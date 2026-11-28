Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 27/11/2026 (ngày thứ 257 của chiến dịch), lực lượng Công an đã thu thập 319.371 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Trong đó, 108.304 mẫu đã được phân tích và 99.418 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác đối chiếu, giám định ADN.

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, đến ngày 10/10/2026, các lực lượng đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 230.000 phần mộ, sớm hơn 9 tháng so với kế hoạch. Trong đó, có 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 69,87%. Công tác này được triển khai với sự tham gia của 297 tổ, đội lấy mẫu, gồm khoảng 3.500 người.

Các địa phương đã bàn giao toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ về các đơn vị giám định. Tổng số mẫu được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản là 164.854 mẫu. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 76.357 mẫu, số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu và thực hiện tách chiết 582 mẫu, thu được 80 trình tự ADN.

Lây mẫu sinh phẩm xét nghiệm của thân nhân liệt sĩ tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 27/11/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 5.023 hài cốt, đạt 71,76% kế hoạch. Trong đó, có 3.478 hài cốt được tìm thấy trong nước, 362 hài cốt tại Lào và 1.183 hài cốt tại Campuchia. Qua đó, đã xác định được danh tính của 179 liệt sĩ.

Đáng chú ý, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được an táng vào ngày 14/10. Riêng trong tuần từ ngày 20 đến 27/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập thêm 191 hài cốt liệt sĩ, gồm 171 hài cốt trong nước, 9 hài cốt tại Lào và 11 hài cốt tại Campuchia.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, diện tích được rà phá đạt 21.832/22.100 ha, tương đương 98,79% kế hoạch. Hoạt động này được triển khai bởi 360 đội rà phá với 5.183 người, cùng 1.311 máy dò và các trang thiết bị chuyên dụng.

Đến ngày 25/11/2026, các vùng lõi trọng điểm đã hoàn thành 100% diện tích rà phá, gồm: Vị Xuyên (Tuyên Quang) với 4.460 ha, Lào Cai với 2.700 ha, Điện Biên với 1.670 ha và Lai Châu với 2.910 ha.

Trong tuần tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia; rà soát, bổ sung và làm giàu hồ sơ thông tin về mộ liệt sĩ, đặc biệt là các mộ liệt sĩ tập thể.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ Lào, dự kiến diễn ra ngày 4/12, đồng thời tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm.