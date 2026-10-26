Chiến dịch 'Không một mình - Kết nối không tổn thương' lan tỏa thông điệp về game trực tuyến

Đại úy Lê Ngọc Khánh, báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM, phát biểu tại lễ phát động Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” diễn ra tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ) vào sáng 26-10

Với chủ đề "Chơi game an toàn - Kết nối không tổn thương", Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” đã mang đến nội dung rất gần gũi với lứa tuổi học sinh là chơi game trực tuyến.

Theo đại diện Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM, game trực tuyến có thể được xem là hình thức giải trí lành mạnh, nhưng nếu thiếu kiểm soát có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, các mối quan hệ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên không gian mạng.

Từ thực tế đó, các báo cáo viên của chương trình đã giúp học sinh nhận thức được việc chơi game có trách nhiệm, làm chủ bản thân, nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ mình.

Học sinh Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) theo dõi trực tuyến Lễ phát động Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” vào sáng 26-10

Tại chương trình, học sinh được nghe các khách mời như ca sĩ Đăng Khôi, TikToker Tina Thảo Thi, KOL Phúc Sino chia sẻ suy nghĩ về game trực tuyến cũng như cách để ứng xử văn minh, bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Ngoài ra, chương trình còn mang đến nhiều trò chơi tương tác giúp học sinh nhận diện những dấu hiệu của nghiện game, lừa đảo trên mạng.

Đại úy Lê Ngọc Khánh, báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an TPHCM, nhắn gửi: “Khi gặp vấn đề khó khăn, các em hãy nhớ chia sẻ cho những người lớn đáng tin cậy; bắt đầu từ ba mẹ, thầy cô, bạn bè xung quanh. Nếu chưa biết có thể chia sẻ với ai, các em có thể gọi đến tổng đài 111 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí".

Thầy Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, cho biết, buổi lễ phát động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp học sinh nhận biết thế nào là chơi game điều độ, phân bổ thời gian hợp lý giữa học tập và giải trí cũng như phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

Trước đó, Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương" đã tổ chức lễ phát động tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (phường Phú Lâm) vào ngày 19-10. Chiến dịch nhằm lan tỏa thông điệp về kết nối an toàn, khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ, lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp những tình huống gây tổn thương trên môi trường số.