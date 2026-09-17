Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập thêm 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Theo đó, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng (ảnh: BTL TP Hồ Chí Minh).

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải phục vụ đào, vận chuyển đất. Quá trình tìm kiếm, quy tập được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, thận trọng.

Kết quả, đã phát hiện, quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 1 bộ có di vật.

Ngày 17/9, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ (ảnh: BTL TP Hồ Chí Minh).

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/9, các lực lượng đã quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 298 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 630 bộ được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.