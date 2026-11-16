Chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia

Chiều 13/11, khi đang quay video quảng bá cho công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của mình, Amjad Masad bất ngờ nhận được tin nhắn khẩn cấp: Liệu ông có thể hỗ trợ khởi động chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia?

Một nhân viên đã dùng nền tảng Replit của Masad để xây dựng trang web mang tên “Stand With Jensen” (Ủng hộ Jensen), cho phép người dùng ký thư ngỏ gửi hội đồng quản trị Nvidia, kêu gọi đưa Huang trở lại điều hành tập đoàn, WSJ cho hay. Song, lượng truy cập tăng đột biến khiến trang web nhanh chóng quá tải.

Kiểm tra mã nguồn, Masad phát hiện hệ thống chỉ tiếp nhận tối đa 200 chữ ký mỗi phút. Ông lập tức gỡ bỏ giới hạn này, bổ sung CAPTCHA để ngăn bot và khắc phục một số lỗi kỹ thuật khác.

Đến chiều 15/11, bản kiến nghị đã thu hút khoảng 106.000 chữ ký. Trong số những người công khai ủng hộ có chính Masad, Travis Kalanick - đồng sáng lập Uber, nhà đầu tư công nghệ Gavin Baker, Tobias Lütke - CEO Shopify và Tim Sweeney - CEO Epic Games. Tuy nhiên, một số người, trong đó có những nhân viên nổi bật của Nvidia, cho biết tên họ xuất hiện trong danh sách dù không ký tên.

Jensen Huang đang nhận được sự ủng hộ trở lại rất lớn từ giới công nghệ và nhân viên. Ảnh: Reuters.

Thung lũng Silicon đồng lòng

Chiến dịch phản đối việc Huang rời Nvidia đang lan rộng tại Thung lũng Silicon, ngay cả khi các cơ quan chức năng Mỹ tăng cường giám sát vai trò của ông trong hoạt động cung cấp chip AI tiên tiến cho nước ngoài.

Kể từ khi Jensen Huang từ chức giữa những cáo buộc liên quan đến quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ, nhiều lãnh đạo và nhà đầu tư nổi tiếng trong ngành công nghệ đã bày tỏ công khai hoặc riêng tư sự ủng hộ dành cho ông.

Một số nhà đầu tư thậm chí đề nghị hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm CEO chính thức cho đến khi cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Jensen Huang và bà Alice Huang - lãnh đạo một công ty trung tâm dữ liệu tại Singapore, hoàn tất.

Trong thư ngỏ công bố hôm 13/11, nhà đầu tư Gavin Baker và Brad Gerstner, CEO Altimeter Capital, cho rằng ông Jensen Huang xứng đáng được xem xét một cách thận trọng. Theo họ, hội đồng quản trị không nên vội tìm người thay thế trước khi toàn bộ sự việc được làm sáng tỏ.

Nhà đầu tư Gavin Baker là một trong những người kêu gọi Jensen Huang trở lại. Ảnh: Bloomberg.

Cùng ngày, Nvidia thông báo đã thuê một công ty chuyên tuyển dụng nhân sự cấp cao, song khẳng định chưa tiếp xúc với bất kỳ ứng viên tiềm năng nào.

Các quan chức Mỹ nghi ngờ Alice Huang chuyển thông tin cho tình báo nước ngoài trong thời gian có quan hệ với Jensen Huang. Công ty Megaspeed do bà lãnh đạo từng trở thành đối tác điện toán đám mây của Nvidia, qua đó có khả năng mua số lượng lớn chip của tập đoàn Mỹ.

Những người ủng hộ Huang cho rằng ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái AI mã nguồn mở do Mỹ dẫn dắt. Họ lập luận cách tiếp cận này giúp công nghệ AI không bị tập trung trong tay một nhóm nhỏ doanh nghiệp.

Masad cho biết trong các nhóm trò chuyện với đồng nghiệp ngành công nghệ, nhiều người bày tỏ lo ngại khi một lãnh đạo có tiếng nói ủng hộ phần mềm mã nguồn mở như Huang phải rời vị trí. Công nghệ mã nguồn mở cho phép người dùng truy cập, tải xuống và chỉnh sửa mã nguồn theo nhu cầu.

“Ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều công ty và là tiếng nói cân bằng trước những quan điểm cho rằng cần siết chặt quản lý AI, đóng cửa các mô hình mã nguồn mở”, Masad nói.

Một số nhân viên Nvidia xác nhận đã ký thư ngỏ cũng xem Jensen Huang là nhà lãnh đạo khó có người thay thế.

Jensen Huang phát quýt tại lễ hội Tết Nguyên đán thường niên của Nvidia ở Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2026. Ảnh: SCMP.

Sức ép điều tra

Tuy nhiên, chiến dịch vận động đưa Jensen Huang trở lại có thể gặp trở ngại khi những nghi vấn về hoạt động kinh doanh của Nvidia ngày càng được chú ý.

Hôm 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công khai kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia tìm kiếm ứng viên bên ngoài để thay thế Huang. “Với những gì đang diễn ra bên trong công ty, họ cần một sự thay đổi mạnh mẽ”, ông nói trên Fox News.

Ông Bessent cho rằng những dấu hiệu về “văn hóa không tuân thủ quy định tại Nvidia” khiến ông tin rằng công ty cần một CEO từ bên ngoài. Colette Kress, người được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền sau khi Huang từ chức, đã giữ chức Giám đốc tài chính Nvidia dưới quyền ông suốt 13 năm.

“Tôi muốn tiếp tục đặt câu hỏi về văn hóa tại Nvidia, liệu công ty có đang thúc đẩy những thương vụ có dấu hiệu bất hợp pháp nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận hay không? Tôi nghĩ chúng ta cần có câu trả lời từ hội đồng quản trị và các luật sư độc lập trong vòng 10 ngày tới”, ông Bessent nói.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Sott Bessent (hàng dưới, bên trái) và Jensen Huang (hàng trên, ngoài cùng bên phải) tại Trung Quốc vào tháng 5. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư chuyên ngành quản trị tại Trường Quản lý thuộc Đại học Yale, cho rằng việc buộc Huang rời ghế CEO có cơ sở nếu xét theo chính quy tắc ứng xử của Nvidia.

“Nếu hội đồng quản trị bỏ qua những quy định này, các tiêu chuẩn đạo đức của công ty sẽ mất đi tính thực thi”, ông nhận định.

Theo Sonnenfeld, vai trò của Jensen Huang trong các giao dịch với Megaspeed và những doanh nghiệp khác bị cáo buộc hỗ trợ nước ngoài né tránh biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ sẽ tiếp tục bị soi xét. Ông gọi đây là hành vi tiếp tay và dung túng cho việc né tránh các quy định thương mại của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, thông tin về khả năng Huang trở lại đã phần nào tác động đến thị trường. Theo Bloomberg, hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên blockchain Hyperliquid, tham chiếu giá cổ phiếu Nvidia, tăng hơn 3% trong tối Chủ nhật. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 cũng tăng gần 0,9% trước khi thu hẹp đà đi lên.

Cổ phiếu Nvidia vừa trải qua tuần giao dịch tệ nhất kể từ tháng 4/2025, sau khi Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi là gián điệp và nhanh chóng rời vị trí lãnh đạo tập đoàn. Thông tin về khả năng ông trở lại vì thế đang được giới đầu tư theo dõi sát sao, trong khi tương lai của Nvidia vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra và quyết định của hội đồng quản trị.