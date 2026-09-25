Chiến dịch 500 ngày đêm: Tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Khánh Hòa

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm trang sử vàng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khánh Hòa; là biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ, tự hào.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cùng với đó, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để một liệt sĩ nào bị lãng quên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. Các hài cốt liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong số này, 39 hài cốt được tìm thấy tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh); 4 hài cốt trên đỉnh núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh) và 2 hài cốt tại căn cứ cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang).

Việc quy tập, an táng các hài cốt liệt sĩ là kết quả của quá trình tìm kiếm tại nhiều địa bàn, với sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân cung cấp thông tin.

Tính đến ngày 21/9, Khánh Hòa đã quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay các lực lượng tiếp tục xác minh thông tin, khảo sát những khu vực có căn cứ và lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tỉnh tiếp tục vận động nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đã hy sinh.