống nhiều người.

Các nhà phân tích độc lập phần lớn cũng chia sẻ quan điểm với phía châu Âu.

Ông Jack Watling, chuyên gia quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI), viết trong tuần qua rằng việc tiếp tục cung cấp nguồn lực cho các cuộc tập kích sâu của Ukraine có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Nga đến bàn đàm phán, thay vì những cuộc đối thoại mà ông cho là mang tính hình thức đang được Washington thúc đẩy.

Trong bối cảnh chính quyền ông Trump tìm cách khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thông qua việc đưa ra những đề nghị khuyến khích Moskva, Ukraine lại tiến hành một số cuộc tập kích có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Ngày 16/11, quân đội Nga thông báo đã bắn hạ 1.336 UAV Ukraine, vượt kỷ lục được thiết lập trước đó 18 ngày. Đến ngày 17/11, con số này tiếp tục tăng lên 1.441 UAV.

Hôm 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai thừa nhận thị trường dầu mỏ trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, đồng thời phàn nàn rằng Ukraine không tuân thủ những cảnh báo của chính quyền Trump về việc ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Ukraine đang nhắm tới toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng dầu mỏ của Nga, từ các trạm phối trộn và bơm dầu trên đường ống ở khâu khai thác, các nhà máy lọc dầu sơ cấp đến cơ sở chế biến hóa dầu và các cảng xuất khẩu bằng đường biển.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng chế biến dầu tại các nhà máy lọc dầu Nga hiện thấp hơn khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xăng giảm 20%, trong khi dầu diesel giảm gần 30%, khiến Moskva phải hạn chế xuất khẩu nhiên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước.

Ngoài các cơ sở năng lượng, Ukraine còn nhắm tới những mạng lưới hỗ trợ hoạt động phóng tên lửa của Nga, bao gồm các nhà máy đóng vai trò quan trọng trong sản xuất vũ khí, máy bay và các bệ phóng mặt đất được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Công nghiệp quốc phòng trong nước giúp Ukraine mở rộng tầm tấn công

Khả năng tập kích ngày càng xa của Ukraine được hỗ trợ bởi sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Năng lực sản xuất của Ukraine đã chuyển từ việc cải tiến các UAV thương mại sang chế tạo những hệ thống tấn công sử dụng động cơ phản lực và tên lửa hành trình hạng nặng, có khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn và tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 2.900 km.

Ukraine cũng đang đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của riêng mình.

Cùng với đó, các kỹ sư Ukraine đang nhanh chóng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều loại vũ khí và hệ thống quân sự. Hôm 24/11, Tổng thống Zelensky cho biết hàng trăm công ty công nghệ quốc phòng Ukraine hiện đã ứng dụng AI.

Việc mở rộng sản xuất trong nước được triển khai song song với các thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí với những đối tác châu Âu. Ukraine đã đạt thỏa thuận với Đức về sản xuất chung UAV trinh sát và với Anh về chế tạo hơn 1.000 UAV tấn công tầm xa.

Theo truyền thông Mỹ, những nỗ lực này nhằm duy trì năng lực tập kích sâu của Ukraine, bất kể những thay đổi về chính sách tại Washington.