Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh"
Ngày 08/5/2026, Cục Thuế đã có Quyết định 595/QĐ-CT triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" triển khai trên toàn quốc. Đến ngày 31/10/2026, Thuế tỉnh Lào Cai hoàn thành rà soát, phân loại 100% hồ sơ người nộp thuế trạng thái 03, 06 theo mức độ rủi ro, về đích sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch của Cục Thuế. Thuế tỉnh Lào Cai trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về tiến độ và tỷ lệ hoàn thành rà soát, chuẩn hóa mã số thuế.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chien-dich-lam-sach-ma-so-thue-thao-go-diem-nghen-trong-kinh-doanh-post915757.html