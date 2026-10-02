Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập được hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 1/10/2026, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được 3.007 hài cốt liệt sĩ, đạt 42,94% kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác quy tập ở trong nước đạt 1.938 hài cốt liệt sĩ, ở Lào đạt 179 hài cốt liệt sĩ và ở Campuchia đạt 890 hài cốt liệt sĩ.

Đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng.

Đáng chú ý, các lực lượng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang (trước đó quy tập tại các điểm cao Vị Xuyên) và quy tập 682 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Hiện có 32 Đội tìm kiếm, quy tập đang triển khai nhiệm vụ với tổng quân số 1.588 người, bao gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại nước ngoài (8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia). Các đơn vị, địa phương đã tổ chức 24 Lễ truy điệu và an táng, đón 1.095 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính, các lực lượng đã thực hiện lấy mẫu trên 206.513 mộ liệt sĩ, đạt 97,64% tiến độ. Trong đó, số mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 144.728 mộ (đạt 70,08%) và 61.785 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Công tác này huy động 297 tổ (đội) lấy mẫu với 3.500 người tham gia.

Tính đến nay, đã có 30/34 tỉnh, thành phố hoàn thành công tác lấy mẫu mộ liệt sĩ. Toàn bộ các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 1 (4/4), Quân khu 2 (6/6), Quân khu 3 (4/4), Quân khu 4 (5/5), Quân khu 5 (5/5), Quân khu 7 (4/4) và tỉnh Cà Mau (Quân khu 9) đã hoàn thành công tác này. Hiện chỉ còn 4/5 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 đang tiếp tục triển khai. Song song với đó, các đơn vị đã thực hiện lấy 265.761 mẫu thân nhân liệt sĩ, tiến hành phân tích 71.102 mẫu và tích hợp, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 66.909 mẫu.

Về công tác tiếp nhận và lưu trữ, các địa phương đã giao nhận và bảo quản 106.720 mẫu hài cốt liệt sĩ. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 50.327 mẫu từ 17/17 tỉnh, thành phố; thực hiện giám định 259 mẫu và đã thu được kết quả giải trình tự gen của 50 mẫu.

Cùng với công tác tìm kiếm, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tạo không gian an toàn phục vụ tìm kiếm quy tập cũng đạt tiến độ cao. Các lực lượng đã làm sạch 16.945,2/22.100 ha, đạt 76,68% kế hoạch. Đặc biệt, tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang), diện tích rà phá đã hoàn thành 4.429,2/4.460 ha, đạt tỷ lệ 99,31%. Để đạt được kết quả này, 360 đội rà phá bom mìn với 5.183 cán bộ, chiến sĩ cùng 1.311 máy dò, trang thiết bị chuyên dụng đã liên tục bám địa bàn, xử lý các khu vực trọng điểm.