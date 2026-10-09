Chiến dịch “Không một mình 2026": Xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em

Chủ động nhận diện nguy cơ, xây dựng kết nối an toàn

Sáng 9/10, tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tổ chức Lễ khởi động chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, mang thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Không gian mạng đang trở thành một phần đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Các em học tập, giải trí, kết bạn, chia sẻ và khám phá thế giới qua những kết nối trực tuyến mỗi ngày. Nhưng cũng chính từ những kết nối tưởng như vô hại, các em có thể gặp phải những tình huống không an toàn, khó nhận diện hoặc không biết cách xử lý.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 chính thức được khởi động tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) vào sáng 9/10.

Nếu năm 2025, “Không một mình” đặt trọng tâm vào việc để trẻ em và thanh thiếu niên biết rằng mình luôn có người đồng hành khi gặp vấn đề trên môi trường mạng thì năm 2026, chiến dịch tiếp tục tiến thêm một bước, chủ động tạo ra những kết nối an toàn ngay từ đầu. Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch hướng tới việc kết nối để hiểu nhau hơn, để được lắng nghe và bảo vệ, đồng thời biết nhận diện những kết nối không an toàn, biết dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và lên tiếng khi cần thiết.

Ngoài việc cảnh báo về những nguy cơ trên mạng, mục tiêu của “Không một mình 2026” là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và những điểm tựa cần thiết để tự tin hơn trong thế giới số.

Đông đảo các đại biểu cùng học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tham dự sự kiện.

Một trong những trọng tâm của Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 là đưa các thông điệp về an toàn số đến gần hơn với học sinh thông qua trường học, thầy cô, bạn bè và các hoạt động tương tác. Thông qua chương trình Đại sứ An toàn số học đường, các em học sinh được trao cơ hội trở thành những người lan tỏa kiến thức, kỹ năng và tinh thần kết nối an toàn trong cộng đồng học đường. Các em không thay thế vai trò của người lớn trong việc xử lý những tình huống nhạy cảm mà trở thành một mắt xích tích cực trong việc tạo dựng văn hóa an toàn số từ chính môi trường học tập của mình.

Chiến dịch cũng triển khai nhiều hình thức truyền thông và giáo dục gần gũi với học sinh, từ workshop, tọa đàm, hoạt động trải nghiệm đến các sản phẩm truyền thông dành cho môi trường học đường. Đặc biệt, cẩm nang “Không một mình 2026” được thiết kế theo hướng mỗi ngày có thể bắt đầu bằng một thông điệp nhỏ, một bài học ngắn và một hành động cụ thể. Người đọc không nhất thiết phải đọc toàn bộ cuốn sách, chỉ cần mở một trang bất kỳ cũng có thể bắt gặp một thông điệp hữu ích cho chính mình. Chiến dịch mong muốn từng bước hình thành thói quen “biết trước - nhận diện sớm - xử lý đúng - tìm kiếm hỗ trợ” trong đời sống số của học sinh.

Hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em

Phát biểu tại lễ khởi động, Tiến sĩ, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em không đơn thuần là ngăn chặn hay xử lý sau khi hành vi vi phạm đã xảy ra. Điều quan trọng hơn là phải phát hiện và nhận diện sớm các tình huống không an toàn trước khi chúng trở thành yếu tố gây tổn thương. Trẻ em cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, trong khi người lớn phải chủ động lắng nghe, đồng hành và xã hội cần có đủ năng lực để kịp thời hỗ trợ.

Nhu cầu giao tiếp và kết nối trực tuyến của trẻ em và thanh thiếu niên là tự nhiên. Do đó, giải pháp không phải là yêu cầu các em rời xa không gian số hay gieo rắc sự sợ hãi đối với các kết nối. Giống như loài người học cách quản trị ngọn lửa để phát triển dù lửa có nguy cơ gây bỏng, chúng ta cần quản trị rủi ro trên không gian mạng để giúp trẻ em khai thác các giá trị bổ ích một cách an toàn, trách nhiệm, thay vì bắt các em tránh né.

Tiến sĩ, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phát biểu tại lễ phát động.

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 không dừng lại ở các con số tiếp cận hay thông điệp truyền thông suông, mà giá trị thực sự nằm ở sự thay đổi nhận thức và hành động. Chúng ta cần chuyển từ câu hỏi “Trẻ em gặp nguy cơ gì trên mạng?” sang bài toán “Làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh để bảo vệ trẻ trước rủi ro?”. Đồng thời, chiến dịch hưởng ứng thông điệp của Ngày An ninh mạng Việt Nam: “Xây dựng một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”. “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, gia đình, các doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng sáng tạo nội dung. Đặc biệt, trẻ em không chỉ là đối tượng thụ động được bảo vệ, mà các em cần được lắng nghe và chủ động trở thành chủ thể có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để xây dựng môi trường số lành mạnh, không phải đối mặt với nguy cơ một mình”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch “Không một mình” năm 2025 đã tạo ra một dấu ấn quan trọng khi đưa câu chuyện an toàn trực tuyến đến gần hơn với trẻ em, gia đình, nhà trường và cộng đồng khi có 1,5 tỷ lượt người xem đã tiếp cận, hơn 40 triệu lượt người đã tiếp cận trực tiếp. Trong đó, hơn 8 triệu học sinh đã được tiếp cận với hơn 1.000 sự tham gia của hơn 1.000 KOLs. Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12/2026.