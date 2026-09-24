Chiến dịch 500 ngày đêm: Tìm kiếm quy tập được hơn 2.800 hài cốt liệt sĩ

Các lực lượng thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, phường Tây Tựu, Hà Nội. (Ảnh: MAI HOA)

Đã có 29/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 24/9, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 2.850 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1.815 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 861 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập 634 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang, với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ, được tìm thấy qua 5 đợt từ tháng 1 đến tháng 7/2026 tại các điểm cao 211A, mỏm E2 và E4 điểm cao 685, điểm cao 823,2.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 13 đội hoạt động trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, gồm 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức 19 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, trong đó đón 938 hài cốt liệt sĩ.

Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng đã tổ chức lấy mẫu đối với 200.841 mộ liệt sĩ, đạt 95,22% tiến độ. Trong số này, có 139.899 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,65%; 60.942 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đáng chú ý, đến nay đã có 29/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, gồm 4/4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 1; 6/6 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 2; 4/4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3; 5/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 4; 5/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5 và 4/4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7. Hiện còn 5/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 đang tiếp tục triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Để triển khai nhiệm vụ, 264 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người đã được huy động.

Một nhiệm vụ quan trọng của Chiến dịch 500 ngày đêm là công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ cũng được lực lượng chức năng đẩy mạnh. Tổng số mẫu thân nhân liệt sĩ đã lấy là 265.761 mẫu; trong đó 72.019 mẫu đã được phân tích và 71.099 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ quá trình phân tích, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai đồng thời. Tổng số 99.443 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương đã được tiếp nhận, trong đó Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 43.315 mẫu của 17/17 tỉnh, thành phố. Viện đã giám định 259 mẫu, trong đó 50 mẫu có kết quả trình tự gene.

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được lực lượng chức năng đẩy mạnh triển khai. Đến ngày 24/9, các lực lượng đã rà phá được 15.668,88/22.725 ha, đạt 70,9%; riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã rà phá được 4.400,91/4.460 ha, đạt 98,57%.

Tổng cộng 360 đội rà phá được huy động, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị, với 5.183 người tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Hà Nội hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước 3 tháng

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, các địa phương đang đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026. Trong đó, Hà Nội hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước 3 tháng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 23/9/2026, Hà Nội đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, trong đó có 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu đạt 81,18% và 796 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Tổ chức lưu trữ, bảo quản, bàn giao 3.678 mẫu hài cốt liệt sĩ tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bảo đảm đúng theo quy trình.

Theo báo cáo, trong thời gian chưa đầy 2 tháng, thành phố Hà Nội đã tập trung, huy động hơn 3.000 người tham gia các tổ đội lấy mẫu, triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ về đích sớm trước 15 ngày so với chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố (trước ngày 10/10/2026). Đã hoàn thành sớm trước 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia (trước 31/12/2026).

Về công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Đến nay, đã cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia 38.989 trường hợp thân nhân, qua đó lực lượng chức năng đã tiến hành thu nhận 15.230 mẫu sinh phẩm ADN theo danh sách đăng ký.

Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập đối với 14 mộ liệt sĩ theo kết luận đợt 1 năm 2025 tại địa bàn 4 xã Bất Bạt, Vật Lại, Suối Hai, Cổ Đô và các địa phương có thông tin về mộ liệt sĩ. Đồng thời, hoàn thành việc lập dữ liệu mộ và nghĩa trang tại 340 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh việc hoàn tất thu mẫu sinh phẩm thân nhân, Ủy ban nhân dân các xã, phường sẽ đẩy mạnh kế hoạch cải tạo, chỉnh trang lại các phần mộ liệt sĩ, để chuẩn bị hướng tới các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027)…