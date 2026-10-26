Chiến dịch 500 ngày đêm: Quy tập 3.895 hài cốt liệt sĩ, trong đó 832 hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiễn đưa các liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sáng 14/10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Theo số liệu cập nhật đến ngày 26/10, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 3.895 hài cốt liệt sĩ, đạt 55,64% mục tiêu đề ra. Trong đó, có 2.583 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong nước, 242 hài cốt tại Lào và 1.070 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 832 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được an táng vào ngày 14/10/2026.

Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài. Trong số các đội làm nhiệm vụ ở nước ngoài, có 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Cùng với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác tổ chức lễ truy điệu, an táng được triển khai nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến thời điểm báo cáo, các lực lượng đã tổ chức 29 lễ truy điệu, an táng 2.132 hài cốt liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đưa hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng trong Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: chinhphu.vn

Đẩy mạnh lấy mẫu, giám định và xác định danh tính liệt sĩ

Cùng với tìm kiếm, quy tập, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được triển khai.

Đến ngày 10/10/2026, cả 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 211.300 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Trong số này, 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.662 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Công tác thu thập mẫu thân nhân liệt sĩ đạt 276.853 mẫu; trong đó, 100.701 mẫu đã được phân tích và 95.797 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Đối với mẫu hài cốt liệt sĩ, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 130.574 mẫu do các địa phương chuyển đến. Riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 76.232 mẫu hài cốt liệt sĩ, thực hiện giám định 354 mẫu, trong đó 61 mẫu có kết quả giải trình tự gen.

Những kết quả này là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước giám định, đối chiếu thông tin, từng bước xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các khu vực cần tìm kiếm.

Đến ngày 26/10, diện tích rà phá bom mìn, vật nổ đạt 19.631,1ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 88,83% kế hoạch.

Đáng chú ý, đến ngày 12/10/2026, lực lượng chức năng đã hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, với diện tích 4.460/4.460ha, đạt 100%.

Kết quả đạt được cho thấy sự nỗ lực của các lực lượng trong triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ của chiến dịch, từ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến lấy mẫu, giám định và bảo đảm an toàn tại các khu vực có bom mìn, vật nổ.

Hiện nay, các địa phương đang tiến hành sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm. Dự kiến Hội nghị toàn quốc sơ kết Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ và hoàn thành các phần việc còn lại sẽ góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.