Chiến dịch 500 ngày đêm: Tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về

Cùng với các hoạt động tri ân trang trọng, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng. 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, góp phần tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

Những chiến sĩ thanh niên xung phong năm xưa cùng có mặt tại công viên, gửi gắm tình cảm tri ân qua những nhành hoa trắng. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc.

Trong các ngày 14 và 15/10/2026, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang, thành phố Hải Phòng và thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp Lễ truy điệu, an táng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

- Theo đó, sáng ngày 14/10/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, Lễ viếng và Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ, gồm các nghi thức viếng hài cốt liệt sĩ, đọc lời điếu và mặc niệm.

Tối 13/10/2026, tại công viên Lê Thị Riêng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân” tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đang nằm tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình. Hành trình dự kiến dài khoảng 26 km, đi qua đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.

Đoàn xe dự kiến di chuyển thành bốn đợt. Đợt đầu xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút; các đợt tiếp theo sẽ hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, bày tỏ mong muốn người dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua cầm nhành hoa trắng để tiễn các anh hùng liệt sĩ. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn bạc về ý tưởng này trong quá trình xây dựng kế hoạch. Không gian Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố không quá lớn để đông đảo người dân cùng đến thắp hương, tiễn đưa, vì vậy Thành phố mong người dân dành thời gian, bày tỏ lòng tri ân khi đoàn xe đi qua.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đến nay, công tác tìm kiếm hiện mới ở giai đoạn một. Sau Lễ truy điệu, Thành phố tiếp tục tìm kiếm tại công viên và các địa điểm khác. Thành phố đã khảo sát, thu thập tư liệu tại Đài liệt sĩ Gò Vấp, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và đang tiếp tục xử lý nguồn thông tin tại các địa điểm ở Bình Chánh.

- Trong hai ngày 14-15/10/2026, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận. Sau lễ truy điệu, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên an táng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, chiều 14/10/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Thanh Thủy tổ chức lễ tiễn đưa, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Dự kiến, lễ tiễn đưa bắt đầu lúc 13h30. Đến 15h30 cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Vị Xuyên để thực hiện công tác quản lý, phối hợp tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng theo kế hoạch.

Nỗi xúc động của các tín hữu đạo Cao Đài trước anh linh các anh hùng liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Trong quá trình di chuyển, các cơ quan, đơn vị trên tuyến đường đoàn xe đi qua được huy động tổ chức lực lượng chào đón Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ và bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm: Ngã ba Thanh Thủy, khu vực Chợ Phương Tiến, Quảng trường 26/3, trụ sở phường Hà Giang 1, khu vực chợ Đạo Đức và Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và Nhân dân tham gia chào đón đoàn xe, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra từ 8h ngày 15/10 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trong tổng số 93 hài cốt liệt sĩ, có 18 hài cốt liệt sĩ đơn và 6 mộ tập thể được xác định gồm 75 hài cốt liệt sĩ.

- Tại Cần Thơ, lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức vào ngày 15/10/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố với sự tham dự của 1.800 đại biểu và lực lượng phục vụ. Trong đó có sự hỗ trợ của 210 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Bộ Tham mưu Quân khu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và Lữ đoàn Pháo phòng không 226…

Phát biểu kết luận hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng; kiểm tra, đôn đốc các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ. Sở Nội vụ thành phố chuẩn bị vị trí an táng hài cốt liệt sĩ, bảo đảm vật chất, trang trí tại nơi diễn ra buổi lễ; Công an thành phố phối hợp Bộ CHQS thành phố bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông…

- Sáng ngày 15/10/2026, thành phố Hải Phòng cũng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Các chiến sĩ đội K74 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Theo số liệu cập nhật đến ngày 13/10/2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập hài cốt, thu thập và phân tích mẫu sinh phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ tại các khu vực trọng điểm.

Trong đó, Chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ, đạt 51,59% chỉ tiêu. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Đáng chú ý, trong số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập có 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Các lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương và đơn vị đã tổ chức 24 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đưa 1.118 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.

Trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, với tổng số 211.301 mộ được rà soát. Trong số này, có 147.640 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.661 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đối với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, tổng số mẫu đã thu thập đạt 265.761. Trong đó, 71.102 mẫu đã được phân tích và 66.909 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Việc thu thập, phân tích và đồng bộ dữ liệu mẫu sinh phẩm là khâu quan trọng, tạo cơ sở phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả này góp phần từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo Quân khu 5 thực hiện nghi thức an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại phường Hội An Đông (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai. Tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ do các địa phương chuyển đến đã được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản là 122.121 mẫu.

Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 65.728 mẫu hài cốt liệt sĩ, tiến hành giám định 354 mẫu. Qua giám định, có 61 mẫu thu được trình tự gen, phục vụ nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện tiếp cận các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Đến ngày 13/10/2026, diện tích rà phá bom mìn, vật nổ đạt 17.836,272 ha trên tổng số 22.100 ha, tương đương 80,71% kế hoạch.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự trở về của một người con với gia đình, quê hương và Tổ quốc. Mỗi danh tính được xác định không chỉ giúp hoàn thiện một hồ sơ lịch sử mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mong mỏi và đợi chờ của những người ở lại.

Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được tổng kết vào năm 2027, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn sẽ tiếp tục bằng tất cả trách nhiệm, lòng biết ơn và sự thành kính của dân tộc Việt Nam.