Chiến dịch chăm sóc trẻ sinh non toàn diện
Hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2026, Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông cao điểm từ ngày 1-30/11/2026 với chủ đề “Để trẻ sinh non phát triển toàn diện, hãy đầu tư vào chăm sóc và theo dõi liên tục”.
Chiến dịch nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chăm sóc trẻ sinh non một cách liên tục, toàn diện, tập trung vào các can thiệp cấp cứu, điều trị; đồng thời chú trọng chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các vấn đề về phát triển thể chất, thần kinh và vận động sau khi trẻ xuất viện.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chien-dich-cham-soc-tre-sinh-non-toan-dien-post1401744.html