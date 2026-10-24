Chiến dịch 'Không một mình' chống xâm hại trực tuyến

Nhận diện nguy cơ, chủ động bảo vệ mình

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh, không gian mạng mang đến nhiều cơ hội học tập, giải trí và sáng tạo cho giới trẻ, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ khó lường như lừa đảo, giả mạo danh tính, dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt trực tuyến, quấy rối và phát tán trái phép thông tin cá nhân.

Hàng trăm sinh viên hào hứng tham gia vẽ tranh tuyên truyền chống xâm hại trực tuyến.

Trước thực tế đó, công tác bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường số cần được triển khai từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi sự việc xảy ra. Điều quan trọng là trang bị cho các em khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ, biết từ chối những kết nối không an toàn và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” cũng khẳng định rằng, mỗi học sinh, sinh viên không đơn độc trước những hiểm họa trực tuyến. Gia đình, nhà trường và lực lượng Công an luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và bảo vệ các em.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là buổi tọa đàm, giao lưu giữa lực lượng chức năng, chuyên gia và người nổi tiếng. Thông qua phóng sự do Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp thực hiện, người tham dự được tiếp cận những vụ việc xâm hại trực tuyến điển hình, qua đó hiểu rõ hơn về thủ đoạn và hậu quả của loại tội phạm này.

Các đại biểu, diễn giả giao lưu, giải đáp thắc mắc của sinh viên, học sinh.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ trẻ Lê Lệnh Quyền, được biết đến với biệt danh “Cô đồng nát”, góp phần tạo không khí gần gũi, giúp thông điệp của chương trình đến với giới trẻ một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận.

Tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa, cảnh báo về thủ đoạn “bắt cóc online”, hành vi đe dọa, tống tiền và thao túng tâm lý qua mạng. Những phân tích cụ thể giúp học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, nhận diện dấu hiệu bất thường và có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tăng cường các hoạt động lành mạnh, kết nối không tổn thương.

Ở góc độ tâm lý, Hoa hậu Nguyễn Mai Thảo chia sẻ về những tổn thương kéo dài mà nạn nhân xâm hại trực tuyến có thể phải đối mặt. Theo đó, nhiều nạn nhân lựa chọn im lặng, tự trách bản thân vì mặc cảm hoặc sợ bị phán xét. Vì vậy, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần chủ động lắng nghe, ứng xử tinh tế, không đổ lỗi cho nạn nhân, đồng thời tạo dựng môi trường an toàn để các em mạnh dạn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Xây dựng mô hình điểm, lan tỏa kỹ năng an toàn số

Trường Đại học Hồng Đức được lựa chọn triển khai mô hình điểm của chiến dịch tại Thanh Hóa. Nhà trường định hướng đưa hoạt động bảo vệ người học trên không gian mạng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thông qua các sáng kiến như phong trào “5 phút cùng em”, xây dựng đội ngũ “Đại sứ An toàn số học đường” và thiết lập các “Góc an toàn số” trong khuôn viên trường.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 học sinh, sinh viên có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh cổ động an toàn mạng, đồng thời khen thưởng những cá nhân trả lời đúng các câu hỏi tương tác pháp luật. Những hoạt động này góp phần chuyển tải kiến thức pháp luật bằng hình thức trực quan, sinh động, khuyến khích giới trẻ chủ động tìm hiểu và thực hành kỹ năng an toàn số.

Đại diện thế hệ trẻ, sinh viên Cao Thị Như Quỳnh, Đại sứ học đường Trường Đại học Hồng Đức, đã đọc lời cam kết chủ động trang bị kiến thức, nâng cao trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh và Trường Đại học Hồng Đức trong phối hợp tổ chức hoạt động. Đồng thời, đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, chú trọng giáo dục kỹ năng số an toàn, giúp học sinh, sinh viên nhận diện hành vi lừa đảo, dụ dỗ và biết bảo vệ thông tin cá nhân; phát huy trách nhiệm đồng hành của giáo viên, gia đình, tránh thái độ thờ ơ hoặc đổ lỗi cho nạn nhân.

Qua đó, thiết lập cơ chế phối hợp, đầu mối tiếp nhận thông tin và quy trình xử lý kịp thời giữa nhà trường, gia đình với lực lượng Công an, bảo đảm quyền riêng tư của người học. Bên cạnh đó, cần đánh giá hiệu quả mô hình điểm tại Trường Đại học Hồng Đức để hoàn thiện phương thức triển khai, tiến tới nhân rộng trên toàn tỉnh.

Chiến dịch “Không một mình” tại Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền mà còn hướng tới những giải pháp thiết thực, lâu dài trong bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Với sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an, ngành giáo dục, gia đình và cộng đồng, thông điệp “Kết nối không tổn thương” góp phần xây dựng môi trường số an toàn, nơi mỗi người trẻ được trang bị kiến thức, được lắng nghe và không phải đơn độc khi đối mặt với những nguy cơ trực tuyến.