Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026.

Mô hình hệ sinh thái biển được tạo nên từ rác thải nhựa tái chế tại Côn Đảo, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Với chủ đề “Vì Biển đảo xanh” và thông điệp “Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh”, chương trình kết hợp các hoạt động tọa đàm khoa học, triển lãm không gian mở, ra quân làm sạch bãi biển và thực hành lặn phục hồi những rạn san hô bị suy thoái.

Hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa Chiến lược truyền thông của chính quyền TP.HCM đến năm 2030 theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND; Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2026–2027 theo Kế hoạch số 372/KH-UBND và Đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1539/QĐ-TTg.

Thông qua chuỗi sự kiện, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ và du khách trong nước, quốc tế về bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Côn Đảo.

Lặn nuôi cấy phục hồi 12 loài san hô cứng

Điểm nhấn của chiến dịch là lễ ra mắt và trình diễn kỹ thuật “Lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô”, dự kiến diễn ra sáng 28/11 tại khu vực Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), thuộc các phân khu của Hợp phần bảo tồn biển Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Thợ lặn tiếp cận, kiểm tra tình trạng rạn san hô dưới biển, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển tại Côn Đảo.

Tại đây, đội ngũ chuyên gia huấn luyện, nhân sự kỹ thuật của Vườn Quốc gia Côn Đảo và các tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, xuống độ sâu từ 4–12m để thực hiện hoạt động phục hồi san hô.

Các mảnh san hô giống sẽ được cố định trên nền đáy tự nhiên tại những khu vực rạn san hô bị suy thoái, khó có khả năng tự phục hồi hoặc trên các giá thể nhân tạo như bê tông, khung kim loại và cấu trúc mô-đun sinh học.

Những rạn san hô dưới làn nước trong xanh tại Côn Đảo, nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, cần được bảo tồn và phục hồi.

Theo thông cáo, quy trình kỹ thuật được thực hiện theo Quyết định số 5134/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư số 88/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng kết quả nghiên cứu tại Khu Ramsar Vườn Quốc gia Côn Đảo của Viện Hải dương học.

Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống và 4 họ có khả năng thích nghi với điều kiện thủy văn tại Côn Đảo.

Cụ thể, theo danh mục trong thông cáo, nhóm Acroporidae gồm 8 loài: Acropora grandis, Acropora hyacinthus, Acropora robusta, Acropora formosa, Acropora millepora, Acropora horrida, Montipora aequitubeculata và Pocillopora verrucosa.

Các nhóm còn lại gồm Pectinia latuca thuộc họ Pectiniidae; Echinophyllia echinoporoides và Oxypora glabra thuộc họ Lobophylliidae; Mycedium elephantotus thuộc họ Merulinidae.

Bên cạnh hai điểm trình diễn tại Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau, chương trình còn định hướng mở rộng phạm vi phục hồi san hô tại Vịnh Côn Sơn, Vịnh Đất Dốc, khu vực trước Trạm Kiểm lâm Hòn Tài, Bãi Dương, bãi Ông Cường, bãi Sạn – Cỏ Ống, bãi Đất Thắm, Bãi Bàng, bãi Ông Đụng, bãi Ông Câu, Hòn Tre Lớn và Hòn Tre Nhỏ.

Sau khi hoàn tất hoạt động cấy ghép, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ thiết lập khu vực bảo vệ tạm thời, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng Kiểm ngư tăng cường tuần tra, hạn chế tàu thuyền neo đậu tại khu vực phục hồi.

Đồng thời, công tác quan trắc, theo dõi và đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ trong trung hạn và dài hạn nhằm kiểm tra hiệu quả phục hồi hệ sinh thái.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển và cộng đồng

Song song với hoạt động phục hồi san hô, chương trình tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, khoa học và cộng đồng từ ngày 27 đến 29/11, nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển đảo.

Mô hình rùa biển được làm từ chai nhựa, nắp chai và các vật liệu tái chế, truyền tải thông điệp giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Ngày 27/11, tại Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ diễn ra tọa đàm “Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng”. Chương trình có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia bảo tồn biển và đại diện các sở, ngành, tập trung trao đổi về công tác bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái biển.

Trong hai ngày 28 và 29/11, triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” được tổ chức tại Công viên Tôn Đức Thắng, giới thiệu 150 tác phẩm ảnh và 5 mô hình san hô, tái hiện vẻ đẹp hệ sinh thái biển cùng những nỗ lực bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo. Sau triển lãm, toàn bộ tác phẩm và mô hình sẽ được trao tặng UBND đặc khu Côn Đảo.

Đáng chú ý, sáng 28/11, lễ phát động “Vì Biển đảo xanh” và chương trình “Ngày hội sống xanh” dự kiến thu hút khoảng 500 người tham gia, trong đó có 300 học sinh và 200 đại biểu, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, người dân, du khách cùng các hoa hậu, người mẫu.

Sau lễ phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia sẽ chia thành hai nhóm. Một nhóm trải nghiệm, chứng kiến hoạt động lặn nuôi cấy phục hồi san hô; nhóm còn lại ra quân làm sạch bãi biển, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường sinh thái Côn Đảo.

13 hoa hậu, người mẫu đồng hành lan tỏa thông điệp sống xanh

Một trong những điểm nhấn của chương trình năm nay là sự đồng hành của 13 gương mặt hoa hậu, á hậu, siêu mẫu và á vương trong các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường biển đảo và phục hồi san hô.

Theo danh sách từ ban tổ chức, các gương mặt tham gia gồm: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê; Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh; Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo; Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân; Á hậu Đại dương Việt Nam 2023 Nguyễn Thị Diễm Châu; Hoa hậu Châu Á Trần Thị Kim Nguyên; Hoa hậu Toàn cầu Đoàn Hồng Trang; Á hậu Du lịch Trần Nguyễn Phương Thanh; Người đẹp Thời trang Thế giới Nguyễn Đào Tuyên Dương; Á hậu Du lịch Nguyễn Thị Thủy Tiên; Hoa khôi Võ Hồng Đào; Siêu mẫu Đoàn Quốc Nguyên Chương và Á vương Quốc tế Nguyễn Vũ Linh.

Trong đó, Nguyễn Phương Khánh, Nguyễn Thanh Thảo và Đặng Thanh Ngân đảm nhận vai trò đại sứ môi trường của chương trình.

Sự tham gia của các hoa hậu, người mẫu được kỳ vọng góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ rạn san hô, hạn chế rác thải nhựa, đồng thời quảng bá hình ảnh Côn Đảo xanh, sạch, đẹp, giàu giá trị sinh thái và lịch sử đến công chúng trong nước và quốc tế.

Hướng tới phát triển du lịch tình nguyện tại Côn Đảo

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong 3 ngày diễn ra sự kiện, chương trình còn hướng tới xây dựng cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa bền vững từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để tham gia bảo vệ môi trường biển.

Theo đó, Sở Du lịch TP.HCM và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) sẽ phối hợp thiết kế, giới thiệu các tour du lịch tình nguyện (voluntourism).

Thông qua mô hình này, du khách đến với đặc khu Côn Đảo có thể trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, làm sạch bãi biển và đóng góp vào công tác phục hồi rạn san hô cùng cộng đồng địa phương.

Chương trình “Vì Biển đảo xanh” năm 2026 hướng tới kết hợp hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường với những hành động thực tiễn trong phục hồi hệ sinh thái, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển xanh tại Côn Đảo.