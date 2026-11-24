Tàu hộ vệ hải quân Nga Merkury bị tấn công trong đòn tập kích rạng sáng 22/11/2026 của Ukraine tại Libya. Ảnh vệ tinh. EPA

Theo báo The Wall Street Journal, các lực lượng đặc nhiệm Ukraine hoạt động tại Libya đã theo dõi hoạt động di chuyển của tàu chiến và tàu thương mại Nga trong nhiều tháng, thu thập thông tin tình báo phục vụ một trong những chiến dịch quân sự táo bạo nhất mà Kiev tiến hành bên ngoài lãnh thổ Nga và Ukraine.

Trước khi trời sáng ngày 22/11, một đội đặc nhiệm Ukraine đã phóng 7 xuồng không người lái mang thuốc nổ từ một tàu mẹ ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Bắc Phi, theo một quan chức quân sự Ukraine.

Không lâu sau đó, các xuồng không người lái bị trực thăng và những tàu nhỏ trang bị súng máy khai hỏa, trước khi lao vào một tàu hộ vệ của Hải quân Nga và một tàu chở hàng ở gần đó.

Phần lớn xuồng không người lái nhằm vào tàu hộ vệ, trong khi ít nhất một xuồng đánh trúng tàu hàng khô, theo quan chức quân sự Ukraine. Các vụ nổ sau đó khiến tàu chiến mang tên Merkury chìm và tàu chở hàng Angara bốc cháy.

Cuộc tập kích cho thấy khả năng Ukraine trong việc nhắm vào Hải quân Nga cũng như mạng lưới vận tải hàng hải được sử dụng để đưa vũ khí tới những điểm nóng nơi lực lượng Nga và các đồng minh hoạt động. Chiến dịch cũng cho thấy Kiev sẵn sàng mở rộng các cuộc tấn công ra xa khu vực chiến sự.

Khói bốc lên từ một tàu chở hàng bị tấn công trong cuộc đột kích của Ukraine rạng sáng 22/11. Ảnh vệ tinh: EPA/Shutterstock

"Ukraine vốn luôn được biết đến với việc đẩy giới hạn đi xa hơn", Jalel Harchaoui, nhà phân tích an ninh chuyên về Libya thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch còn phá hủy một trực thăng chiến đấu Ka-27. Ông nói rằng tàu Angara được Nga sử dụng để vận chuyển vũ khí.

"Chúng tôi đáp trả khi Nga tấn công chúng tôi. Và hôm nay, Nga có thể cảm nhận được phản ứng của chúng tôi từ tận Tây Siberia, nơi các nhà máy lọc dầu của họ đang bốc cháy, đến bờ biển Libya, nơi các tàu chiến của họ đang chìm", ông Zelensky phát biểu ngày 23/11 trước Hội đồng Nghị viện NATO.

Điện Kremlin cho biết đã ghi nhận những phát biểu của ông Zelensky về vụ tập kích. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/11 cho biết Nga sẽ tiếp tục đánh vào hạ tầng quân sự Ukraine, trong bối cảnh Kiev bị Moskva cáo buộc mở rộng các hoạt động tập kích nhằm vào tàu Nga ở cả Địa Trung Hải và biển Baltic.

Vì sao tàu chiến Nga có mặt tại Libya?

Libya là quốc gia đang bị chia rẽ giữa chính quyền được quốc tế công nhận ở miền Tây và lực lượng của tướng Khalifa Haftar ở miền Đông – nơi tàu chiến Nga vừa bị tập kích. Những người nắm rõ vụ việc cho biết các đặc nhiệm Ukraine hoạt động tại miền Tây Libya đã tiến hành những cuộc phá hoại nhằm vào ít nhất 3 tàu có liên hệ với Nga hoạt động trên Địa Trung Hải trong năm ngoái.

Theo những người nắm rõ chiến dịch, công tác thu thập thông tin tình báo của Ukraine phục vụ cuộc tập kích hôm 22/11 cũng cung cấp dữ liệu cho các vụ tấn công trước đó.

Sự hiện diện của tàu chiến Nga tại Libya gắn với nỗ lực duy trì và mở rộng mạng lưới hậu cần quân sự của Moskva ở Bắc Phi và Địa Trung Hải. Sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tại Syria tháng 12/2024, Nga phải điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này, nơi Moskva từng duy trì các cơ sở quân sự quan trọng trong nhiều năm. Trong bối cảnh đó, Libya, đặc biệt là khu vực miền Đông do lực lượng của tướng Khalifa Haftar kiểm soát, ngày càng có ý nghĩa đối với các tính toán chiến lược của Nga.

Theo các nhà phân tích, khu vực miền Đông Libya có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hỗ trợ các hoạt động của Nga tại châu Phi, trong đó có Sudan và vùng Sahel. Nga được cho là đã triển khai khoảng 1.800 quân nhân tại Libya, trong đó có các thành viên Quân đoàn Phi Châu (Africa Corps), lực lượng thay thế Wagner.

Tàu hộ vệ Merkury có mặt tại cảng Benghazi trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Nga và chính quyền miền Đông Libya. Theo giới chức Libya, con tàu dừng tại căn cứ hải quân Benghazi để tiếp nhiên liệu và bổ sung hậu cần trên hành trình trở về Nga.

Phản ứng của Nga, Libya và Liên hợp quốc

Vụ tập kích tàu chiến Nga tại Benghazi đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang Bắc Phi và Địa Trung Hải. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/11 mô tả các cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga ở những khu vực cách xa chiến trường Ukraine là một xu hướng rất nguy hiểm. Moskva chưa công bố đầy đủ thông tin về thiệt hại của tàu Merkury cũng như các biện pháp đáp trả có thể được tiến hành.

Tại Libya, chính quyền miền Đông, vốn duy trì quan hệ hợp tác quân sự với Moskva, lên án vụ tấn công và cho biết con tàu Nga đang neo đậu tại Benghazi theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng Osama Hammad của chính quyền miền Đông tuyên bố đề nghị Liên hợp quốc tiến hành điều tra, đồng thời yêu cầu làm rõ việc sử dụng các cơ sở và lãnh thổ Libya cho hoạt động quân sự của những bên tham gia xung đột bên ngoài.

Trong khi đó, Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya tại Tripoli cũng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ đất nước bị cuốn sâu hơn vào cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao Libya nhấn mạnh không bên nào trong cuộc xung đột có quyền tiến hành các hoạt động quân sự trên lãnh thổ hoặc trong vùng biển thuộc chủ quyền Libya.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, minh bạch về vụ việc, đồng thời cảnh báo Libya không được trở thành địa bàn cho các cuộc xung đột và đối đầu bên ngoài. Phái bộ nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các quy định của luật pháp quốc tế, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi vẫn đang đối mặt với tình trạng chia rẽ chính trị và an ninh kéo dài.