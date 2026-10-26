Chiến dịch của Citi hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thông qua đào tạo nghề

Chiến dịch năm 2025 đã gây quỹ được 6,7 triệu USD, nâng tổng số tiền đóng góp kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào năm 2013 lên hơn 86 triệu USD.

Trong tám tuần diễn ra hằng năm, từ tháng 9 đến tháng 10, Bộ phận Thị trường của Citi đóng góp một tỷ lệ phần trăm từ doanh thu của các giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử. Chiến dịch e4e “e for education” hợp tác với 13 tổ chức phi lợi nhuận trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ trẻ em tiếp cận giáo dục.

Tại Việt Nam, tổ chức phi lợi nhuận REACH nhận được nguồn tài trợ thông qua EMpower, một trong những tổ chức được e4e hỗ trợ. REACH giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương xây dựng sinh kế bền vững thông qua đào tạo nghề, phát triển kỹ năng sống và hỗ trợ kết nối việc làm.

“Chuyến thăm REACH giúp chúng tôi trực tiếp chứng kiến sáng kiến này của Citi đang tạo ra cơ hội cho thanh niên Việt Nam như thế nào”, bà Thái Nguyệt Minh, Giám đốc Khối Thị trường Citi Việt Nam, cho biết. “Bằng cách trang bị cho người trẻ những kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường và hỗ trợ họ có việc làm, REACH đang giúp các bạn xây dựng tương lai vững chắc hơn. Hoạt động của REACH cho thấy việc tiếp cận giáo dục và đào tạo có thể tạo ra tác động mạnh mẽ như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.”

Từ khi trở thành một tổ chức phi chính phủ độc lập vào năm 2008, REACH đã đào tạo hơn 21.000 thanh niên trên khắp Việt Nam và giúp hơn 80% học viên tốt nghiệp có việc làm. Các chương trình của tổ chức hỗ trợ thanh niên bỏ học, thanh niên di cư, người trẻ khuyết tật và những người sống sót sau nạn mua bán người.

Trên toàn cầu, kể từ khi ra mắt năm 2013, e4e đã hỗ trợ hơn 3,5 triệu thanh niên, giúp đỡ hơn 25.000 trường học và tiếp cận các cộng đồng tại 81 quốc gia. Các tổ chức được chiến dịch hỗ trợ giải quyết tình trạng mù chữ ở trẻ em và nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận nền giáo dục chất lượng.