Cán bộ Phòng An ninh mạng thông tin đến học sinh về những nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Tại chương trình, cán bộ Phòng An ninh mạng thông tin đến học sinh về những nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng; hướng dẫn nhận diện các dấu hiệu bất thường khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, sử dụng trò chơi trực tuyến và các nền tảng số. Đồng thời, trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn minh trên môi trường mạng, cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, cơ quan chức năng.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, trao đổi và tương tác với học sinh, chương trình giúp các em nâng cao nhận thức, chủ động trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước những nguy cơ trên không gian mạng; không tin tưởng, làm theo yêu cầu của người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân và không giữ bí mật với gia đình khi gặp tình huống đáng ngờ.

Chiến dịch “Không một mình” góp phần lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, kết nối và bảo vệ trẻ em trên môi trường số, hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh; nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng.