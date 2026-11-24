Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trăn trở nhiều ngày trước đà lao dốc của thị trường chứng khoán nước này và đi đến kết luận cần đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia để ngăn đà bán tháo. Quyết định của ông Trump vào cuối tuần trước mở màn cho chiến dịch vận động chưa từng có tiền lệ tại Nhà Trắng nhằm thuyết phục Nvidia khôi phục chức vụ cho nhà lãnh đạo vừa từ chức vì bê bối đời tư, theo CNN dẫn lời nhiều nguồn tin am hiểu sự việc.

Trong hàng loạt cuộc điện đàm cuối tuần, các quan chức cấp cao, đứng đầu là Phó tổng thống JD Vance, thuyết phục hội đồng quản trị Nvidia để đưa ông Huang trở lại. Họ trấn an công ty rằng nhà sáng lập này không gây rủi ro an ninh quốc gia, bất chấp những nghi vấn về mối quan hệ giữa ông với một phụ nữ bị tình nghi có liên hệ với tình báo nước ngoài.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump trực tiếp gọi điện cho hội đồng quản trị Nvidia để bảo đảm uy tín của ông Huang. Tổng thống Mỹ cho rằng nhà lãnh đạo này là nhân tố quan trọng đối với cả Nvidia lẫn nền kinh tế Mỹ.

"Tôi đã trao đổi trực tiếp và gián tiếp với hội đồng quản trị, và tôi có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này. Tôi nghĩ chúng ta đã đưa một trong những ngôi sao lớn nhất trở lại cuộc chơi", ông Trump nói với CNBC hôm 23/11, sau khi Nvidia thông báo khôi phục chức CEO cho Jensen Huang.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng tham gia chiến dịch đưa Jensen Huang trở lại Nvidia. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch bí mật

Chiến dịch vận động của Nhà Trắng được giữ bí mật đến mức một số lãnh đạo cấp cao tại Nvidia cũng không hay biết cho đến ngay trước khi công ty công bố quyết định sáng 23/11, theo một nguồn tin am hiểu sự việc.

Diễn biến này cũng cho thấy ông Trump đặc biệt quan tâm việc duy trì đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, lĩnh vực mà ông xem là yếu tố then chốt định hình di sản chính trị của mình. Tổng thống và các quan chức cấp cao ngày càng tin rằng sức khỏe nền kinh tế Mỹ phụ thuộc đáng kể vào Nvidia cùng một số ít tập đoàn AI lớn.

Kể từ khi Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, Quốc hội Mỹ đã mở các cuộc điều tra với sự tham gia của cả hai đảng, tập trung hành vi của ông Huang và những hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.

Alice Huang từng là lãnh đạo tại Megaspeed, công ty đã mua chip của Nvidia. Giới chức Mỹ lo ngại số chip này sau đó có thể đã được tuồn sang nước ngoài.

Bê bối cũng làm bùng lên những tranh cãi mới trong nội bộ chính quyền ông Trump về việc chưa áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động bán chip AI tiên tiến của Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia nhanh chóng hồi phục sau tin Jensen Huang được phục chức. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đối với ông Trump, đà lao dốc của cổ phiếu Nvidia cuối cùng trở thành mối lo lớn hơn cả. Giá cổ phiếu công ty giảm mạnh kể từ khi ông Huang rời ghế CEO, kéo theo thị trường chung đi xuống và làm dấy lên lo ngại cơn sốt AI tại Mỹ có thể sắp đổ vỡ.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ từng đề cập khả năng mời cựu CEO Apple Tim Cook tiếp quản Nvidia nhằm khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, phương án này không thành hiện thực. Nvidia sau đó bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO lâm thời.

Khi ông Trump trở về Mỹ hôm 21/11 sau chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày, thị trường chứng khoán nước này đang trải qua chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp.

Steve Bannon, cựu cố vấn và đồng minh thân cận của ông Trump, cho rằng nỗi ám ảnh về cuộc Đại suy thoái năm 1929 đã ảnh hưởng đáng kể cách tổng thống nhìn nhận thị trường tài chính.

