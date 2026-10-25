Chiến dịch “Không một mình”: Lá chắn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Không gian mạng mang đến nhiều cơ hội học tập, giao tiếp, giải trí cho trẻ em nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân và dụ dỗ, thao túng tâm lý. Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, Chiến dịch “Không một mình 2026” hướng đến trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường kết nối gia đình, nhà trường và xã hội để kịp thời hỗ trợ các em trước những nguy cơ trên không gian mạng.

Chủ động ứng phó

Học sinh tiếp cận các kiến thức về an toàn mạng thông qua tài liệu tuyên truyền trực quan.

Tài khoản mạng xã hội gửi tin nhắn đe dọa, người lạ yêu cầu gửi hình ảnh riêng tư hay những bình luận tiêu cực, chế giễu, phát tán hình ảnh cá nhân lên mạng là những tình huống cụ thể được đưa ra trong chương trình triển khai chiến dịch “Không một mình 2026” tại Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang). Trong phần giao lưu, tương tác qua trò chơi trắc nghiệm (quiz game), Ban tổ chức đã đưa ra nhiều câu hỏi về an toàn trên không gian mạng, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của học sinh. Em Phan Mạnh Quân (học sinh lớp 12A9) chia sẻ: “Chiến dịch giúp em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, cha mẹ khi gặp nguy cơ trên mạng. Qua đó, em biết cách sử dụng mạng xã hội an toàn và có trách nhiệm hơn”.

Đại tá PHAN BÌNH DƯƠNG - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh: Thông qua chiến dịch, học sinh được nâng cao nhận thức về bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác, không chia sẻ nội dung gây tổn thương và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, chiến dịch còn góp phần hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, lành mạnh, giúp học sinh hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia các nền tảng mạng xã hội, biết kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ, không tham gia các hành vi bắt nạt, công kích hay lan truyền nội dung độc hại trên môi trường số.

Ngay sau khi phát động, Chiến dịch “Không một mình 2026” đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò chủ động của học sinh trong xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Trong đó, mô hình Đại sứ An toàn số học đường góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng và khuyến khích học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ trên mạng. Chiến dịch cũng dự kiến tổ chức các hoạt động truyền thông sáng tạo như làm video ngắn, thiết kế Infographic, poster, thi vẽ tranh, nhảy theo chủ đề và xử lý tình huống thực tế, tập trung vào phòng, chống bắt nạt trực tuyến, giả mạo bằng công nghệ deepfake, lộ lọt thông tin cá nhân và miệt thị ngoại hình.

Bên cạnh đó, phong trào “5 phút cùng em” và hoạt động trải nghiệm “24H Ambassador Takeover” hướng đến tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và học sinh, góp phần nâng cao kỹ năng tự bảo vệ và xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em. Thầy Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Đoàn trường THPT Lý Tự Trọng cho biết: “Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện”.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Học sinh đọc cẩm nang, tìm hiểu các kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Để chiến dịch phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền cần gắn với những tình huống thực tế mà học sinh thường gặp. Các em cần biết cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện đường link đáng ngờ, cảnh giác trước những lời mời kết bạn bất thường và ứng xử phù hợp khi bị bắt nạt trực tuyến. Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu bị dụ dỗ, đe dọa hoặc xâm hại, các em cần mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy, không im lặng vì lo sợ hay tự mình giải quyết khi chưa có đủ kỹ năng.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng và được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng xã hội. Năm 2025, Chiến dịch “Không một mình” được triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, 113 nghìn lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố. Hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh được tiếp cận kiến thức, kỹ năng an toàn trực tuyến thông qua các hoạt động tập huấn, ngoại khóa và truyền thông giáo dục. Trên các nền tảng mạng xã hội, chiến dịch thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận 40 triệu người dùng.

Đại úy Dương Đức Thịnh - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, để chiến dịch phát huy hiệu quả bền vững, cần duy trì hoạt động giáo dục kỹ năng, thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn xâm hại mới và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường với lực lượng chức năng. Việc tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin cần được thực hiện kịp thời, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư, tránh để trẻ tiếp tục chịu tổn thương. Bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, nhà trường cần chủ động đưa nội dung an toàn số vào sinh hoạt lớp, hoạt động đoàn và các chương trình trải nghiệm. Việc duy trì đội ngũ Đại sứ An toàn số học đường sẽ góp phần lan tỏa kiến thức, khuyến khích học sinh chia sẻ những vấn đề gặp phải và tìm đến người có trách nhiệm khi đối diện với nguy cơ trên mạng. Ở mỗi gia đình, sự đồng hành của cha mẹ cũng là yếu tố quan trọng giúp trẻ hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn. Phong trào “5 phút cùng em” cần được duy trì như một hoạt động thường xuyên, tạo cơ hội để cha mẹ trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ với con về những trải nghiệm trên không gian mạng.