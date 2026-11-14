Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII: Phát hiện hơn 1.900 vi phạm liên quan đến ma tuý

Theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông lần thứ VIII (OMD VIII), các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực đã ghi nhận tổng cộng 2.148 vụ bắt giữ. Đây là số vụ cao nhất kể từ khi Chiến dịch được triển khai, thể hiện rõ nỗ lực phối hợp giữa lực lượng hải quan các nước trong đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất và động vật, thực vật hoang dã.

Trong tổng số vụ việc được ghi nhận, có 1.982 vụ liên quan đến ma túy, 45 vụ về tiền chất, 101 vụ liên quan đến động vật, thực vật hoang dã và 20 vụ thuộc các lĩnh vực khác. Tang vật thu giữ gồm khoảng 19,92 tấn và hơn 13 triệu đơn vị ma túy; 52,8 tấn và 179.867 đơn vị tiền chất; cùng khoảng 28 tấn và 4.621 cá thể, mẫu vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật hoang dã.

Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII lập kỷ lục về số vụ bắt giữ. Ảnh: PV

Được Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng khởi xướng năm 2018, với sự hỗ trợ của Văn phòng Liên lạc Tình báo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO A/P) và Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), Chiến dịch Con rồng Mê Kông ban đầu là sáng kiến hợp tác cấp tiểu vùng, sau đó phát triển thành cơ chế phối hợp thực thi pháp luật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan Việt Nam Đặng Văn Đức cho biết, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Hải quan Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 287 đối tượng, thu giữ khoảng 2,05 tấn ma túy các loại.

Đáng chú ý, vụ phát hiện gần 1,2 tấn ngà voi cùng 79 kg xương động vật thuộc nhóm thú ăn thịt họ mèo cỡ lớn tại cảng Quy Nhơn.

Theo đại diện Hải quan Trung Quốc, việc trao đổi thông tin tình báo, phối hợp xác minh và điều tra giữa cơ quan chức năng tại nơi xuất phát, quá cảnh và điểm đến sẽ giúp mở rộng phạm vi điều tra, từng bước nhận diện và triệt phá các đường dây xuyên quốc gia.

Đại diện RILO A/P cũng nhấn mạnh vai trò của việc chuyển hóa thông tin thu thập từ các vụ bắt giữ thành dữ liệu tình báo phục vụ công tác thực thi. Thông qua mạng lưới liên lạc khu vực, các thành viên có thể đối chiếu thông tin giữa nhiều địa bàn, nhận diện tuyến vận chuyển và các đối tượng liên quan, từ đó xác định trọng điểm kiểm tra và triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Trong khi đó, UNODC cảnh báo các đối tượng buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã ngày càng sử dụng chứng từ giả mạo để hợp thức hóa hàng hóa, lợi dụng môi trường trực tuyến và chuỗi cung ứng hợp pháp. Những hạn chế về nguồn lực, năng lực điều tra và chia sẻ thông tin xuyên biên giới vẫn là trở ngại khiến nhiều vụ việc chưa thể truy xét đến các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Hải quan các nước tăng phối hợp điều tra tội phạm xuyên quốc gia. Ảnh: PV

Hướng tới Chiến dịch Con rồng Mê Kông lần thứ IX (OMD IX), các đơn vị điều phối đề xuất tiếp tục tập trung đấu tranh với ma túy, tiền chất và các loài thuộc danh mục Công ước CITES; đồng thời tăng cường khai thác dữ liệu trên nền tảng CENcomm của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hải quan, cảnh sát và các cơ quan liên quan.

Việc đẩy mạnh điều tra sau bắt giữ được xác định là hướng đi quan trọng nhằm gắn kết kiểm soát tại biên giới với đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.