Chiến dịch 500 ngày đêm tìm thấy 4.417 hài cốt liệt sĩ, đạt 63,1% mục tiêu

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với 1.588 người đang làm nhiệm vụ trong và ngoài nước. Toàn chiến dịch đã tổ chức 30 lễ truy điệu, an táng 2.157 hài cốt liệt sĩ.

Về giám định ADN, các đơn vị đã thu thập 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, trong đó 100.701 mẫu được phân tích và 95.797 mẫu đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Đồng thời, 130.574 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản.

Công tác rà phá bom mìn huy động 360 đội, 1.311 máy dò chuyên dụng. Thời gian tới, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm tại các địa bàn trong nước, đẩy mạnh rà soát hồ sơ, xác minh thông tin và ứng dụng khoa học nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.