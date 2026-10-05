Chiến dịch 'Không Một Mình' trở lại, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chiến dịch "Không Một Mình" tiếp tục tập trung vào chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng

Chiến dịch "Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương" do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Chiến dịch được phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trở lại năm thứ hai, "Không Một Mình" tiếp tục tập trung vào chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ và tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

Sự kiện khởi động chiến dịch dự kiến diễn ra ngày 9/10 tại Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), với sự tham gia của các đơn vị bảo trợ, tổ chức, nhà trường, Đại sứ An toàn số học đường, KOL và các nghệ sĩ đồng hành.

Nếu năm 2025, chiến dịch đưa ra thông điệp "Cùng nhau an toàn trực tuyến" thì năm nay, thông điệp được lựa chọn là "Kết nối không tổn thương". Đó là kết nối để được bảo vệ, giúp trẻ em và thanh thiếu niên hiểu rằng khi gặp vấn đề trên mạng, các em không phải tự mình đối mặt mà có thể tìm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người lớn xung quanh để được lắng nghe, hỗ trợ.

"Kết nối không tổn thương" cũng đặt ra yêu cầu về cách mỗi người ứng xử trên không gian mạng. Mỗi tin nhắn, bình luận, lượt chia sẻ hay nội dung đăng tải đều có thể tác động đến người khác. Vì vậy, kết nối có trách nhiệm cần gắn với sự tôn trọng, biết dừng lại đúng lúc và không để hành động của mình gây thêm tổn thương.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chiến dịch "Không Một Mình" năm 2025 đã được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường và 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố, tiếp cận hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh.

Trên không gian mạng, các hoạt động của chiến dịch đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem và 40 triệu người dùng tiếp cận, với sự tham gia lan tỏa của hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Trên nền tảng kết quả của năm đầu tiên, chiến dịch năm 2026 đặt mục tiêu không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên biết cách tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, mà còn giúp các em biết lên tiếng, biết tìm đến ai khi cần hỗ trợ; đồng thời thúc đẩy vai trò của người lớn trong việc trở thành điểm tựa an toàn cho trẻ em khi tham gia môi trường số.