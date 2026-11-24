Đoàn viên thanh niên phường Hàm Rồng hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa.

Những ngày trung tuần tháng 11/2026, đông đảo người dân phố Hàm Long, phường Hàm Rồng đã có mặt tại nhà văn hóa phố để được các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa. Với nhiều người, việc cài đặt các ứng dụng số không phải là chuyện mới, nhưng đây là lần đầu tiên người dân phố Hàm Long được cài đặt một ứng dụng do chính cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng, tích hợp nhiều tiện ích thiết thực, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân.

Ông Lê Đăng Thanh, công dân phố Hàm Long chia sẻ: “Sau khi được hướng dẫn, tôi đã biết cách cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa. Thông qua ứng dụng, người dân có thêm một kênh thuận tiện để tiếp cận thông tin, gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết của cơ quan chức năng. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phục vụ Nhân dân”.

Phường Hàm Rồng phấn đấu có ít nhất 40% người trưởng thành cài đặt và được hướng dẫn sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa trước ngày 15/12/2026. Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng Lê Thị Thanh cho biết: “Để hoàn thành mục tiêu này, từng cán bộ được phân công phụ trách địa bàn và từng thành viên tổ công nghệ số cộng đồng không làm theo phong trào, không chạy theo số lượng mà phải bảo đảm người dân sau khi được hỗ trợ có thể tự mình thao tác sử dụng thành thạo ứng dụng. Đối với người cao tuổi, người yếu thế, người đi lại khó khăn không thể ra nhà văn hóa, đoàn thanh niên phường phối hợp với tổ dân phố sẽ đến tận nhà để hướng dẫn người dân”.

Thực hiện “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa”, đầu tháng 11/2026, Đảng ủy phường Quảng Phú đã ra mắt mô hình “Ngày chủ nhật số” và lựa chọn 3 tổ dân phố là Hưng Phúc, Phú Thành và Tâm Quý làm điểm. Từ ngày 15/11, mô hình được triển khai đồng loạt ở tất cả các tổ dân phố trên địa bàn phường. Mỗi người dân biết dùng ứng dụng số là thêm một “công dân số”, mỗi tổ dân phố làm tốt là thêm một “tổ dân phố số”. Vì vậy, cán bộ, công chức đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, công an phường, đoàn viên thanh niên được chia thành 24 tổ hướng dẫn, mỗi tổ phụ trách một tổ dân phố để thực hiện mô hình. Sáng chủ nhật hằng tuần, các tổ có mặt tại nhà văn hóa để hướng dẫn bà con cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa và các tiện ích số khác theo phương châm “một kèm một”.

Mục tiêu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quảng Phú đặt ra có từ 40% trở lên người dân trưởng thành cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa trước ngày 31/12/2026; 100% đảng viên có điều kiện sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; đến hết năm 2026, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người sử dụng thành thạo VNeID, Ứng dụng số Thanh Hóa và thực hiện được dịch vụ công trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: “Đây là những chỉ tiêu không dễ, nhưng hoàn toàn làm được nếu cán bộ thật sự sâu sát và bà con đồng lòng hưởng ứng. Do đó, Đảng ủy phường yêu cầu các tổ hướng dẫn duy trì nghiêm lịch chủ nhật hằng tuần, mỗi buổi có ít nhất 3 thành viên trực tiếp hướng dẫn; phân công rõ người phụ trách từng ứng dụng, từng nhóm đối tượng; lấy kết quả bà con tự sử dụng được làm thước đo đánh giá. Các chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, nắm chắc hộ nào, người nào chưa cài đặt để hướng dẫn thực hiện”.

Ứng dụng số Thanh Hóa là nền tảng kết nối người dân, doanh nghiệp với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tiếp cận các dữ liệu công khai của tỉnh, theo dõi thông tin kinh tế - xã hội, sử dụng các tiện ích số và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng một cách thuận tiện, nhanh chóng. Để phát huy hiệu quả của Ứng dụng số Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 29/10/2026 phát động “Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa” trên địa bàn tỉnh. Ngoài các chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu khác nhằm từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số cho người dân.

“Chiến dịch cao điểm 60 ngày cài đặt Ứng dụng số Thanh Hóa” diễn ra đến hết ngày 31/12/2026. Thực hiện chiến dịch, các xã, phường đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng thôn, tổ dân phố; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu địa bàn để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng. Đồng thời, bố trí thời gian, địa điểm hỗ trợ linh hoạt, thuận tiện cho người dân, nhất là tại những địa bàn khó khăn và nhóm người còn hạn chế về kỹ năng số. Ngoài thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ điều kiện thực tế, nhiều địa phương còn đề ra các chỉ tiêu bổ sung như: Các phản ánh kiến nghị được xử lý, trả lời đúng hạn; trụ sở cơ quan, trung tâm phục vụ hành chính công, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa niêm yết mã QR, đường dẫn cài đặt chính thức để người dân dễ dàng cài đặt, sử dụng.

Việc đẩy mạnh cài đặt và sử dụng Ứng dụng số Thanh Hóa không chỉ giúp người dân khai thác hiệu quả hơn các tiện ích của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.