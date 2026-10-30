Chiến dịch cao điểm xây dựng trường học biên giới: Cán bộ, chiến sĩ góp hơn 77 ngàn ngày công

Sáng 30/10, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và gặp mặt các tập thể, cá nhân trong lực lượng Quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng công trình.

Toàn cảnh Lễ tổng kết và gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân trong lực lượng Quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng công trình.

Theo báo cáo tại lễ tổng kết, Dự án đầu tư xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3170/QĐUBND ngày 23/12/2025; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh (3.670 học sinh nội trú, 3.438 học sinh bán trú), diện tích sử dụng đất khoảng 51,9 ha; tổng mức đầu tư 1.516,34 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương 1.506,34 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng.

Ngày 31/5/2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm được triển khai từ ngày 01/6 - 30/8/2026, nhằm huy động nguồn lực, đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và đưa trường học vào phục vụ năm học 2026–2027.

Song song với đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh hỗ trợ nhân lực thi công.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai Chiến dịch.

Trong thời gian cao điểm, có lúc huy động tổng lực 819 người trên công trường. Đây là lực lượng hỗ trợ các công việc xây dựng, xây tô, vận chuyển vật liệu, thi công nền, hàng rào, bể nước và các phần việc hoàn thiện theo yêu cầu thực tế.

Sang tháng 9 và 10, dù hết thời điểm chiến dịch cao điểm, nhưng lực lượng vũ trang vẫn bố trí 275 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hoàn thiện tại 5 điểm trường.

Báo cáo cũng thể hiện, lực lượng vũ trang đóng góp 77.028 ngày công lao động. Hoạt động hỗ trợ góp phần bổ sung nhân lực, giảm áp lực thiếu lao động, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường phối hợp quân – dân tại địa bàn biên giới.

Kết quả, thời điểm gần bắt đầu chiến dịch cao điểm (ngày 25/6/2026), mới chỉ có 55% khối lượng xây lắp lũy kế, tương đương 712 tỷ đồng.

Đến ngày 01/9/2026 đã đạt khoảng 85% khối lượng, tương đương 1.100 tỷ đồng; cất nóc 90/94 hạng mục chính; giải ngân lũy kế 1.016,207 tỷ đồng, đạt khoảng 67% kế hoạch vốn. Khối lớp học, phòng bộ môn và nhà hiệu bộ tại 07 điểm trường được hoàn thành để phục vụ năm học 2026–2027.

Đến ngày 30/10/2026, khối lượng xây lắp ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng; giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 828,747 tỷ đồng (74% kế hoạch năm); lũy kế giải ngân toàn dự án đạt 1.225,896 tỷ đồng, bằng 81% tổng kế hoạch vốn. Tất cả 7 trường đã đưa khối lớp học và hiệu bộ vào vận hành ổn định; 94/94 hạng mục chính đã cất nóc. Riêng trường học tại xã Ia Púch đã hoàn thành toàn bộ khối lượng.

Theo báo cáo, đến nay Trường phổ thông nội trú liên cấp Ia Púch (xã Ia Púch, Gia Lai) đã hoàn thành toàn bộ khối lượng.

6 điểm trường còn lại tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện; dự kiến Ia Nan và Ia Mơ hoàn thành trước ngày 30/10/2026, các điểm Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Chia và Ia O trước ngày 15/11/2026. Dự kiến bàn giao khu nội trú, nhà ăn từ ngày 01/11/2026.

Tại Lễ tổng kết, UBND tỉnh đã biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai Chiến dịch; lan tỏa tinh thần trách nhiệm, gắn kết giữa chính quyền địa phương, các đơn vị thi công và lực lượng vũ trang nhân dân.