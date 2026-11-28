​Bát Mọt là xã miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Cùng với sự phát triển của hạ tầng viễn thông, chiếc điện thoại thông minh kết nối Internet đã trở thành cánh cửa giúp học sinh nơi đây tiếp cận tri thức, mở rộng giao lưu. Tuy nhiên, đằng sau những tiện ích ấy là không ít rủi ro trên môi trường mạng mà các em chưa đủ trải nghiệm để nhận diện.

Lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình” và phổ biến chuyên đề “An toàn trên môi trường mạng.

​Thực tế cho thấy, chỉ từ một lời mời kết bạn, một đường link lạ hay tin nhắn làm quen tưởng chừng vô hại từ người không quen biết, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, thậm chí bị xâm hại. Trước thực tế đó, việc chủ động đưa kiến thức phòng ngừa đến sớm với học sinh vùng biên là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để tạo "lá chắn" cho các em, Công an xã Bát Mọt vừa phối hợp tuyên truyền Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, trang bị kỹ năng an toàn mạng cho hơn 600 học sinh vùng biên.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Bát Mọt không chỉ khái quát mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 mà còn đi sâu vào chuyên đề “An toàn trên môi trường mạng”. Thay vì những khái niệm khô khan, các nội dung được lồng ghép sinh động qua các tình huống thực tế, gần gũi với lứa tuổi học sinh.

Lực lượng Công an đã hướng dẫn cụ thể các nguyên tắc cốt lõi để học sinh tự bảo vệ mình như tuyệt đối không tùy tiện đăng tải hay chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ, lịch trình sinh hoạt, hình ảnh riêng tư; Không bấm vào đường link không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay mã xác thực; thận trọng trước các lời mời kết bạn, làm quen qua mạng; Khi gặp lời đe dọa, dụ dỗ hoặc có dấu hiệu bị xâm hại trên không gian mạng, học sinh cần giữ bình tĩnh, không tự xoay xở một mình mà phải lưu lại bằng chứng, chia sẻ kịp thời với cha mẹ, thầy cô và trình báo cơ quan Công an.

Qua cách truyền đạt trực quan, dễ hiểu, hơn 600 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt đã có thêm hành trang để ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên mạng xã hội, biết cân nhắc trước mỗi lần chia sẻ hay bình luận.

Việc bảo vệ trẻ em trước những “điểm mù” trên không gian mạng không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của từng em nhỏ mà cần có sự chung tay đồng bộ của gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng. Việc vào cuộc quyết liệt, sát sao của lực lượng Công an cùng sự quan tâm, lắng nghe từ cha mẹ và thầy cô, một “mạng lưới an toàn” vững chắc sẽ được hình thành, giúp học sinh vùng biên nói chung và học sinh vùng biên Bát Mọt nói riêng vững vàng bước vào thế giới số, tránh xa những tổn thương không đáng có.