“Tổng thống là người nghiên cứu lịch sử. Giống nhiều người bị ám ảnh bởi hình ảnh Herbert Hoover và cuộc Đại suy thoái, ông luôn liên tưởng đến cú sụp đổ năm 1929” - Bannon nhận xét - “Với ông Trump, thị trường tăng điểm đồng nghĩa điều tốt đẹp, còn chứng khoán lao dốc là điều xấu”.

Nhiều quan chức vào cuộc

Nhiều nguồn tin cho biết ông Trump giao Phó tổng thống JD Vance dẫn dắt chiến dịch vận động. Một phần lý do là ông Vance duy trì quan hệ gần gũi với nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon, những người cũng ủng hộ việc đưa ông Huang trở lại Nvidia.

Trong 72 giờ tiếp theo, Phó tổng thống Vance phối hợp trực tiếp ông Huang để vận động hội đồng quản trị Nvidia chấp nhận khôi phục chức vụ. Các nguồn tin cho hay Phó tổng thống Mỹ cũng tìm cách trấn an hội đồng rằng chính phủ chưa phát hiện bằng chứng cho thấy ông Huang có hành vi phạm pháp hoặc sai trái đe dọa an ninh quốc gia.

Jensen Huang nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng tham gia chiến dịch. Trước đó, hai quan chức từng bất đồng trong nội bộ chính quyền về việc Bộ Thương mại không hành động quyết liệt hơn nhằm hạn chế hoạt động bán chip sang nước khác, theo quan điểm của Bessent.

Ngoài việc giảm nhẹ những cảnh báo từ cộng đồng tình báo về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang, ông Vance cùng các quan chức cấp cao còn nhấn mạnh quan điểm của ông Trump rằng nhà sáng lập Nvidia là tài năng hiếm có, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những bước tiến AI cần thiết để Mỹ duy trì lợi thế.

Chỉ 4 ngày trước đó, hội đồng quản trị Nvidia vẫn công khai bác bỏ lời kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại trong cuộc họp với nhà đầu tư, cho rằng hành vi của ông “không phù hợp quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn và văn hóa của công ty”.

Tuy nhiên, sau chiến dịch vận động từ chính quyền ông Trump, hội đồng quản trị đã thông báo với các quan chức Mỹ tối 22/11 rằng họ sẽ thay đổi quyết định và công bố việc khôi phục chức vụ cho ông Huang sáng hôm sau.

Thông báo bất ngờ hôm 23/11 lập tức tạo ra không khí vui mừng tại một số bộ phận trong Nhà Trắng và khắp Thung lũng Silicon. Diễn biến này cũng trở thành ví dụ mới nhất cho thấy sức ảnh hưởng chính trị của một nhóm tỷ phú công nghệ, trong đó có ông Huang, những người được tiếp cận trực tiếp ông Trump.

“Chúng ta đã sửa chữa được sai lầm”, tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X. Trước đó, ông Trump tiết lộ đã tham khảo ý kiến tỷ phú Musk về trường hợp của ông Huang.

Jensen Huang trao tặng Elon Musk siêu máy tính AI của Nvidia tại Starbase, bang Texas, vào tháng 10/2025. Ảnh: Nvidia.

Những vấn đề chờ làm rõ

Một số cố vấn của ông Trump lo ngại quyết định can thiệp để đưa ông Huang trở lại có thể khiến chính quyền đối mặt làn sóng giám sát và điều tra mạnh hơn khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội tháng 1/2027. Thông tin bất lợi mới liên quan ông Huang, nếu xuất hiện, cũng có thể khiến tranh cãi kéo dài.

Ông Huang dự kiến lần đầu điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 3/12. Vì vậy, những vấn đề liên quan đời tư của ông, hoạt động kinh doanh chip tại Trung Quốc và quyết định can thiệp của ông Trump nhiều khả năng tiếp tục thu hút sự chú ý.

Dù vậy, ngay sau khi chiến dịch vận động đạt kết quả, Tổng thống Mỹ tỏ ra lạc quan về tác động của quyết định này đối với thị trường. Ông nhấn mạnh cổ phiếu Nvidia đã giảm mạnh trước đó nhưng hiện tăng trở lại.

"Đó là một con tàu tên lửa đang bay đúng hướng và kéo cả thị trường đi lên. Có thể chưa từng có điều gì tương tự như vậy", ông Trump nói.

Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.