Chiến dịch 500 ngày đêm và 'mệnh lệnh từ trái tim' của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP; Công an các xã, phường và Đồn Công an thuộc Công an Thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, năm 2027 là dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Ngay từ đầu năm 2026, Công an Thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm lo người có công và Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội nghị nhằm kiểm đếm tiến độ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và bảo đảm các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tá Hoàng Tâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo về kết quả giai đoạn I Chiến dịch 500 ngày đêm và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng một số nhiệm vụ công tác chính sách, bảo hiểm.

Theo báo cáo, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức các đợt cao điểm; Công an các xã, phường triển khai rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, xác minh thông tin để cập nhật vào hệ thống dữ liệu. Qua sơ kết giai đoạn I, Công an Thành phố đã có 07 tập thể, 09 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen; hơn 150 tập thể, cá nhân được đề xuất tặng Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố.

Thượng tá Hoàng Tâm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo các nội dung trọng tâm tại Hội nghị.

Hiện thành phố Hà Nội đang quản lý, lưu trữ 86.985 hồ sơ liệt sĩ; 45.950 trường hợp đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia; 25.608 thân nhân liệt sĩ đã được thu thập, rà soát thông tin phục vụ lấy mẫu đối sánh ADN. Giai đoạn II sẽ tiếp tục rà soát, xác định đúng, đủ các trường hợp cần lấy mẫu, đồng thời tạo thuận lợi để thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN tại nơi cư trú.

Cùng với thực hiện Chiến dịch, Công an Thành phố đang triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; trong đó đã xây dựng phương án hỗ trợ 18 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân trên địa bàn, gồm 05 trường hợp xây mới và 13 trường hợp sửa chữa. Các hoạt động tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, thăm hỏi, tình nghĩa, thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công.

Tại phần tham luận, đại diện chỉ huy các đơn vị trao đổi về kết quả, kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; huy động nguồn lực hỗ trợ và chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Xác định Chiến dịch là “mệnh lệnh từ trái tim”

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận, biểu dương kết quả các đơn vị đạt được trong giai đoạn I; đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, không để bỏ sót thông tin, dữ liệu liên quan đến liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải xác định Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô; triển khai bằng trách nhiệm, tâm huyết, nghĩa tình đồng đội và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ phát huy vai trò cơ quan thường trực, xác định rõ đầu mối, thời hạn và sản phẩm đối với từng nhiệm vụ; phối hợp rà soát, hoàn thiện dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục hướng dẫn Công an cấp xã đối khớp danh sách, chuẩn bị các điều kiện triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN theo hướng dẫn của Bộ Công an. Công an cấp xã tạo điều kiện tối đa để thân nhân liệt sĩ được thu nhận mẫu ADN ngay tại nơi cư trú và kịp thời cập nhật các trường hợp mới phát sinh.

Về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu 100% đơn vị thuộc Công an Thành phố xây dựng kế hoạch theo nguyên tắc “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; tổ chức đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa - Công an Thủ đô thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Các đơn vị tiếp tục rà soát thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công để kịp thời đề xuất thăm hỏi, hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và thực hiện chế độ, chính sách phù hợp. Các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm thiết thực, có nội dung cụ thể, tiến độ rõ ràng và được kiểm đếm thường xuyên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm và chuẩn bị chu đáo các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.