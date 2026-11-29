Là một trong những quốc gia xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, Australia lại đang phải tìm cách giải quyết nguy cơ thiếu khí đốt ngay trên sân nhà. Quy định mới về việc dành một phần khí đốt xuất khẩu cho thị trường nội địa của nước này đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng châu Á.