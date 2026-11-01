Chiến dịch 'Không một mình' – 'Kết nối không tổn thương'

Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội ngày càng phổ biến trong đời sống, trẻ em và thanh thiếu niên có thêm nhiều cơ hội học tập, kết nối, phát triển bản thân, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt nạt, dụ dỗ và xâm hại trực tuyến. Những thủ đoạn này liên tục biến đổi dưới tác động của công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhận diện nguy cơ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về triển khai chiến dịch “Không một mình” năm 2026, Công an tỉnh phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và trường học tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, hướng đến trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên từ 10 đến 22 tuổi; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình tuyên truyền, phát động chiến dịch do phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, thu hút sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung cùng 150 đoàn viên, sinh viên tiêu biểu.

Câu lạc bộ “Niềm tin số” phát động chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Thông qua các tình huống thực tế, báo cáo viên giúp sinh viên nhận diện nhiều thủ đoạn lừa đảo phổ biến như tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” trên Telegram; sử dụng công nghệ AI giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thân để vay tiền; dụ dỗ cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng và tống tiền thông qua các ứng dụng hẹn hò.

Không chỉ cảnh báo nguy cơ, chương trình còn hướng dẫn người trẻ cách ứng phó khi gặp sự cố trên không gian mạng. Từ nguyên tắc “Chậm lại 3 giây” trước khi tương tác, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP đến cách báo cáo tài khoản độc hại và tìm kiếm sự trợ giúp khi bị đe doạ, các kỹ năng thiết thực này góp phần hình thành thói quen sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Quan trọng nhất là giúp các em nhận diện được nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và mạnh dạn lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Khi các em không còn đơn độc trước những đe doạ trực tuyến, nguy cơ bị xâm hại sẽ được hạn chế hiệu quả hơn.

Đại tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau

Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau tuyên truyền chiến dịch “Không một mình” tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, mạng lưới “Câu lạc bộ Niềm tin số” được giới thiệu và phát động mở rộng, với sự hưởng ứng của 50 KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng có khả năng tiếp cận đông đảo người dùng, đặc biệt là giới trẻ, góp phần lan toả thông điệp tích cực, xây dựng văn hoá ứng xử văn minh và kết nối cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em.

Mỗi đoàn viên, sinh viên được khuyến khích trở thành một “Đại sứ An toàn số học đường”, không chỉ chủ động bảo vệ bản thân mà còn biết hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn, khủng hoảng trên môi trường mạng.

Đoàn viên, thanh niên và sinh viên tích cực trao đổi, tìm hiểu các thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” tại chương trình tuyên truyền chiến dịch “Không một mình”.

Không để trẻ em đơn độc trên môi trường mạng

Tại bậc trung học cơ sở, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Vĩnh Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức tuyên truyền, trang bị kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng cho học sinh.

Việc tuyên truyền phòng chống các thủ đoạn như phát tán đường link giả mạo, cài mã độc, tuyển cộng tác viên trực tuyến để chiếm đoạt tài sản, mạo danh cơ quan chức năng và ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin... được minh họa bằng video và các tình huống thực tế. Cách truyền đạt trực quan, gần gũi giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng vào thực tế.

Cán bộ Phòng An ninh mạng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng cho học sinh tại các trường THCS.

Ông Nguyễn Quốc Tự, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp, cho biết: “Việc trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh là rất cần thiết, bởi các em tiếp xúc với Internet từ sớm nhưng chưa phải lúc nào cũng đủ khả năng nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ, đồng thời nhắc nhở phụ huynh quan tâm, đồng hành cùng con trong quá trình sử dụng mạng xã hội”.

Bên cạnh việc nhận diện thủ đoạn, học sinh còn được hướng dẫn cách xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường: không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin nhạy cảm và không tự giải quyết những tình huống bị đe doạ. Khi gặp sự cố, các em cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm, nội dung tuyên truyền được truyền tải cô đọng thông qua video clip về 3 thủ đoạn thao túng tâm lý trong các vụ “bắt cóc online” và thông điệp “5 KHÔNG để an toàn trên mạng”: Không nghe – Không nói – Không tin – Không sợ hãi – Không làm theo.

Thông điệp “5 KHÔNG để an toàn trên mạng” được cán bộ phòng An ninh mạng truyền tải đến học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm.

Qua đó, học sinh được tuyên truyền, nhắc nhở không nghe theo lời dụ dỗ của người lạ, không tiết lộ thông tin cá nhân, không tin vào những lời mời nhận quà, trúng thưởng bất thường; không hoảng sợ trước các tin nhắn đe doạ và tuyệt đối không làm theo những yêu cầu đáng ngờ trên mạng khi chưa tham khảo ý kiến người lớn.

Tại xã Thanh Tùng, Công an xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, lan toả thông điệp “Kết nối không tổn thương” tại Trường THCS Thanh Tùng, thu hút khoảng 700 lượt học sinh tham dự. Những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, đe doạ, dụ dỗ và xâm hại trực tuyến được phân tích bằng cách truyền đạt gần gũi, giúp học sinh nhận thức rõ những nguy cơ có thể xảy ra chỉ từ một phút thiếu cảnh giác.

Đông đảo giáo viên và học sinh Trường THCS Thanh Tùng hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Em Trịnh Thảo Ngân, lớp 6A, Trường THCS Thanh Tùng, chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em biết không nên chia sẻ thông tin cá nhân, không bấm vào đường link lạ và không làm theo yêu cầu của người không quen biết trên mạng. Nếu gặp chuyện khiến em lo sợ hoặc bị ai đó đe doạ, em sẽ báo ngay cho cha mẹ, thầy cô để được giúp đỡ”.

Đến nay, phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến chiến dịch “Không một mình – Phòng, chống xâm hại trực tuyến” tại gần 20 trường học, với sự tham gia của trên 600 giáo viên, chuyên gia, KOL và hơn 4.000 lượt học sinh, sinh viên.

Cán bộ phòng An ninh mạng trao quà cho học sinh tại các chương trình tuyên truyền, lan toả chiến dịch “Không một mình”.

“Không một mình” không chỉ là tên gọi của một chiến dịch mà còn là thông điệp nhân văn: Không trẻ em nào phải đơn độc đối mặt với những nguy cơ, tổn thương trên không gian mạng. Khi mỗi gia đình biết lắng nghe, mỗi nhà trường chủ động bảo vệ, mỗi người dùng có trách nhiệm và cộng đồng cùng chung tay hành động, các cạm bẫy trực tuyến sẽ khó có cơ hội đẩy người trẻ vào tình thế đơn độc.

Đó cũng là nền tảng để Cà Mau xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi trẻ em được bảo vệ, tự tin kết nối và phát triển toàn diện trong thời đại số./.