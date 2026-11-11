Chiến dịch chăm sóc trẻ sinh non toàn diện

Khi một cuộc hôn nhân đã đi qua hàng chục năm gắn bó, sự phản bội không chỉ làm tổn thương tình yêu mà còn có thể khiến những ký ức, niềm tin và cả tương lai chung trở nên mong manh. Một lời xin lỗi có thể mở đầu cho sự hàn gắn nhưng liệu có đủ để xóa đi những rạn nứt?