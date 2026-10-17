Chiến dịch 'Không một mình 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến' tại Trường Cao đẳng Cao Bằng

Các đại biểu dự chương trình.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số (DTA) phối hợp với Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức. Chiến dịch diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/10 - 10/12/2026. Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chiến dịch giúp trẻ em, thanh thiếu niên biết bảo vệ thông tin, thiết lập ranh giới an toàn, lưu giữ bằng chứng, chặn, báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ khi gặp vấn đề; đồng thời hình thành thói quen ứng xử có trách nhiệm, không tiếp tay, chia sẻ hoặc lan truyền nội dung gây tổn thương cho người khác; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc lắng nghe, hỗ trợ trẻ em; hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt, đại sứ an toàn số học đường; duy trì phong trào “5 phút cùng em”, tạo các điểm kết nối, hỗ trợ phù hợp ngay tại cơ sở.

Tại chương trình, sinh viên được phổ biến những nguy cơ xâm hại trên không gian mạng, hướng dẫn sinh viên nhận diện các hành vi bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán nội dung gây tổn thương. Giao lưu cùng các khách mời, chia sẻ một số lưu ý khi tham gia mạng xã hội trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phát huy vai trò phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ thanh thiếu niên trước những tác động tiêu cực của môi trường số.