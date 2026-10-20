Chiến dịch Switch to Safari: Vì sao Apple muốn người dùng iPhone từ bỏ trình duyệt Chrome?

Apple vừa chính thức khởi động chiến dịch quy mô mang tên Switch to Safari nhằm kêu gọi người dùng trong hệ sinh thái của mình, đặc biệt là người dùng iPhone và Mac, cân nhắc từ bỏ Google Chrome để quay lại với trình duyệt mặc định do hãng tự phát triển.

Động thái này được triển khai thông qua một cổng thông tin chuyên biệt và các video quảng bá trên nền tảng YouTube, tập trung vào ba trụ cột kỹ thuật cốt lõi: tối ưu hóa năng lượng phần cứng, gia tăng tốc độ phản hồi và siết chặt quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân.

Bài toán hiệu năng và mức độ tiêu thụ điện năng

Lợi thế lớn nhất mà Apple đưa ra để thuyết phục người dùng chuyển dịch nằm ở khả năng kiểm soát toàn diện giữa phần cứng và phần mềm. Do được tinh chỉnh riêng cho kiến trúc phần cứng của Apple, trình duyệt Safari đạt mức độ tiêu hao năng lượng thấp hơn đáng kể so với các giải pháp đa nền tảng như Google Chrome.

Theo số liệu công bố từ hãng, máy tính Mac sử dụng Safari có thể kéo dài thời lượng phát video trực tuyến thêm tới 5 giờ sau mỗi lần sạc đầy so với khi chạy Chrome. Đối với tốc độ phản hồi, các trang web thường xuyên truy cập ghi nhận hiệu suất tải nhanh hơn tới 35%. Điều này chứng minh hiệu quả của việc tối ưu hóa nhân trình duyệt với vi xử lý nội bộ, giúp các tác vụ nặng như hoạt hình hay ứng dụng web phức tạp vận hành mượt mà mà không gây quá nhiệt hay sụt pin nhanh.

Kiểm soát nội dung và trải nghiệm lướt web

Bên cạnh yếu tố tài nguyên, trải nghiệm người dùng được bổ trợ bằng tính năng Distraction Control. Công cụ này cho phép người duyệt web chủ động ẩn đi các thành phần gây xao nhãng như biểu ngữ, cửa sổ bật lên (pop-up) hay các khung nội dung không cần thiết.

Đáng chú ý, toàn bộ thiết lập tùy biến của tính năng Distraction Control sẽ được hệ thống lưu trữ cục bộ cho từng trang web cụ thể. Nhờ vậy, người dùng không phải lặp lại thao tác loại bỏ phiền toái trong những lần truy cập kế tiếp, mang lại giao diện tinh giản và nhất quán.

Hàng rào quyền riêng tư và công nghệ bảo mật

Vấn đề thu thập dữ liệu hành vi nhằm phục vụ quảng cáo trực tuyến là trọng tâm kỹ thuật được đưa ra mổ xẻ. Để đối phó với tình trạng theo dõi chéo, Safari tích hợp sâu công nghệ Intelligent Tracking Prevention (ITP) và mặc định ngăn chặn cookie của bên thứ ba.

Hệ thống bảo vệ này mở rộng sang nhiều lớp giải pháp công nghệ:

Chế độ duyệt web riêng tư nâng cao: Tự động chặn các trình theo dõi đã nhận diện nhằm bảo vệ danh tính số của người dùng.

Cảnh báo an toàn dữ liệu: Phát hiện và cảnh báo kịp thời khi mật khẩu người dùng bị rò rỉ trong các vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Xác thực không mật khẩu (Passkey): Áp dụng tiêu chuẩn xác thực sinh trắc học hiện đại, loại bỏ rủi ro bị tấn công phi kỹ thuật hoặc đánh cắp mật khẩu thông thường.

Giao dịch bảo mật: Tích hợp cổng Apple Pay giúp mã hóa quy trình thanh toán trực tuyến mà không để lộ thông tin thẻ ngân hàng.

So sánh các chỉ số công bố giữa Safari và Google Chrome

Tuy vậy, người dùng cần lưu ý rằng các thông số ấn tượng về thời lượng pin và tốc độ tải trang đều bắt nguồn từ thử nghiệm nội bộ của Apple. Trong môi trường sử dụng thực tế, kết quả có thể biến thiên tùy thuộc vào cấu hình thiết bị, phiên bản phần mềm, chất lượng đường truyền mạng cũng như thói quen duyệt web của từng người.

Cách thức thiết lập Safari làm trình duyệt mặc định

Nếu muốn trải nghiệm sự thay đổi, người dùng trong hệ sinh thái có thể cấu hình chuyển đổi trực tiếp trên thiết bị mà không cần cài đặt ứng dụng phụ trợ.

Trên iPhone và iPad, người dùng truy cập theo đường dẫn: Cài đặt > Ứng dụng > Safari > Ứng dụng trình duyệt mặc định, sau đó thiết lập Safari làm lựa chọn chính.

Đối với hệ điều hành macOS, thao tác được thực hiện tại: Cài đặt hệ thống > Màn hình nền & Dock, tìm đến mục trình duyệt web mặc định và chọn Safari để hoàn tất quá trình chuyển đổi.