Chiến dịch 'Không Một Mình' tại Lâm Đồng

Thực tế cho thấy, internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Không gian mạng mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối, đồng thời cũng đặt trẻ em trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như: bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác trên môi trường số.

Trẻ em và thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro trực tuyến, không chia sẻ, không báo cáo kịp thời với gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng khi bị xâm hại. Do đó, yêu cầu cấp thiết phải huy động sức mạnh cộng đồng, sức mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên, phụ huynh, thầy cô và toàn xã hội về rủi ro xâm hại trực tuyến, từ đó thúc đẩy hành động chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Tinh thần đó cũng là nền tảng để “Không Một Mình” bước sang năm thứ hai. Cùng xây dựng một mạng lưới để trẻ em biết mình có thể tìm đến ai khi cần giúp đỡ, cha mẹ và thầy cô biết cách lắng nghe và đồng hành, nhà trường có những công cụ và chương trình để chủ động phòng ngừa, cộng đồng có trách nhiệm hơn với những gì mình tạo ra và chia sẻ trên mạng, những người có ảnh hưởng sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy những kết nối tích cực.

Từ những thực tế trên, tỉnh Lâm Đồng đã cụ thể hóa các nội dung của Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026 thành các hoạt động thiết thực tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến và phòng, chống xâm hại trên không gian mạng cho trẻ em, thanh thiếu niên và người dân.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên, giáo viên nòng cốt, KOL tại địa phương, “Đại sứ An toàn số học đường” có khả năng lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn số. Phát huy vai trò nòng cốt của Công an tỉnh, Câu lạc bộ Niềm tin số, vai trò chuyên môn của ngành giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa - thể thao và du lịch và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng.

Tạo môi trường để học sinh, sinh viên chủ động tham gia, lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, hình thành thói quen chia sẻ, lắng nghe, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ trên không gian mạng. Yêu cầu đặt ra đó là, kết hợp hoạt động trực tiếp với trực tuyến, nội dung gần gũi, tương tác, thực hành, phù hợp lứa tuổi và điều kiện từng địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, bí mật đời sống riêng tư, dữ liệu cá nhân và hình ảnh của trẻ em, không làm phát sinh tổn thương thứ cấp trong quá trình tuyên truyền, hỗ trợ, xử lý vụ việc. Thời gian triển khai tại tỉnh từ ngày 10/10 - 10/12/2026. Theo đó, việc kết nối để được bảo vệ khi gặp vấn đề trên môi trường mạng, trẻ em và thanh thiếu niên không phải đối diện một mình. Hãy kết nối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn và cộng đồng để được lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ.

Kết nối nhưng không gây tổn thương, mỗi lượt bình luận, chia sẻ, tin nhắn hay nội dung đăng tải đều có thể tác động tới một người khác. Kết nối có trách nhiệm là không bắt nạt, không làm nhục, không phát tán thông tin riêng tư, không chia sẻ nội dung gây tổn thương và biết dừng lại trước khi một hành động trên mạng gây ảnh hưởng đến người khác.

Đối tượng tiếp cận trực tiếp là trẻ em và thanh thiếu niên (nhóm học sinh Tiểu học, THCS, THPT, sinh viên từ 10 - 22 tuổi). Đối tượng gián tiếp là phụ huynh, cán bộ, thầy cô giáo, cộng đồng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí, KOL/KOC, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế.

Thông qua tổng kết, đánh giá thực tiễn, tỉnh sẽ xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên phát triển an toàn, lành mạnh trên môi trường mạng trong thời gian tới, gắn với việc triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” và các hoạt động của Chiến dịch “Không Một Mình” trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian này, tỉnh sẽ tạo đợt tuyên truyền, hưởng ứng tập trung, lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương” đến học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng tại địa phương. Thông qua hoạt động tại một số điểm trường tiên phong để có sự nhận diện ban đầu về chiến dịch, thu hút sự quan tâm, tham gia của các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và toàn xã hội đối với các hoạt động tiếp theo của chiến dịch.

Sau khi Trung ương tổ chức phát động chiến dịch trên phạm vi toàn quốc tỉnh sẽ tổ chức hoạt động chương trình hưởng ứng tại 4 điểm trường tiên phong, qua đó truyền thông lan tỏa, phát động học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia các hoạt động tiếp theo của chiến dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hình thành đội ngũ nòng cốt tại địa phương có khả năng tiếp nhận, đào tạo và lan tỏa kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến, phòng, chống xâm hại trực tuyến, hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động của chiến dịch tại địa phương.