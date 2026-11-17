Ông Jensen Huang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kỷ nguyên Vàng Đổi mới sáng tạo Mỹ tại Viện Hòa bình ở Washington, ngày 8-10. Ảnh: Getty Images

Những ngày qua, chiến dịch trực tuyến mang tên "Stand With Jensen" (Sát cánh cùng Jensen) thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi kêu gọi Hội đồng quản trị Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Jensen Huang, người vừa từ chức CEO hôm 12-11. Tính đến ngày 15-11, bản kiến nghị đã thu hút hơn 160.000 chữ ký.

Trong số những người công khai ủng hộ có tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX; Tim Sweeney, CEO Epic Games; Garry Tan, Chủ tịch Y Combinator; cùng các nhà đầu tư Brad Gerstner và Gavin Baker. Travis Kalanick, đồng sáng lập Uber, cũng tham gia chiến dịch, cho rằng những sai lầm của ông Huang chưa đủ nghiêm trọng để buộc ông rời khỏi công ty do chính mình xây dựng.

Chiến dịch được khởi xướng bởi một nhóm nhân viên Nvidia, nhà đầu tư và những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Một nhân viên Nvidia đã sử dụng nền tảng Replit xây dựng website tiếp nhận chữ ký trực tuyến. Tuy nhiên, tính xác thực của danh sách gây tranh cãi khi một số người, trong đó có nhân viên Nvidia, cho biết họ chưa ký nhưng vẫn xuất hiện tên trên website.

Những người ủng hộ cho rằng ông Huang đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hình văn hóa kỹ thuật và chiến lược phát triển Nvidia. Dưới sự lãnh đạo của ông trong hơn 30 năm, tập đoàn từ một nhà sản xuất chip đồ họa đã vươn lên thành doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI). Họ cũng đánh giá ông Huang là người ủng hộ AI mã nguồn mở, góp phần duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước các đối thủ như Huawei. Trong thư ngỏ ngày 13-11, các nhà đầu tư Brad Gerstner và Gavin Baker đề nghị hội đồng quản trị không vội vàng bổ nhiệm CEO mới, đồng thời để ngỏ khả năng ông Huang trở lại khi những vấn đề liên quan chưa được làm sáng tỏ.

Sức ép cải tổ từ Washington

Bên cạnh chiến dịch trực tuyến, một nhóm đồng minh của ông Huang tại Thung lũng Silicon được cho là đang thành lập "phòng tác chiến", tập hợp các lãnh đạo công nghệ nhằm phối hợp vận động đưa ông trở lại và tìm kiếm sự ủng hộ của Nhà Trắng.

Theo Financial Times, ông Huang đã thảo luận với những người thân tín về khả năng tái đảm nhiệm vị trí CEO và được cho là ủng hộ nỗ lực vận động này. Tuy nhiên, triển vọng trên vấp phải quan điểm trái chiều từ chính quyền Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 15-11 công khai đề nghị Nvidia tìm kiếm lãnh đạo mới từ bên ngoài tập đoàn, đồng thời cho rằng công ty cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Ông Bessent đặc biệt quan tâm đến nghi vấn Nvidia không kiểm soát hiệu quả hoạt động phân phối chip AI, khiến các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ có thể bị chuyển hướng sang Trung Quốc để né tránh các biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Tâm điểm vụ việc là Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore bị cáo buộc đã mua hơn 4 tỷ USD chip Nvidia trong hai năm qua để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, sau đó chuyển hướng một phần sang Trung Quốc. Alice Huang, người từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed và có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang, cũng trở thành nhân vật được chú ý. Megaspeed phủ nhận các cáo buộc, khẳng định hoạt động kinh doanh hợp pháp và cho biết Alice Huang đã rời công ty từ tháng 8-2025. Trung Quốc cũng bác bỏ những thông tin liên quan đến cáo buộc hoạt động tình báo.

Bộ trưởng Bessent yêu cầu Hội đồng quản trị Nvidia và các luật sư độc lập làm rõ trách nhiệm trong vòng 10 ngày. Theo ông, vấn đề cốt lõi là Nvidia có nắm rõ khách hàng, kiểm soát hoạt động bán hàng và ngăn chặn tình trạng chuyển hướng chip trái phép hay không. Ông cũng cho rằng cần xác định trách nhiệm đến cấp lãnh đạo cao nhất nếu có sai phạm.

Tương lai lãnh đạo Nvidia chưa rõ ràng

Trong khi chiến dịch ủng hộ ông Huang tiếp tục, Hội đồng quản trị Nvidia vẫn tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Công ty đã thuê đơn vị tư vấn tuyển dụng nhân sự cấp cao và xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Một số cái tên được truyền thông đề cập gồm Rene Haas, CEO Arm Holdings, và Tim Cook, cựu CEO Apple, người từng được Tổng thống Donald Trump nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng. Hiện Giám đốc tài chính Colette Kress đảm nhiệm vị trí CEO lâm thời. Nvidia đồng thời thuê hãng luật Wachtell Lipton tiến hành điều tra độc lập về những vấn đề liên quan đến cựu lãnh đạo và các nghi vấn an ninh quốc gia.

Các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng cũng đang xem xét yêu cầu ông Huang và đại diện Nvidia ra điều trần trước Quốc hội, nhằm làm rõ những tác động tiềm tàng đối với an ninh quốc gia và vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành AI. Giới phân tích nhận định ông Huang vẫn có cơ hội trở lại nếu vượt qua các trở ngại pháp lý và nhận được sự đồng thuận của hội đồng quản trị. Tuy nhiên, nhà phân tích Dan Ives thuộc Yorkville Ives & Co. cho rằng khả năng này rất thấp, trong khi quá trình điều tra có thể kéo dài nhiều tháng. Theo điều lệ Nvidia, hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định nhân sự điều hành cấp cao. Vì vậy, dù chiến dịch "Stand With Jensen" cho thấy sức ảnh hưởng của ông Huang trong cộng đồng công nghệ, hơn 160.000 chữ ký ủng hộ không đồng nghĩa với việc ông chắc chắn được phục chức. Cuộc khủng hoảng đặt Nvidia trước yêu cầu vừa bảo đảm hoạt động điều hành, vừa khôi phục niềm tin của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Mỹ. Kết quả điều tra cùng quyết định của hội đồng quản trị sẽ quyết định tương lai lãnh đạo tập đoàn chip hàng đầu thế giới.