Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập thêm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 24/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia tiếp tục được triển khai trong khuôn khổ giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 - 2027.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các đơn vị duy trì tại những địa bàn có thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, chôn cất.

Trong ngày 23/10, Đội K71 tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Oddar Meanchey và Banteay Meanchey. Đội K73 tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Battambang.

Tính từ ngày 4/9 đến ngày 23/10, ba đội K70, K71 và K73 đã quy tập tổng cộng 196 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Trong đó, Đội K70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7 quy tập được 46 hài cốt; Đội K71 tìm thấy 82 hài cốt và Đội K73 quy tập 68 hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động tìm kiếm được duy trì tại những địa bàn có thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, được chôn cất. Bên cạnh khảo sát thực địa, các lực lượng phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng và người dân địa phương thu thập, xác minh thông tin, làm cơ sở xác định các vị trí cần tìm kiếm.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, kết quả trên góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tính từ khi chiến dịch được triển khai, Đội K71 và Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 431 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Cùng với 12 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong nước, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập trong chiến dịch đến nay là 443, đạt 73,83% chỉ tiêu được giao.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, mở rộng thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có căn cứ. Công tác phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền và người dân Campuchia được duy trì nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, tìm kiếm, đưa hài cốt liệt sĩ về nước.

Việc đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần thực hiện mục tiêu của chiến dịch, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc tìm kiếm, đưa các liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ trở về với quê hương.